Dürfen wir vorstellen: Die anonymen Unternehmer, die Ghost Production unter die Massen bringen

2015 gab es immer wieder Aufregung um sogenannte „Ghost Producer”—oder nicht genannte Musiker—die für einige der größten Namen im elektronischen Mainstream Hits kreiert hatten. Im Sommer kursierte ein Bild in den sozialen Netzwerken, das Künstler wie Tiësto, David Guetta und Steve Aoki beschuldigte, sich von anderen Producern Songs schreiben zu lassen. Die Anschuldigungen entwickelten sich schnell von einem Twitter-Beef zu ernstzunehmenden Meinungsartikeln, im Zuge derer so ziemlich alle von Diplo bis Martin Garrix ihr Fett wegbekamen.

Im November hatten wir von Nadja Brenneisen berichtet, einer Schweizerin, die im Rahmen eines Kunstprojekts, Club-Promoter, Festival-Booker und Konzertbesucher auf der ganzen Welt in dem Glauben ließ, dass sie eine erfolgreiche EDM-Künstlerin sei. Laut Brenneisen spielten Ghost Producer eine große Rolle bei der Erschaffung ihrer makellosen Bühnenpräsenz, indem sie die Musik erschufen, die sie dann als ihre eigene ausgeben konnte.

„Dass sich andere DJs mit den Lorbeeren von echten Musikern schmücken, macht mich eigentlich wütend”, sagt sie in Bezug auf diese Praxis. Für Ben Mühletaler und Avesta hingegen, den beiden Künstlern, die sie für das Projekt engagiert hatte, hat öffentliche Anerkennung laut Brenneisen nicht unbedingt oberste Priorität. „Der Erfolg steht bei ihnen nicht ganz oben”, sagt sie. „Am wichtigsten ist es ihnen, Musik beruflich zu machen und wenigstens ihre Miete davon bezahlen zu können.”

Dieses Statement fasst ziemlich gut einige Widersprüche des Ghost Producings zusammen. Je nachdem, wie du zum Konzept der Autorenschaft stehst, kann man diese Praxis recht schnell als problematisch kritisieren. In der Realität sind Künstler aber anscheinend mehr als bereit, zum Broterwerb ihre eigenen Werke zu verkaufen. Es ist ein ganzer Industriezweig entstanden, in dem Künstler, die Geld mit dem Verkauf von Musik verdienen wollen, genau das machen können—auf Kosten ihrer Identität.

In einem Noisey-Artikel von 2015 schrieb Peter Robinson über den wachsenden Trend von Online-Anbietern, die von der langjährigen Praxis der Ghost Production in der Musikindustrie profitieren, inklusive der auf elektronische Musik konzentrierten Webseite EDM Ghost Producer. Um mehr darüber zu erfahren, haben wir uns mit den Köpfen hinter der amerikanischen Seite in Verbindung gesetzt—die Producern und Künstlern erlaubt, Songs anonym zu kaufen und zu verkaufen—um über das Geschäft zu sprechen.

Alle Bilder wurden mit freundlicher Genehmigung von EDM Ghost Producer exklusiv THUMP zur Verfügung gestellt.

THUMP: Wann seid ihr auf die Idee für die Webseite gekommen?

EDM Ghost Producer: Vor etwa einem Jahr hatten mein Partner und ich die Vision eine Plattform zu erschaffen, mit der das Geschäft zwischen Ghost Producern und Künstlern vereinfacht werden konnte. Es begann alles damit, dass ein paar unserer Producer-Kollegen und ich selbst Tracks für die Seite gemacht haben, aber da immer mehr Producer beim Verkauf ihrer Tracks Hilfe in Anspruch nehmen wollten, wurden wir schnell zur größten Ghost Production Plattform der Welt.

Warum regen sich die Leute so sehr über Ghost Producer auf?

Viele Leute sind aufgebracht, weil sie es nicht verstehen. Die Realität sieht nun mal so aus, dass es verschiedenste Ghost-Services schon immer gegeben hat und dass diese Praxis in Branchen außerhalb der Musik durchaus üblich ist.

Im Bereich der Musik verfügen viele Sänger aus allen möglichen Genres wie Pop, Country, Rock und Rap über ganze Teams von Ghostwritern, trotzdem sorgen sie mit Musik, die sie nicht selbst geschrieben haben, für ausverkaufte Stadien. Wir verstehen also nicht wirklich, warum in der Dance-Musik so eine Doppelmoral herrscht. Jeder sollte das verstehen. So lange es Musik gibt, wird es auch Ghost Producer geben.

Die Leute finden, dass Ghost Producing ein schmutziger Job ist und dass Musiker, die Ghost Producer in Anspruch nehmen, „faul” oder „falsch” sind, aber das ist ganz sicher nicht der Fall. Viele Künstler sind aktiv in die kreative Entwicklung ihrer Musik involviert und haben vielleicht Defizite in bestimmten technischen Bereichen.

Was haltet ihr von der Schimpftirade des [Londoner Producers] Mat Zo bezüglich Ghost-Producing im EDM?

Ehrlich gesagt, finden wir, dass seine Äußerungen und sein Verhalten ein wenig kindisch war. Ghost Producer werden nicht im Studio an ihre Computer gekettet und dazu gezwungen, Musik für andere DJs zu produzieren. Für die meisten Ghost Producer ist es ein Traumjob und viele sehnen sich überhaupt nicht nach dem Rampenlicht. Wir haben schon mehrere Gelegenheiten abgelehnt, in Kollaborationen genannt zu werden, weil wir wirklich nicht auf die Aufmerksamkeit scharf sind.

Warum ist es für euch so wichtig, anonym zu bleiben?

Wir haben die Anonymität aus mehreren Gründen gewählt. An erster Stelle nehmen wir natürlich die Anonymität unserer Klienten sehr ernst und versichern ihnen, ihre persönlichen Daten niemals preiszugeben. Zweitens haben wir die Tätigkeit des Ghost Producings gewählt, weil wir nicht im Rampenlicht stehen wollen, und unsere Privatsphäre ist uns dementsprechend wichtig.

Wie findet und prüft ihr eure Producer?

Wir unterziehen unsere Producer einer sehr gründlichen Prüfung. Wir bekommen tagtäglich eine ganze Reihe von Zusendungen und sind immer auf der Suche nach neuen und talentierten Producern, denen wir es ermöglichen können, ihre Tracks zu verkaufen. Wir fordern bestimmte Kernelemente der Produktion an, die nur vom tatsächlichen Urheber des Tracks bereitgestellt werden können. Zusätzlich unterziehen wir alle Tracks einer internen Copyright-Überprüfung, die sicherstellt, dass jegliches Material gegen keinerlei Urheberrechte verstößt. Nur etwa 30 Prozent der zugesandten Tracks, werden auf unserer Seite auch zum Verkauf zugelassen.

Wie wird der Kaufpreis eines Tracks zwischen euch und dem Producer aufgeteilt?

Wir teilen die Einnahmen in einem 70 / 30 Verhältnis. Die Producer erhalten 70 Prozent des Verkaufspreises.

Künstler geben ja auch Geld für Logos und Equipment aus. Findest du, dass Geld für Musik bloß ein weiterer Aspekt des modernen DJ-Daseins ist?

Die Industrie verlangt, dass aufstrebende Künstler nicht nur DJs/Producer sind, sondern sich auch um ihr PR/Marketing, Grafikdesign und Social Media kümmern. Ghost Production ist zu einem Hilfsmittel für alle geworden, die finden, dass es ihnen dabei hilft, musikalisch das auszudrücken, was von ihrer Künstlermarke erwartet wird—selbst wenn sie nicht über alle nötigen Skills verfügen, um ihr „Künstlerprofil” zu vervollständigen. Diese Entwicklung ist ganz interessant, weil es bis zu der großen EDM-Explosion für einen DJ keineswegs Voraussetzung war, gleichzeitig auch selber zu produzieren.

Findest du, dass das Ghost Producing den künstlerischen Ausdruck in der elektronischen Musik untergräbt?

Bei elektronischer Musik im Großen und Ganzen handelt es sich natürlich auch weiterhin um eine legitime Form des künstlerischen Ausdrucks. Dieser Ausdruck kommt von der Verbindung, die man zu der Musik aufbaut, während man sie hört oder dazu tanzt. Es gibt da dieses bestimmte Gefühl von Reinheit, das elektronische Musik in Menschen erweckt—und von dieser Reinheit kommt auch die Wut gegen Ghost Producer. Bei den Menschen entsteht dann nämlich der Eindruck, dass sie vom Künstler nicht wirklich wertgeschätzt werden. Da wir selber Dance-Musik-Fans sind, wissen wir diesen Reinheitsanspruch auch zu schätzen. Durch unsere Leidenschaft und Hingabe haben wir die Industrie eingehend analysiert und als sich dann immer mehr Bedarf für diesen Geschäftsaspekt herauskristallisierte, haben wir diese Leidenschaft zu unserem Beruf gemacht.

Ende Januar wird es eine überarbeitete Version der EDM Ghost Producer Webseite geben.

