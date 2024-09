Auf Disciples “How Deep Is Your Love” folgt die Techhouse-EP ‘The Following’

Nach einer Remix-Kollektion von MK und Lana Del Rey ist die Süd-Londoner Gruppe Disciples mit ihren Lied „They Don’t Know”—einem stilvollen UK-House-Klassiker, der dem Underground sowie dem Mainstream schmeckt—im Jahr 2014 angekommen.

Seitdem hat das Trio wieder Gold geholt: Sie haben keinen Geringeren als Calvin Harris mit dem passend betitelten Track „How Deep Is Your Love” zum Deep House und an die Spitze der Charts gebracht.

Jetzt, vor einer Nordamerika-Tour im Oktober, ein paar Gigs mit Calvin Harris und einem DJ-Auftritt bei den MTV European Music Awards sind Disciples bereit, ihr nächstes Werk zu veröffentlichen: The Following Ep.



Das Londoner Trio hat uns einen Einblick in „Mastermind” gewährt, ein treibendes Stück: hypnotisierender Techhouse, der dein Blut zum Kochen und deine Sneaker zum Stampfen bringt. Hör dir den Track an und lies unten was Disciples zu Calvin Harris, Underground und Süd-London zu sagen haben.



THUMP: Wie war es bei eurer letzten Single mit Calvin Harris zusammenzuarbeiten?

Disciples: Es ist großartig, mit Calvin zu arbeiten—er ist ein effizienter Typ, der weiß was er will, obwohl er dennoch unseren Prozess respektiert. Wir hatten ihm „How Deep Is Your Love” für Feedback gesendet und er schlug vor, dass wir es gemeinsam fertigstellen. Beste Entscheidung, die wir je getroffen haben.

Ist es ein reflektierter Prozess, Musik herauszubringen, die sich nach Underground anhört, aber auch andere Ohren erreicht?

Wir denken nicht in Underground und Overground, wir machen einfach, was wir machen und finden den richtigen Weg dabei. Ein Track wird eher in Richtung Club tendieren, aber das lassen wir nicht den Prozess beeinflussen. Was es ist, das soll es sein.

Was waren die Clubs in Süd-London in denen ihr Laufen gelernt habt?

Süd-London war ein toller Ort um aufzuwachsen. Ministry of Sound war der Hauptspot, aber wir standen mehr auf die Hausparty-Vibes, bei denen du deinen Freunden neu entdeckte Tracks vorspielst und jeder versucht, den anderen zu übertreffen. Die Hälfte unserer Leben haben wir jetzt in Clubs verbracht, es fühlt sich an, als wären wir durchgehend unterwegs.

