Dieser muskulöse Bär kocht am liebsten nackt

Der Stern vom schwulen Koch und Internetsensation Adrian De Berardinis steigt und steigt. In den YouTube-Videos von „The Bear Naked Chef”—so dürfte Adrian De Berardinis vielen besser bekannt sein—wird meistens italienisch gekocht, und das so gut wie nackt. Er trägt noch eine knappe Kochschürze, die sein bestes Stück vor Fettspritzern schützt. Letztes Wochenende war Adrian beim Milkshake Festival in Amsterdam (gleichzeitig fand Europas größter CSD statt, der Europride) und zauberte für über 50 verkaterte Schwule und Lesben einen Anti-Hangover-Brunch—natürlich nackt.

Nach dem Brunch habe ich Adrian getroffen. Wir haben uns über sein erotisches Verhältnis zum Essen, über Bären in der Schwulencommunity und die Herausforderung des Nacktkochens vor Zuschauern unterhalten.

Hey Adrian, wie bist du zum Nacktkochen gekommen?

Adrian De Berardinis: Mein Ex und ich haben jahrelang nackt in der Küche gekocht. Am Wochenende haben wir zusammen nackt Frühstück gemacht und ich habe es nach unserer Trennung einfach beibehalten. Die ganze Sache hat definitiv einen sexuellen Unterton. Du bist nackt in der Küche, du kochst, du küsst dich und du berührst dich gegenseitig. Für mich ist das eine Art Fetisch.

Alle Bilder von Lars Dellemann.

Woher kommt dieser Fetisch?

Essen war in meiner Familie schon immer sehr wichtig. Meiner Familie gehörte eine Restaurantkette und ich habe schon relativ früh gelernt zu kochen. Essen liegt in meiner DNA. Aber mein erster erotischer Kontakt mit Essen war eine Szene aus dem Film 9 ½ Wochen mit Kim Basinger und Mickey Rourke. Ich weiß noch, dass ich mich ins Wohnzimmer geschlichen haben, um mir die Szene wieder und wieder auf Video anzugucken. Ich muss 7 oder 8 gewesen sein, und das hat mich wirklich angemacht.

Was hat dich genau daran angemacht?

Die Art und Weise, wie der Film Essen in einem sexuellen Kontext präsentiert hat: Sie haben sich sich gegenseitig auf dem Küchenfußboden gefüttert. Das war einfach total erotisch und ich hatte so was noch nie zuvor gesehen.

Und heute bist du der nackte Moderator deiner eigenen Kochsendung. Hast du das von Anfang geplant?

Anfangs wollte ich nur ohne T-Shirt kochen oder Nacktheit andeuten. Irgendwie hatte ich dann nur noch eine sehr knappe Kochschürze an. Ich glaube nicht, dass die Leute sehen wollen, wie mein Gerät beim Kochen hin- und herschwingt.

Bist du durchs Nacktsein ein besserer Koch geworden?

Absolut! Wenn du nackt kochst, bist du gezwungen, dir für alles Zeit zu nehmen. Ich arbeite mit Hitze, deswegen darf ich nicht in Hektik verfallen und muss mich mehr konzentrieren.

Macht es dir etwas aus, dass die Leute deine Kochkünste dadurch weniger ernst nehmen könnten? In den HD-Videos sieht man ja praktisch die Pickel auf deinen Pobacken.

Nein, überhaupt nicht. Ich bin stolz auf die Qualität meiner Sendung, mit der ich meine Liebe zum Essen zeigen kann. Mein Catering-Business hat davon auch profitiert. Alles ist ja geschmackvoll gehalten und das Food-Porn gleicht die Dinge wieder aus. Aber ich muss zugeben, dass es eine Grauzone ist und die Leute oft verwirrt sind: Möchte ich Adrian, weil er so gut kocht oder will ich ihn nur nackt in meiner Küche sehen?

Es funktioniert aber anscheinend. Wirst du dein FKK-Konzept auch auf dein Catering-Business übertragen?

Es gab schon Kunden, die wollten, dass ich nackt koche. Das halte ich aber auseinander. Leute, die den nackten Adrian wollen, haben meistens einen Fetisch. Der Großteil der Kommentare auf Social Media ist frech und harmlos, aber ich habe auch schon sehr direkte Nachrichten von Leuten bekommen. Die müssen denken, dass ich ein Pornostar bin. Ich bin kein Escort, ich bin Koch.

Hast du schon Leute getroffen, denen die Nähe seiner blanken Aubergine zu dem Essen nicht passt?

Ich bekomme hin und wieder Hass-E-Mails oder böse YouTube-Kommentare wie „Das ist ja eklig” oder „Was macht der? Das ist krank”. Die Kommentare nehme ich nicht ernst. Was ich mache, gefällt nicht jemandem. Ich muss auch nicht jedem gefallen.

Du gehst offen mit deinem Schwulsein um. Wer ist dein Publikum?

Mein Schwulsein schlägt sich auch bei meinen Besuchern auf der Website nieder: 90 Prozent meiner Besucher sind schwul, der Rest sind Frauen. Das finde ich aber gut: Das ist eine LGBT-Sendung. Ich glaube, dass unsere Community sichtbarer sein muss und dass wir mehr Kanäle brauchen, über die wir uns artikulieren können.

Hast du Angst davor, in eine Schublade gesteckt zu werden? Nach dem Motto: „Ah ja, da ist der nackte Bär, der mal wieder seinen Kochlöffel schwingen will”.

Ich bezeichne mich selbst so. Ich ordne mich selbst in die Kategorie Bär in der Schwulencommunity ein. Bären machen sich nicht allzu viel Gedanken darüber, wie viel Kalorien sie essen.

Was essen Bären denn so?

Alles. Es gibt aber unterschiedliche Kategorien in der Bären-Community. Ich bin nicht der typische Bär. Ich bin nicht groß und dick, sondern kleiner und weniger pummelig—ich bin ein Muscle Bear.

Wie bleiben Bären bärig? Habt ihr keine Angst davor, Gewicht zu verlieren?

Haha, doch. Bären machen genau das Gegenteil dessen, was heute so populär ist. Sie machen keine Diät und sind mit ihrem Aussehen zufrieden. Das Essen, das ich koche, fällt nicht unbedingt in die Kategorie gesunde Ernährung. Ich koche Sachen, die es schon in meiner Familie gab und die mich an meine Kindheit erinnern.

Verrate uns, welches Gericht hat den höchsten Sexappeal?

Ich finde Meeresfrüchte sehr erregend. Die sind leicht und lecker. Also Hummer und andere Schalen- und Krustentiere wie Muscheln, Austern, Jakobsmuscheln und so was. Ich liebe Hummer-Gnocchi.

Was ist so erregend daran?

Die Konsistenz der Gnocchi: außen hart und innen schön weich. Das Gefühl, wenn sie erst deinen Mund, dann deine Zunge zusammen mit dem Hummer- und Tomatengeschmack berühren—ganz besonders, wenn du Butter hinzugefügt hast—, ist unglaublich.