“Diese Spiegel, Alter” – 35 Jahre Titanic und so ON FLEEK wie nie

Die Geschichte des Titanic, dem Wiener Club-Juwel in der Theobaldgasse 11, wurde immer wieder neu erfunden. Es gab, erzählt sein Besitzer Gerald Dannerer im Gespräch mit Noisey, eine ständige Wellenbewegung – seit 35 Jahren sei der Betrieb etwas “gänzlich Neues – zumindest im Inhalt.” Begonnen hat alles im jetzigen Café Wellmann, das Teil des Clubs ist und früher das eigentliche Titanic war. “Was in diesen Mauern an Blut, Schweiß und Tränen ist,” sagt Dannerer ohne dabei sein Lächeln abzulegen. Die Musikveranstaltungen und die Kabarett-Schiene dürften es ihm und seiner Schwester, die das Titanic gemeinsam mit ihm durch die Jahre bringt, nicht leicht gemacht haben – der Szenetreff Titanic habe um Weiten mehr eingeschlagen. In der Mitte des Wellmanns gab es früher eine runde Bar und unten gab es nur den ersten Floor. Am jetzigen zweiten Floor hat Gerald Dannerer Tischtennis gespielt, erzählt er. 1989 kam dann der hintere Floor dazu.

Mit dem Veranstaltermodus hat der Club vor fünf Jahren begonnen (auch wir veranstalten dort regelmäßig unsere VICE-Partys), aber die Reihe, die hier ganz speziell gemeint sind, kennen wohl die meisten: ON FLEEK. Für Gerald Dannerer steht fest, dass man die 35 Jahre Titanic am besten mit der Partyreihe von Tonica Hunter feiert, denn diese Partys haben wieder Leben in den Club gebracht. Heute Abend werden unter anderem DJ No Show, Dalia Ahmed oder Mahiro auflegen und für eine bestimmt unvergessliche Geburtstagsfeier sorgen. Weil es erstens höchste Zeit war und es zweitens kaum einen besseren Anlass geben kann, haben wir Tonica ein paar Fragen dazu gestellt, wie das mit ON FLEEK überhaupt begonnen hat und was für sie das Besondere am Titanic ist.

Noisey: Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du On Fleek im Titanic machst?

Tonica: Ich hab um die Ecke vom Titanic gewohnt und hatte damals ziemlich viele Partys in meiner Wohnung. Das hat natürlich einige Nachbarn auf den Plan gerufen, gelinde gesagt. Nachdem ich von seinem Club gehört habe, habe ich dann irgendwann mit Gerald gesprochen und ihm quasi vorgeschlagen, dass ich gerne meine Wohnzimmer-Partys in seinen Club verlegen möchte – mit DJs, die mit dem iPhone auflegen und Songs von YouTube abspielen. Interessante Leute mit einem ganz anderen Job. Gemeinsam mit Maja Bro und Mario Mannsokker haben wir dann ein Konzept entwickelt und so ist ON FLEEK entstanden. ON FLEEK hat sich ziemlich schnell herumgesprochen.

Warum fühlt ihr euch dort so wohl?

Das Titanic verstellt sich nicht. Es erinnert mich an die Grime-Lokale, die ich aus London kenne. Die kommen manchmal ein bisschen zwielichtig rüber, aber durch ihre Größe kann dort schon ein schöner Vibe entstehen. Gerald ist neuen Ideen gegenüber auch super offen, er vertraut unseren Entscheidungen und er lässt uns einfach machen. Wir haben uns von Anfang an sehr willkommen gefühlt.

Was ist für dich das Besondere an der Location?

Wir haben ON FLEEK auch in anderen Locations veranstaltet, aber es war einfach nicht das Gleiche. Vielleicht, weil wir einfach schon so viele Partys im Titanic gemacht haben und vom Türsteher über die Barleute bis hin zu der Garderobe die Leute schon kennen. Vielleicht sind es auch die weirden Spiegel. Was mich freut ist, dass Leute sagen, ON FLEEK hat das Titanic wieder auf die Bildfläche gebracht.

Was ist deiner Meinung nach ausschlaggebend dafür, dass das Titanic 35 Jahre überleben kann?

Ich glaube, das Titanic versucht nichts zu sein, was es nicht ist. Das Titanic übertreibt es nicht. Die Bookings sind schlicht, sie setzen auf Bewährtes und sie holen sich Leute, die ernst nehmen, was sie tun.

Was ist deine schönste Erinnerung an eine der ON FLEEK-Partys?

DEFINITIV unsere 2-Jahres-Feier. Viel Kuchen, viele Drinks, Glitzerpistolen, Vodka Makava, viele Emotionen.

Und heute könnt ihr schon 35 Jahre feiern, so schnell geht’s.

Ja, das ist schon eine große Ehre. Nicht nur, weil wir neu in der Szene sind, sondern weil es auch viel über die Beziehung zwischen dem Titanic und uns aussagt. Es wird ein paar Überraschungen geben und bevor die Party beginnt, wird es auch eine kleine Ausstellung geben.

Was ist dein liebstes Detail am Titanic?

Diese Spiegel, Alter. Haha.

