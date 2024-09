Diese urbane Pilzfarm will eine biologische Revolution starten

Manchester ist bekannt für seine wichtige Rolle in Großbritanniens industrieller Revolution, aber in der Zukunft könnte die Stadt dafür bekannt sein, eine neue Ära einzuläuten—die Biologische Revolution, die den Schlüssel zu einem nachhaltigeren Nahrungsmittelsystem sein könnte.

Zumindest wenn es nach Vincent Walsh geht. Walsh ist Experte in Aquaponik, Hydroponik, Pilzen und Agroforstwirtschaft und hat gerade die erste städtische Pilzfarm von Manchester eröffnet.

Videos by VICE

„Ich habe Zeit in Äthiopien verbracht, um den Agroforestry Research Trust zu entwickeln. Dabei habe ich die Komplexitäten von Waldsystemen untersucht”, erklärt Walsh. „Ich finde es sehr interessant, darüber nachzudenken, wie Waldsysteme funktionieren und was urbane Gesellschaften daraus lernen können.”

Biospheric Studio von Walsh, die ein geschlossenes Ökosystem bilden, jedoch schon. In anderen Worten: Die Lebensmittelproduktion wird sich komplett selbst tragen.

The Biospheric Studio, ein urbanes Farmprojekt in Manchester. Alle Fotos von der Autorin.

Kurz zusammengefasst, wenden Walsh und sein Team im Biospheric Studio neue Methoden der Nahrungsmittelproduktion an, die die Art und Weise, wie wir in städtischen Gebieten an Essen gelangen, grundlegend ändern könnten.

Walsh beschreibt die Pilzfarm des Studios als „hyperlokal”. Das Team wünscht sich, dass die Gemeinschaft von den Vorteilen der lokalen Pilzzucht profitiert.

„Die Vielfalt ist die wahre Stärke des Projekts. Also dachte ich mir, wie schafft man eine biosphärische Methodik in hyperlokalen Kontexten?“, erzählt Walsh. „In dieser Stadt ist das derzeit nicht möglich, weil wir nicht gut genug verbunden sind. Aber wenn man im kleineren Rahmen anfängt, ist es machbar.”

Pilze, die im Biospheric Studio gewachsen sind.

Beim Manchester Food and Drink Festival, das diesen Monat stattfand, bekam man einen ersten Einblick. Jetzt bekommt die Farm aber ein permanentes Zuhause in der Innenstadt und sie wird Restaurants in der Umgebung mit Bio-Shiitakepilzen beliefern, die innerhalb von 24 Stunden von der Farm auf dem Teller landen.

Abfall von er Farm wird als Nährstoff für einen Waldgarten in der Gegend Blackfriars in Salford nördlich von Manchester verwendet. Der Garten ist ein kontrolliertes Waldökosystem, das auf Walshs Erkenntnissen, die er während seiner Zeit in Afrika gewann, basiert.

„Wenn wir ins Weltall reisen, sind wir nachhaltiger denn je”, sagt Walsh. „In der Raumfahrt werden 98 Prozent des produzierten Mülls recycelt. Wenn Städte nur die Hälfte davon erreichen könnten, wären wir sehr nachhaltig und ökologisch.”

In der Pilzfarm des Biospheric Studio.

Hinter der biologischen Revolution steckt mehr als nur eine Pilzfarm. Das Studio hält eine Reihe von Bildungsveranstaltungen und Walsh hofft, mit diesem Projekt Geld zu verdienen.

„Wir schaffen diese Systeme, entwickeln eine Wirtschaft drum herum, stellen Leute an”, sagt Walsh. „Mit der Hilfe des Biospheric Studio wollen wir diese Systeme schaffen und in den nächsten fünf Jahren einen Umsatz von fünf Millionen Pfund machen.”

Das sind große Ziele.

Manchester gilt nicht unbedingt als die „grünste” Stadt Großbritanniens, deshalb frage ich Walsh, wieso er sein Projekt nicht in einer anderen Stadt umgesetzt hat, wo es eine weiterentwickeltere ökologische Infrastruktur gibt.

„Wir stecken immer noch in den Kinderschuhen. Man spürt es”, sagt er, „man spürt es, dass in Manchester etwas passiert. Es fühlt sich großartig an, in meiner eigenen Stadt etwas zu schaffen. Wir stellen uns langsam vor, was Manchester sein könnte und kurz zusammengefasst wäre das eine nachhaltigere, lebenswertere Stadt.”

Die Pilzfarm des Biospheric Studio in der Innenstadt von Manchester.

Die revolutionäre Vergangenheit hängt immer noch wie ein Schatten über der Stadt.

„Keiner sieht Manchester als die biologischste Stadt der Welt. Im 20. Jahrhundert wollte Marx nach Manchester kommen, um zu sehen, was nach der industriellen Revolution in der Stadt vor sich geht”, fügt Walsh hinzu. „Diesem Denken müssen wir neuen Antrieb verliehen, aber im Rahmen einer biologischen Infrastruktur.”

Im 18. Jahrhundert war es Baumwolle. Morgen könnte Manchester für seine Pilze bekannt werden.