Dieser Salon verwandelt Mädchen in Disney-Prinzessinnen

Für viele junge Mädchen ist es der absolute Traum, irgendwann einmal Prinzessin zu sein. Auch wenn es im ersten Moment ganz gut klingt, mit Reichtum und Anbetung überhäuft zu werden und dafür einfach nur liebreizend und folgsam sein zu müssen—in der Realität wirkt sich dieses Verständnis davon, wie man als Mädchen oder Frau zu sein hat, allerdings eher negativ auf uns aus. Deswegen kann man durchaus die Frage stellen: Kann man überhaupt Prinzessin spielen, ohne sich ständig in Erinnerung rufen zu müssen, dass man ein Rollenbild akzeptiert, das zutiefst patriarchalisch ist? Das wird wohl jede Prinzessin für sich selbst entscheiden müssen.

Immerhin: Statt darauf zu warten, sich durch den Kuss eines Prinzen in eine Prinzessin zu verwandeln, können Mädchen von heute ihre königliche Zukunft in die eigene Hand nehmen. In der Disney’s Bibbidi Bobbidi Boutique (in Anlehnung an die Feen aus Cinderella) können sich märchenbegeisterte Kinder zwischen drei und 12 Jahren in Prinzessinnen und Prinzen verwandeln lassen. Der erste Salon dieser Art wurde 2006 in Orlando (Florida) eröffnet, mittlerweile gibt es vier Filialen auf der ganzen Welt—darunter auch eine in Hongkong und London.

Sieben Tage die Woche hat die Boutique geöffnet, magische Verwandlungen für Prinzessinnen in Spe gibt es allerdings nur nach Termin. Die Mädchen haben die Wahl zwischen einem Umstyling zur „Disney Diva”, Pop-Prinzessin” oder „Märchenprinzessin”, während die Eltern entscheiden, ob sie für den Nachwuchs das Kutschen-, Hof- oder Schlosspaket dazubuchen. So oder so: Jeder Besuch endet mit Feenstaub, einem magischen Wunsch und natürlich einem professionellen Foto-Shooting.