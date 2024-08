Diese Fotos haben die Fußballerinnen bei der WM-Vorbereitung geschossen

Die Idee hinter dem globalen Projekt Goal Click ist einfach: Ein paar Einwegkameras an Fußballspieler- und spielerinnen auf der ganzen Welt schicken, damit die ihren Alltag und ihre Erfahrungen festhalten können. Dieses Jahr standen dabei einige der Kickerinnen im Fokus, die sich zu diesem Zeitpunkt auf die derzeit stattfindende Fußball-WM vorbereiteten. Und die professionellen Fußballerinnen – unter anderem aus Thailand, Neuseeland und England – haben dabei bewiesen, dass sie nicht nur Bälle, sondern auch ordentliche Fotos schießen können.



Wir haben uns mit Matthew Barrett, dem CEO und Mitgründer von Goal Click, über die 21 Bilder unterhalten, die vor der Fußball-WM 2019 entstanden sind.

VICE: Wie kam es zum Goal-Click-Projekt?

Matthew Barrett: Alles fing vor gut fünf Jahren an. Wir hatten die einfache Idee, in allen Ländern dieser Welt einen Menschen mit einer Kamera auszustatten und so eine Geschichte über Fußball erzählen zu lassen. Zwar ist und bleibt Goal Click ein globales Projekt, aber inzwischen konzentrieren wir uns auch auf bestimmte Fotoreihen, zum Beispiel aus einer bestimmten Stadt oder über ein bestimmtes Thema.

Wie unterscheiden sich die Fotos von der Frauenfußball-WM zu denen von der Männerfußball-WM?

Dieses Jahr haben wir zum ersten Mal auch einen tiefgreifenden Einblick in die Welt des professionellen Frauenfußball bekommen. Was ich an diesen Fotos besonders mag: Sie bilden die unterschiedlichsten Situationen ab. Als wir mit unserem Projekt anfingen, befürchteten wir noch, dass sich viele Bilder ähneln würden und etwa nur das Training zeigen. Die Aufnahmen, die wir zurückbekamen, zeigen jedoch, wie vielfältig die Welt des Frauenfußballs wirklich ist.

Die niederländische Nationalspielerin Loes Geurts hat ihre Teammitgliederinnen von Göteborg FC abgelichtet



Zwar ist auch der Männerfußball vielfältig, aber ab einem bestimmten Level sieht alles ziemlich ähnlich aus. Bei den Frauen ist es selbst auf Topniveau noch recht überraschend, wie unterschiedlich gut die verschiedenen Mannschaften in Sachen Trainingsmöglichkeiten oder Platzqualität aufgestellt sind.

Die Teamkolleginnen von Tamires Cássia Dias de Britto spielen auf dem Trainingsgelände der brasilianischen Nationalmannschaft eine Runde Teqball



Warum setzt ihr bei eurem Projekt auf Einwegkameras?

So bekommen die Fotos einen einheitlichen Look. Außerdem haben die Mitspielerinnen bei einer Einwegkamera keine so großen Hemmungen, weil das Gerät nicht so aufdringlich wirkt. Viele der Bilder hätte ein Außenstehender meiner Meinung nach so nicht schießen können. Außerdem kann man mit einer solchen Kamera nur 27 Fotos machen, deshalb ist jedes davon sehr bewusst geschossen und erzählt eine besondere Geschichte.

Die australische Nationalspielerin Steph Catley hat ihre Mitspielerin Lydia Williams mit den brandneuen Bällen der Fußball-WM fotografiert



Was können wir durch diese Bilder lernen?

Mich hat beeindruckt, wie stark der Zusammenhalt zwischen den Fußballerinnen ist. Und zwar in allen Teams.

Stine Hovlands norwegische Mitspielerinnen im Hafen von Bergen



Dennoch existieren immer noch gewissen Grenzen für die Spielerinnen – zum Beispiel haben manche der Frauen am Anfang noch mit Jungs gespielt, bis es irgendwann nicht mehr erlaubt war. Wenn wir dieses Projekt in vier und acht Jahren wiederholen, gehören solche Hürden hoffentlich der Vergangenheit an.

Die Australierin Steph Catley hat ihre Teamkolleginnen beim Erholungstag am Strand fotografiert



Die US-Amerikanerin Sam Mewis (links) beim Eisbad mit Mitspielerin Alex Morgan



Die Thailänderin Rattikan Thongsombut beim Training, fotografiert von ihrer Teamkameradin Miranda Nild



Weil sie in den USA lebt und studiert, hat sich Miranda Nild in der Sportanlage der University of California auf die WM vorbereitet



Die Lyoner Teamkameradinnen der englischen Nationalspielerin Lucy Bronze nach dem Halbfinale der Champions League



Bronzes Mitspielerinnen Keisha Buchanan, Shanice van de Sanden und Saki Jumagai auf dem Weg zum Champions-League-Halbfinale



Die Niederländerin Loes Geurts zeigt den Zusammenhalt von Göteborg FC, ihrem Team



Die Jamaikanerin Lauren Silver hat ihre Teamkolleginnen vom norwegischen Club Trondheims-Ørn fotografiert, die im Schnee trainieren. Weil ihre Papiere noch nicht abgenickt waren, durfte Silver beim anstehenden Match nicht mitspielen



Die US-Amerikanerin Kelley O’Hara hat die Dehnübungen ihrer Mitspielerinnen im Trainingscamp in San Jose festgehalten



Die Schwedin Hedvig Lindahl fotografiert das leere Pariser Stadion



Fernanda Pinilla spielt für Chile und hat hier fotografiert, wie die Spielerinnen vom Córdoba CF auf das Feld laufen



Pinillas Mitspielerinnen Cristina Medina und Irene Ragman in Spanien



Caitlin Foord hat ihre australischen Teamkameradinnen Alanna Kennedy und Steph Catley während ihres gemeinsamen Trainingscamps in Denver fotografiert. Beide haben ebenfalls beim Goal-Click-Projekt mitgemacht



Die Engländerin Beth Mead hat ihre Arsenal-London-Kolleginnen Leah Williamson und Jordan Nobbs beim Aufwärmen vor dem Training abgelichtet



Die Mitspielerinnen der Brasilianerin Aline Reis plaudern und lachen vor ihrem Training im spanischen Don Benito



Betsy Hassett präsentiert ihrer neuseeländischen Teamkameradin Ali Riley ihre lackierten Fingernägel. Das Nationalteam des Inselstaats spielte in Spanien gegen Norwegen