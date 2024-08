Dieser Instagram-Account ist ein Paradies für Hobbyrapper

In zahlreichen Feuilleton-Analysen, Umfragen und Statistiken wurde uns bereits die Wahrheit über Instagram erzählt. Die perfekt gefilterten Bilder machen uns demnach zu unglücklichen, von Selbsthass zerfressenen, aber gleichzeitig narzisstischen Psychopathen. Aber anders als der Moon-, Willow- oder Inkwell-Filter, ist die Welt nicht bloß schwarz und weiß. Instagram birgt durchaus auch Positives. Zum Beispiel: Man kann sich den Gang in die ungemütliche, reale Welt da draußen ersparen und bequem vom Bett aus reich und berühmt werden.

Der Instagram-Account “deineraplines” könnte so ein modernes Sprungbrett zu Ruhm und Ehre sein. Per Direct Message können selbstverfasste Punchlines an den Account geschickt werden, der die besten darunter auswählt und mit Verlinkung postet. Im besten Fall stoßen dann so einflussreiche Talentsouts wie unsereins darauf und schreiben einen Artikel, der die Plattform und nicht zuletzt die Rapper schließlich in die Höhen des Musikindustrie-Himmels katapultiert. Im besten Fall. Im schlechteren Fall – der aber immer noch ein ganz guter Fall ist – freut man sich einfach an den teils einfallsreichen, teils belastenden, aber vor allem unterhaltsamen Punchlines der Instagram-Community. Denn eigentlich ist Instagram ja vor allem für eines da: Unterhaltung.

Als selbsterklärte Talentscouts walteten wir also unseres Amtes und haben uns durch deineraplines durchgescrollt, auf der Suche nach den unterhaltsamsten Ergüssen aus den Bereichen “Punchline”, “Reimschema”, “Realtalk” und “Entertainment”. Und wer weiß? Vielleicht meldet sich ja bald Universal bei euch! Dann möchten wir aber auch einen Follow zurückhaben, OK?

Respekt für “benutztes Klopapier” als Selbst-Referenz. Das zeugt von Humor (ob gewollt oder nicht) und Einfallsreichtum. Es sollte mehr über Klopapier gerappt werden, denn ja, wir sind die, die auch mit 60 noch über Furzwitze lachen werden. Passend dazu:

Wer sich in die Gefilde des Instagram-Battleraps begibt, muss sich neben Kollegah-Reimschemas und politischen Ambitionen auch auf politische Unkorrektheit einstellen. Falls jemand uns im Folgenden dennoch belehren möchte, dass Behinderten- oder Dicken-Witze nicht lustig sind: Wissen wir.

Was deineraplines aber vor allem so unterhaltsam macht, ist der Überraschungseffekt. Denn alle paar Posts erscheint eine Line, die uns durch ihre Gemeinheit oder Absurdität unerwartet auflachen lässt. Wie jener von Johann Strohfeldt (an dem Künstlernamen kann man noch feilen, der Rest ist schon mal super).

Oder hier der unerwartete Auftritt eines 187ers.

Und was macht eigentlich Tony D zurzeit?

Wir haben es am Ende dann doch nicht geschafft, uns durch die kompletten 544 Posts durchzuscrollen. Falls wir ein Talent übersehen haben sollten – und das haben wir bestimmt – verzeiht uns und schreibt's in die Kommis!