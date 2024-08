Die Polizei will nicht, dass Leute für die Drake-Challenge weiter aus fahrenden Autos springen

So harmlos wie Drakes aktuelles Album Scorpion musikalisch ist, begann auch die “In My Feelings”-Challenge. Der New Yorker Comedian Shiggy tanzte ein bisschen auf der Straße zur Single mit der ins Hirn fräsenden “Kiki, do you love me”-Hook. Das Internet sah das Video, befand es für witzig und machte es nach. Ein virales Sommer-Phänomen war geschaffen und erreichte eigentlich schon längst durch Will Smiths übertriebene Performance seinen Höhepunkt. Der kletterte nämlich auf eine verflucht hohe Brücke in Budapest, tanzte dort und filmte das mit einer Drohne. Das Insta-Game des Schauspielers sucht 2018 echt vergeblich ebenbürtige Konkurrenten.



Scorpion ist nun bereits seit vier Wochen auf Platz eins der US-Charts und auch die Challenge nimmt immer wahnsinnigere Züge an. Vielleicht liegt es an der “Are you riding”-Line, vielleicht auch an dem Footballer Odell Beckham Jr., der recht früh aus einem Auto stieg, um zu tanzen, aber die Leute nehmen das Riden ein bisschen zu ernst. Mittlerweile springen sie für die Tanz-Challenge sogar aus fahrenden Autos auf die Straße.



Das geht manchmal gut. Manchmal wird jedoch die Geschwindigkeit des Fahrzeugs unterschätzt, manchmal ist ein Laternenpfahl im Weg und manchmal unterbricht ein anderes Auto den Tanz abrupt. Grund genug für die Polizei, mal vor den eigentlich offensichtlichen Risiken zu warnen. Es sei “eine schlechte Entscheidung, aus einem fahrenden Wagen zu hüpfen, um zu tanzen”, warnte die US-Verkehrsbehörde. Die Polizei in Mumbai twitterte gleich ein Video, um zu zeigen, was da schief gehen kann:



Videos by VICE

https://twitter.com/MumbaiPolice/status/1022349566140665856

In Deutschland ist die Challenge bisher zum Glück noch nicht in diesem Maße angekommen. Wird sie wohl auch nicht mehr. Viel länger als einen Monat wird der globale Massenquatsch eh nicht andauern. Gucken wir uns also lieber die Fails an, mit dem Wissen, dass sich zum Glück noch keiner wirklich verletzt hat.



Die Fails

so i fell out the car and got my foot ran over for the #KekeChallenge !!!! #InMyFeelingsChallenge #KekechallengeFail pic.twitter.com/dbU1tloUqK — katelyn (@1400katelyn) July 30, 2018

https://twitter.com/caarolin9/status/1018551041225383937?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1018551041225383937&ref_url=https%3A%2F%2Fmeedia.de%2F2018%2F07%2F30%2Finmyfeelingschallenge-der-viral-hype-des-sommers-geraet-ausser-kontrolle%2F

https://twitter.com/baabsxx/status/1018298316692520960



Die Fake-Fails

https://twitter.com/Gisellezap/status/1022880891478134784

https://twitter.com/29ys1/status/1023203050025050115

Check out full video pic.twitter.com/7HkjhxKh3i — Your Coffee ☕ (@wacky_guy) July 31, 2018

**



Mehr Challenges:



Folge Noisey auf Facebook, Instagram und Snapchat.