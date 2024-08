Drakes Radio-Freestyle wäre cool, wäre da nicht dieser unfassbar nervige DJ

Wir können nachvollziehen, dass es sehr aufregend sein kann, plötzlich allein mit Drake in einem wenige Quadratmeter großen Raum zu stehen. Man lächelt sich an, Drake nippt verschmitzt an seinem Getränk und man überlegt sich panisch, was zum Teufel man mit seinen Händen anstellen soll. Wir können dieses Dilemma verstehen. Dennoch haben wir einen Tipp für Charlie Sloth, DJ und Moderator der legendären Radioshow “Fire in the Booth”: Halt sie einfach fern vom Knopf mit den Explosionsgeräuschen!

Denn obwohl man Freestyles von Drake eher selten erlebt, findet man in den Kommentaren kaum Lobpreisungen seiner Bars oder seiner smoothen Delivery. Stattdessen dominieren Witze und Beschwerden über Charlie Sloths inflationären Gebrauch des Sound-Boards und Spekulationen darüber, ob Drakes Präsenz wirklich der einzige Grund für seine aufgekratzte Stimmung war. Egal wie, seht euch an, wie Drake zum zweiten Mal in diesem Jahr massiv die Show gestohlen wird, ein bisschen witzig ist das nämlich schon.

Videos by VICE

