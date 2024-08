Diese Menschen machen die Langstrasse zu dem, was sie heute ist

Wahrscheinlich wird zurzeit über kaum eine andere Strasse in Zürich so viel gesprochen und geschrieben wie über die Langstrasse. Seit Rolf Hiltl seinen neuen Club an der Langstrasse in Anlehnung an die Perla Mode – ein Künstlerhaus, das zuvor an dieser Stelle stand – “Perle” nannte, fühlt sich auch die lokale Underground-Künstler- und Musikszene vor den Kopf gestossen.

Die Langstrasse verändert sich schnell: Wo vor einigen Monaten noch Dönerverkäufer ihre Speisen an den Mann brachten, stehen heute hippe Bars mit American-Style-Pizzen und Burgerläden. Um die schnelllebige Langstrasse für einen Moment anzuhalten, hat der ZHdK-Abgänger Lucien Woodtli 98 Menschen, die die Langstrasse zu dem machen, was sie momentan ist, auf Polaroid-Fotos festgehalten. Während seinen Streiftouren hatte Lucien auch ein schwarzes Buch dabei, in das seine Protagonisten ihre Gedanken zur Langstrasse malen oder schreiben konnten.

“Die Langstrasse oder allgemein der Chreis Cheib ist für mich ein Ort, an dem jeder so sein kann wie er will und für das akzeptiert wird, was er ist”, erklärt Lucien. Mindestens 20 Minuten hat er mit jeder Person verbracht, die er in seinem Buch porträtiert hat. Aus manchen Begegnungen entstanden auch Freundschaften, wie aus jener mit Metin von der Fussballbar Zucchero. Andere Begegnungen waren schwieriger: “Ein Zuhälter hat mir auch schon mit Prügeln gedroht, weil ich eine Sexarbeiterin für ein Foto für das Buch gefragt habe”, erzählt Lucien aus der Entstehungsphase des Buches “Chreis Cheib“. Abgeschlossen ist das Projekt für ihn noch nicht, in zehn Jahren möchte er das Projekt wiederholen – wahrscheinlich mit einigen neuen Protagonisten.



N.D., Militärstrasse 105, Mai 2017

Chreis 4 – de beschti Chreis vo Züri!

Loit, Longstreet – Langstrasse 92, Mai 2017

Esther, Langstrasse 83, April 2017

… wo ist sie hin die Perle der Langstrasse…

Adi, Badenerstrasse 123a, November 2016

I love my kid, my wife and my life.

Ridvan, Piazza Cella, August 2016

Anja, Badenerstrasse 123a, Dezember 16

Metin, Zucchero – Brauerstrasse 30, Oktober 2016

Die Langstrasse wird immer kürzer mit dem Hype. Armani will auch schon einen Laden hier.

Alice, Molkenstrasse 15, Januar 17

Marcia, La Platanera – Langstrasse 69, Oktober 16





