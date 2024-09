Wie effektiv sind Brüste als Motivation wirklich?

Ab diesem Wochenende heißt es wieder Copa America und … OH MEIN GOTT, WAS FÜR TITTIES! Verdammt, wo war ich nochmal? Ach so, also am Wochenende beginnt die 44. Ausgabe der … ALTER SCHWEDE, SIND DAS OCKEN! OK, ich geb’s auf, wie soll man sich bei solchen Aussichten konzentrieren können?

Spaß beiseite (obwohl…): Wenn du kein Spanisch kannst—oder bis jetzt noch nicht gemerkt hast, dass in diesem Video auch gesprochen wird—sei dir gesagt, dass der Titel übersetzt „Ein offener Brief an die Spieler der Vinotinto anlässlich der Copa America in Chile 2015″ lautet. Ich muss zu meiner Schande zugeben, dass ich keine Ahnung habe, was die textilfeindlichen Schönheiten in dem Video zum Besten geben. Und obwohl ich mir sicher bin, dass sie qua ihrer leidenschaftlichen Botschaft ein ganzes (Männer-)Volk hinter sich vereinen werden, könnten sie für mich auch genauso gut aus einem Mathebuch vorlesen. Venezuela zählt nicht gerade zu den Favoriten, und da es schon in der Gruppenphase gegen Kolumbien, Brasilien und Peru geht, braucht die venezolanische Nationalmannschaft wohl jede erdenkliche Unterstützung. Und warum dann nicht auch in Brustform?