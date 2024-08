“Diese Penner, sollen sie ihren Arsch bewegen” – Ali Capone im Interview

Vergangene Woche haben wir euch an dieser Stelle die Initiative O5 vorgestellt, die sich mit der Unterstützung österreichischer Künstler zum Ziel gemacht hat, dass junge Wähler von ihrem Wahlrecht gebrauch machen. Unter ihnen auch Bludzbruder Ali Capone. Zu Beginn des Sommers konntet ihr ihn auch in der österreichischen Komödie Die Migrantigen sehen, heute ist seine Agenda um einiges ernster: Er will, dass du von deinem Wahlrecht gebrauch machst. Wir haben ihm ein paar Fragen via Mail durchgeschickt und eine hinreißende Audiofile mit Antworten zurückbekommen:

Noisey: Hast du lange überlegt, beim Projekt mitzumachen?

Ali Capone:Keine Sekunde. Als ich gehört habe, dass es darum geht, Jugendliche zum Wählen zu motivieren, wusste ich sofort, dass ich das mache.

Videos by VICE

Was findest du an der österreichischen Politiklandschaft am beschissensten?

Dass ich im Unterbewusstsein die ganze Zeit das mitschleppe, wenn irgendwelche Wahlkämpfe stattfinden. Ich fühl mich dann unwohl. Jedes vierte Jahr kommt dann wie eine Watsche in mein Gesicht – wenn irgendwo ein Wahlplakat von Idioten hängt, die nicht mit den Menschen leben, die auf der Straße wirklich was tun, was leisten und nicht irgendwo sitzen.

Video: 10 Fragen an Beate Meinl-Reisinger

Was glaubst du, warum so viele junge Menschen von ihrer Stimme keinen Gebrauch machen?

Weil sie die ganze Zeit kiffen, Party machen und chillen. Denen ist alles scheißegal momentan, weil sie nicht überlegen, wohin der Weg führt, auf dem sie sind. Die interessieren sich nicht. Aber ich kenne auch viele, die aus Protest wählen gehen, damit die Blauen nicht die Macht übernehmen – das finde ich gut. Weil keiner darf die Meinung der Menschen spalten. Wir leben ja alle miteinander.

Warum halten sich österreichische Musiker (besonders jene mit vergleichsweise großem Erfolg) deiner Meinung nach politisch lieber zurück, als eine Stimme für junge Leute zu sein?

Vielleicht ist die Person nicht politisch eingestellt. Und wenn wir in einer Demokratie sind, dann sollte jeder das machen, was er will. Es ist ja auch gut, dass es Gut und Böse gibt, sonst könnten die Leute nicht dazwischen unterscheiden.

Passend zum Thema:

Wo wir gleich bei der nächsten Frage sind: Was denkst du, warum es ein derartiges Projekt erst jetzt gibt?

Ich weiß nicht, wieso nie jemand angestrebt hat, so etwas auf die Beine zu stellen. Vielleicht allgemeines Desinteresse. Zu viel Angst?

Wenn du realistisch drüber nachdenkst, was erhoffst du dir dann von der Initiative?

Wenn ich nur einen jungen Menschen zu einer Stimme bewege, dann habe ich schon gewonnen.

Was in den letzten Wochen und insbesondere in der heißen Phase des Wahlkampfes an Dirty Campaigning und so weiter passiert ist, wirft die Frage auf: Wie ernst nimmst du österreichische Politiker?

Ich nehme sie alle generell nich ernst und ich mache daraus auch kein Geheimnis. Ich wähle definitiv Kern, weil der Mann ist ein normaler Mensch, der es zu etwas gebracht hat. Das respektiere ich und dieser Mensch könnte auch die Politik weiterbringen. Der Rest sind alles Hampelmänner, was sie sagen und tun, ist nichts als Volksspaltung. Der Kern ist der einzige, der für uns etwas tun kann, finde ich.

Gibt es irgendeine Geschichte oder etwas anderes Schönes, Motivierendes, das du im Zuge dieses Projektes gehört hast?

Der Track ist das Schönste, was ich im Zuge des Projekts gehört habe, haha.

Hast du dir schon einmal überlegt, dem politischen Geschehen in Österreich den Rücken zuzukehren?

Jedes Mal. Ich war auch ein Nichtwähler, dem alles scheißegal war. Aber besser spät als nie.

Mit welchen Adjektiven würdest du die österreichische Politlandschaft beschreiben?

Anstrengend, würde ich sagen.

Was kann die Kampagne in deinen Augen realistisch bewegen?

Viel. Wenn wir nur zehn Stimmen gewinnen – zehn Stimmen gegen Rechts ist schon genug.

Nüchtern betrachtet: Ist die österreichische Politik für dich eine schlechte?

Die österreichische Politik ist ganz OK. Ich kenne andere Politiker, die schlimmer sind – worauf ich nicht näher eingehen möchte. Solange wir zeigen, dass wir nicht komplett geisteskrank und Blau 35, 40 Prozent macht – das wäre katastrophal. Solange sie eine Minderheit sind, stört es mich nicht, wenn aber das ganze Land spinnt, ist das nicht gut. Wovor haben die Angst? Was verlieren die? Nichts. Ich habe nichts verloren, seitdem diese “Krise” da ist. Wer arbeiten will, bekommt einen Job. Wer daheim bleibt und nichts tut, der muss sich nicht wundern, dass er keinen Job hat. Diese Penner. Sollen sie ihren Arsch bewegen.

Wie willst du jemanden umstimmen, der dir sagt, dass er nicht wählen geht?

Du kannst ihn nicht überzeugen. Entweder du sagst ihm, dass er ein Idiot ist, oder du kannst ihm sagen “Hey, das ist deine einzige Möglichkeit im Leben, in der du mitwirken kannst. Also wirklich politisch dabeisein. Wenn du diese Möglichkeit nicht ergreifst, dann weiß ich nicht.”

Wer ist für euch unwählbar?

Heinz-Christian Strache. Unser Bundeskanzler ist gut und er sollte weiter Bundeskanzler bleiben. Er macht seinen Job.

**



Folgt Noisey Austria bei Facebook, Instagram und Twitter.



Noisey Schweiz auf Facebook, Instagram & Spotify.