Dieses ‘Game of Thrones’-Prequel klingt noch düsterer als das Original

Mit Game of Thrones – dem HBO-Vorzeigeformat über Zombies, Drachen und Adelsfamilien, die es miteinander treiben – ist es 2019 nach der achten und letzten Staffel aus und vorbei. Das dürfte allerdings nicht das Letzte sein, was wir von Westeros sehen werden. Schon lange vor Erscheinen der siebten Staffel hat man beim US-Bezahlsender nämlich damit begonnen, an diversen GoT-Ablegern zu arbeiten. Jetzt sieht es so aus, als ob sich einer davon zu einer richtigen Serie entwickelt.

Bereits vergangene Woche gab HBO bekannt, dass es grünes Licht für eine erste Prequel-Serie gebe. Diese soll “Tausende Jahre” vor den Ereignissen in Game of Thrones spielen. Wenn die Serie nach einem erfolgreichen Pilot realisiert wird, soll sie laut Ankündigung alles – “von den entsetzlichen Geheimnissen der Geschichte von Westeros bis zum wahren Ursprung der Weißen Wanderer, von den Mysterien des Ostens zu den Starks aus den Legenden” – behandeln.

Natürlich würden sich die meisten von uns auf eine Ursprungsgeschichte des Nachtkönigs freuen, aber für angemessene Vorfreude war das HBO-Statement zu wage. Zum Glück ist GoT-Urvater und Bartwuchs-Afficionado George R.R. Martin diesen Montag in einem Blogpost etwas präziser geworden:

Ja, es ist ein Prequel, kein Sequel. Keine der Figuren oder Schauspieler aus GAME OF THRONES wird in der neuen Serie auftreten. Alle Nachfolgeserien, die wir entwickelt haben, sind Prequels. Diese hier wird dem PRE in Prequel aber wirklich gerecht, weil sie nicht etwa neunzig Jahre vor GAME OF THRONES (wie Dunk & Egg) verortet ist oder ein paar Hundert Jahre zuvor, sondern vielmehr zehntausend Jahre (nun, wenn man davon ausgeht, dass die mündlichen Überlieferungen über die ersten Menschen korrekt sind, aber es gibt Maester in der Zitadelle, die darauf bestehen, dass es nur halb so lange war). Wir befinden uns natürlich noch an einem sehr frühen Punkt in dem Prozess, die Pilotfolge wurde gerade erst bestellt. Wir haben also noch keinen Regisseur oder eine Besetzung oder eine Location oder überhaupt einen Titel. (Mein Favorit wäre THE LONG NIGHT, Die Lange Nacht, womit eigentlich alles gesagt wäre. Aber es würde mich wundern, wenn es das am Ende wird. Wahrscheinlich wird HBO irgendwo die Wörter “Game of Thrones” unterbringen wollen. Wir werden es früher oder später erfahren.)

Die einzige bekannte Personalie für das Prequel ist Jane Goldman, die das Drehbuch für den Pilot geschrieben hat und als Showrunner agieren wird. Der Hinweis auf den möglichen Titel der Serie, Die Lange Nacht, lässt allerdings erahnen, was auf uns zukommt.



“Die Lange Nacht” beschreibt die Periode in Westeros’ Geschichte vor Tausenden Jahren, als der Winter kam und jahrzehntelang blieb. Legenden zufolge war das auch das erste Mal, dass die Weißen Wanderer über Westeros herfielen. Weil das alles nicht besonders schön gewesen sein dürfte, wurde die Mauer errichtet und die Nachtwache gegründet, um eine Wiederholung zu verhindern.

“Vor Tausenden Jahren brach eine Nacht herein, die eine Generation lang andauerte”, erklärte die Alte Nan dem gelähmten Bran in der ersten Staffel GoT. “Könige erfroren in ihren Burgen, genau wie die Schäfer in ihren Hütten. Und Frauen erstickten ihre Babys, um sie nicht verhungern sehen zu müssen. Und sie weinten und fühlten die Tränen auf ihren Wangen gefrieren … In dieser Dunkelheit kamen die Weißen Wanderer zum ersten Mal. Sie fegten durch Städte und Königreiche, ritten auf toten Pferden und jagten mit ihren Rudeln aus blassen Spinnen, die groß waren wie Hunde.” [Übersetzung von VICE]

Wenn HBO am Ende der Pilot für das Prequel gefällt, kannst du dich also schon einmal darauf freuen, die Vorfahren deiner Lieblingsfiguren von Riesenspinnen dezimiert zu sehen.

