Dieser Mix von Armand Van Helden bringt dich direkt ins New York der frühen Neunziger

Bevor er Tori Amos remixte, sieben Alben veröffentlichte und auf den Festivalbühnen der Welt mit A-Trak als eine Hälfte von Duck Sauce tourte, war Armand Van Helden ein Club-Kid aus Boston, das versuchte, in New York groß rauszukommen. Er hatte schon kleine Erfolge in den Clubs mit einigen frühen Tracks, inklusive der The Funky Shell Toe EP und „Move It To The Left” (als Sultans of Swings), aber war immer noch auf der Suche nach einem Weg, sein Ansehen in einer Stadt zu erhöhen, die sich noch nicht komplett von Armand Van Heldens HipHop House-Sound verzaubern lassen wollte .



1993 war auch eine Zeit, zu der Label-Loyalität mehr Einfluss hatte als beinahe jeder Underground-DJ-Name. Vielleicht hat sich Armand deswegen entschieden, sein Mixtape Rise Vol. 1 als DJ AV8 zu releasen, ein Gruß and die Bostoner House- und HipHop-Labelpartner mit dem einflussreichen X-Mix Remix Service, der auch Teile von Van Heldens damals noch kleiner Discographie publizierte.



Der 90-Minuten-Mix selbst war eine ausgefeilte Kompilation aus dem House Sound der New Yorker Club-Szene zum Ende der Disco-Ära. Viele der wichtigsten Community Player sind mehrfach gefeatured, inklusive 5 Stücken von Masters At Work aus der Bronx und Brooklyn, Roger S., Robin S und Todd Jerry (der den sonst selten benutzten Namen „House Of Gypsies” benutzte).



Die Vibes sind ein potenter Mix aus Deep House Drums (in der ursprünglichen Bedeutung) und Club MTV Leggings-Tracks, die sich für jeden vertraut anhören, der über 30 ist (äääh…40). Kurz darauf bemächtigt sich ein dunklerer Tribal-Sound des Ganzen—interessanterweise Van Heldens Durchbruchs-Mix „The Witch Doktor”, der die Turntables übernahm und das Feingefühl von Club-Musik-Crossovern vernachlässigte. Es dauerte fast zwei Jahrzehnte, bis EDM-Experten (inklusive Armand selbst) das Ganze wieder zurückbrachten.