Ecstasy: Das sind die Pillenwarnungen für April

Ostern steht vor der Tür und damit das Ende der Fastenzeit. Ein knappes Fünftel aller Deutschen hatte sich laut einer Umfrage zumindest vorgenommen, in dieser Zeit abstinent zu sein. Aber auch wenn das bei dir nicht so gut geklappt hat, feiern kannst du das Fastenbrechen trotzdem! Kontrolliert eh niemand. Die Clubs locken an den Feiertagen mit ausgedehnten Partys – und da findest du dann Alkohol und andere bewusstseinserweiternde Substanzen.

Damit dabei nichts schiefgeht, testen Drug-Checking-Institute in ganz Europa regelmäßig Ecstasy-Pillen. Vor allem in der Schweiz und in Österreich wird umfassende Präventionsarbeit geleistet. In Deutschland ist Drug-Checking noch weitgehend illegal, das soll sich laut Koalitionsvertrag der Bundesregierung aber ändern.

Auch bei VICE: Die neue Gabber – Hardcore never dies

Wir stellen hier eine Auswahl der alarmierendsten Laborergebnisse des vergangenen Monats vor. Analysiert wurden die Pillen vom Drogeninformationszentrum der Stadt Zürich (DIZ), der Drogeninfo Bern Plus (DIB), der Drogeninfo Biel (DIB), Rave it Safe und Nuit Blanche in Genf, der Drogeninformation Luzern (DILU), der Drogeninfo in Basel-Stadt (DIBS) und Drogart.org in Slowenien sowie Checkit! von der Suchthilfe in Wien und dem Z6 Innsbruck.

Jede hier aufgeführte Pille ist entweder extrem hoch dosiert – oder enthält gar kein oder nicht nur MDMA. Wenn eine Pille nicht gelistet ist, heißt das nicht, dass sie rein und niedrig dosiert ist. Dieser Artikel enthält zudem eine Reihe sogenannter Safer-Use-Regeln, um unnötige Risiken und mögliche Schäden durch Ecstasy-Konsum zu reduzieren. Wir erklären dort auch, warum wir überhaupt Pillenwarnungen veröffentlichen.

Die Seite pillen.sauberdrauf.com der bayerischen Drogenberatungsstelle mindzone und das Drug-Checking-Tool von saferparty.ch listen viele weitere und ältere Pillentests.

Folgende Pillen sind im März negativ aufgefallen:

Diese Pillen enthalten kein MDMA oder zusätzlich andere Substanzen:

Grüne Moneybag

PILLE: SAFERPARTY.CH | HINTERGRUND: Pawel Czerwinski/Unsplash | COLLAGE: VICE

Enthaltene Substanz: 13,8 mg 2C-B

Problem: Nicht als 2C-B deklarierte Pille

Nebenwirkungen: Wie MDMA intensiviert 2C-B Emotionen und Antrieb. Doch das Meskalinderivat wirkt im Gegensatz zu MDMA bereits in geringen Mengen halluzinogen. Erwartet man diesen Effekt nicht, kann das schnell einen sogenannten Bad Trip auslösen, vor allem im schlecht berechenbaren Setting einer Party. Außerdem besteht die Gefahr einer Überdosis, wenn unwissentlich 2C-B eingenommen und die Wirkung von MDMA erwartet wird. Da diese ausbleibt, legen manche nach. 2C-B kann Puls und Blutdruck erhöhen sowie Brechreiz und Kopfschmerzen verursachen. Psychische Probleme können sich zudem verstärken. Panikattacken, Psychosen, Verwirrung oder Angstzuständen sind mögliche Folgen

Getestet in: Zürich (DIZ)

Gelbe Plusle / Pokémon

PILLE: SAFERPARTY.CH | HINTERGRUND: Pawel Czerwinski/Unsplash | COLLAGE: VICE

Enthaltene Substanz: 9,8 mg 2C-B

Problem: Nicht als 2C-B deklarierte Pille

Nebenwirkungen: Wie MDMA intensiviert 2C-B Emotionen und Antrieb. Doch das Meskalinderivat wirkt im Gegensatz zu MDMA bereits in geringen Mengen halluzinogen. Erwartet man diesen Effekt nicht, kann das schnell einen sogenannten Bad Trip auslösen, vor allem im schlecht berechenbaren Setting einer Party. Außerdem besteht die Gefahr einer Überdosis, wenn unwissentlich 2C-B eingenommen und die Wirkung von MDMA erwartet wird. Da diese ausbleibt, legen manche nach. 2C-B kann Puls und Blutdruck erhöhen sowie Brechreiz und Kopfschmerzen verursachen. Psychische Probleme können sich zudem verstärken. Panikattacken, Psychosen, Verwirrung oder Angstzuständen sind mögliche Folgen

Getestet in: Zürich (DIZ)

Rosa Heineken

PILLE: SAFERPARTY.CH | HINTERGRUND: Pawel Czerwinski/Unsplash | COLLAGE: VICE

Enthaltene Substanz: 109,8 mg 4-Chlormethcathinon (4-CMC) / unbekannte Substanz

Problem: Nicht als 4-CMC deklarierte Pille, unbekannte Substanz, vom Konsum wird abgeraten

Nebenwirkungen: Bezüglich der unbekannten Substanz lassen sich weder über Wirkung noch Nebenwirkungen Aussagen treffen. Auch die Wechselwirkung mit den anderen Stoffen in der Pille ist entsprechend unbekannt. Die Pille sollte nicht konsumiert werden.

4-CMC ist eine synthetische psychoaktive Substanz und strukturell mit Mephedron verwandt. Es wurde noch nicht ausreichend erforscht, steht jedoch im Verdacht, sehr neurotoxisch zu sein – also schädlich fürs Gehirn. Zu den kurzfristigen Nebenwirkungen zählen erhöhter Blutdruck, erhöhte Herzfrequenz, Veränderungen des Herzrhythmus, Schlafstörungen, Angstzustände, Halluzinationen, Paranoia und Agitation. Konsumenten berichten von Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Magenbeschwerden.

Langfristige Nebenwirkungen sind noch nicht bekannt. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass die regelmäßige Verwendung von 4-CMC zu langfristigen körperlichen und psychischen Schäden führen kann. Vom Konsum wird daher abgeraten.

Getestet in: Zürich (mobil)

Orange Kenzo

PILLE: Checkit! | HINTERGRUND: Pawel Czerwinski/Unsplash | COLLAGE: VICE

Enthaltene Substanz: 184 mg MDMA / unbekannte Substanz

Problem: Unbekannte Substanz, vom Konsum wird abgeraten

Nebenwirkungen: Bezüglich der unbekannten Substanz lassen sich weder über Wirkung noch Nebenwirkungen Aussagen treffen. Auch die Wechselwirkung mit den anderen Stoffen in der Pille ist entsprechend unbekannt. Die Pille sollte nicht konsumiert werden.

Getestet in: Wien (Checkit!)

Blaue Eule / Panama

PILLE: DROGENARBEIT Z6 | HINTERGRUND: Pawel Czerwinski/Unsplash | COLLAGE: VICE

Enthaltene Substanz: 119 mg MDMA / unbekannte Substanz

Problem: Unbekannte Substanz, vom Konsum wird abgeraten

Nebenwirkungen: Bezüglich der unbekannten Substanz lassen sich weder über Wirkung noch Nebenwirkungen Aussagen treffen. Auch die Wechselwirkung mit den anderen Stoffen in der Pille ist entsprechend unbekannt. Die Pille sollte nicht konsumiert werden.

Getestet in: Innsbruck (Z6)

Gelbe Maserati

PILLE: Checkit! | HINTERGRUND: Pawel Czerwinski/Unsplash | COLLAGE: VICE

Enthaltene Substanz: 65 mg MDMA / unbekannte Substanz

Problem: Unbekannte Substanz, vom Konsum wird abgeraten

Nebenwirkungen: Bezüglich der unbekannten Substanz lassen sich weder über Wirkung noch Nebenwirkungen Aussagen treffen. Auch die Wechselwirkung mit den anderen Stoffen in der Pille ist entsprechend unbekannt. Die Pille sollte nicht konsumiert werden.

Getestet in: Wien (Checkit!)

Diese Pillen sind extrem hoch dosiert:

Graue Totenkopf Mybrand

PILLE: Drogart.org | HINTERGRUND: Pawel Czerwinski/Unsplash | COLLAGE: VICE

Enthaltene Substanz: 280 mg MDMA

Problem: Extrem hohe Dosierung

Nebenwirkungen: Der Konsum einer Dosis MDMA über der als verhältnismäßig risikoarm geltenden Höchstmenge von 120 Milligramm macht ungewollte Nebeneffekte wahrscheinlicher. Dazu gehören Kiefermahlen, Muskelzittern, Harnverhalt – du kannst also nicht ordentlich pinkeln –, Brechreiz, erhöhter Puls oder Blutdruck. Außerdem kann der Körper lebensbedrohlich stark überhitzen und Konsumierende können dehydrieren. Bei einer Überdosis können zudem unerwünschte Halluzinationen auftreten. Allgemein kann eine höhere Menge MDMA schädlich für das Gehirn sein.

Getestet in: Ljubljana (Drogart.org)

Graue Totenkopf / Reaper

PILLE: SAFERPARTY.CH | HINTERGRUND: Pawel Czerwinski/Unsplash | COLLAGE: VICE

Enthaltene Substanz: 272,1 mg MDMA

Problem: Extrem hohe Dosierung

Nebenwirkungen: Der Konsum einer Dosis MDMA über der als verhältnismäßig risikoarm geltenden Höchstmenge von 120 Milligramm macht ungewollte Nebeneffekte wahrscheinlicher. Dazu gehören Kiefermahlen, Muskelzittern, Harnverhalt – du kannst also nicht ordentlich pinkeln –, Brechreiz, erhöhter Puls oder Blutdruck. Außerdem kann der Körper lebensbedrohlich stark überhitzen und Konsumierende können dehydrieren. Bei einer Überdosis können zudem unerwünschte Halluzinationen auftreten. Allgemein kann eine höhere Menge MDMA schädlich für das Gehirn sein.

Getestet in: Zürich (DIZ)

Violette Pop Smoke

PILLE: SAFERPARTY.CH | HINTERGRUND: Pawel Czerwinski/Unsplash | COLLAGE: VICE

Enthaltene Substanz: 266,5 mg MDMA

Problem: Extrem hohe Dosierung

Nebenwirkungen: Der Konsum einer Dosis MDMA über der als verhältnismäßig risikoarm geltenden Höchstmenge von 120 Milligramm macht ungewollte Nebeneffekte wahrscheinlicher. Dazu gehören Kiefermahlen, Muskelzittern, Harnverhalt – du kannst also nicht ordentlich pinkeln –, Brechreiz, erhöhter Puls oder Blutdruck. Außerdem kann der Körper lebensbedrohlich stark überhitzen und Konsumierende können dehydrieren. Bei einer Überdosis können zudem unerwünschte Halluzinationen auftreten. Allgemein kann eine höhere Menge MDMA schädlich für das Gehirn sein.

Getestet in: Bern (DIB)

Beige / Orange Tekashi69

PILLE: SAFERPARTY.CH | HINTERGRUND: Pawel Czerwinski/Unsplash | COLLAGE: VICE

Enthaltene Substanz: 234,7 mg MDMA

Problem: Extrem hohe Dosierung

Nebenwirkungen: Der Konsum einer Dosis MDMA über der als verhältnismäßig risikoarm geltenden Höchstmenge von 120 Milligramm macht ungewollte Nebeneffekte wahrscheinlicher. Dazu gehören Kiefermahlen, Muskelzittern, Harnverhalt – du kannst also nicht ordentlich pinkeln –, Brechreiz, erhöhter Puls oder Blutdruck. Außerdem kann der Körper lebensbedrohlich stark überhitzen und Konsumierende können dehydrieren. Bei einer Überdosis können zudem unerwünschte Halluzinationen auftreten. Allgemein kann eine höhere Menge MDMA schädlich für das Gehirn sein.

Getestet in: Zürich (DIZ)

Hellblaue Punisher

PILLE: Checkit! | HINTERGRUND: Pawel Czerwinski/Unsplash | COLLAGE: VICE

Enthaltene Substanz: 234 mg MDMA

Problem: Extrem hohe Dosierung

Nebenwirkungen: Der Konsum einer Dosis MDMA über der als verhältnismäßig risikoarm geltenden Höchstmenge von 120 Milligramm macht ungewollte Nebeneffekte wahrscheinlicher. Dazu gehören Kiefermahlen, Muskelzittern, Harnverhalt – du kannst also nicht ordentlich pinkeln –, Brechreiz, erhöhter Puls oder Blutdruck. Außerdem kann der Körper lebensbedrohlich stark überhitzen und Konsumierende können dehydrieren. Bei einer Überdosis können zudem unerwünschte Halluzinationen auftreten. Allgemein kann eine höhere Menge MDMA schädlich für das Gehirn sein.

Getestet in: Wien (Checkit!)

Violette Sinner Cerberus

PILLE: SAFERPARTY.CH | HINTERGRUND: Pawel Czerwinski/Unsplash | COLLAGE: VICE

Enthaltene Substanz: 221,3 mg MDMA

Problem: Extrem hohe Dosierung

Nebenwirkungen: Der Konsum einer Dosis MDMA über der als verhältnismäßig risikoarm geltenden Höchstmenge von 120 Milligramm macht ungewollte Nebeneffekte wahrscheinlicher. Dazu gehören Kiefermahlen, Muskelzittern, Harnverhalt – du kannst also nicht ordentlich pinkeln –, Brechreiz, erhöhter Puls oder Blutdruck. Außerdem kann der Körper lebensbedrohlich stark überhitzen und Konsumierende können dehydrieren. Bei einer Überdosis können zudem unerwünschte Halluzinationen auftreten. Allgemein kann eine höhere Menge MDMA schädlich für das Gehirn sein.

Getestet in: Zürich (DIZ)

Violette Doraemon

PILLE: SAFERPARTY.CH | HINTERGRUND: Pawel Czerwinski/Unsplash | COLLAGE: VICE

Enthaltene Substanz: 219,8 mg MDMA

Problem: Extrem hohe Dosierung

Nebenwirkungen: Der Konsum einer Dosis MDMA über der als verhältnismäßig risikoarm geltenden Höchstmenge von 120 Milligramm macht ungewollte Nebeneffekte wahrscheinlicher. Dazu gehören Kiefermahlen, Muskelzittern, Harnverhalt – du kannst also nicht ordentlich pinkeln –, Brechreiz, erhöhter Puls oder Blutdruck. Außerdem kann der Körper lebensbedrohlich stark überhitzen und Konsumierende können dehydrieren. Bei einer Überdosis können zudem unerwünschte Halluzinationen auftreten. Allgemein kann eine höhere Menge MDMA schädlich für das Gehirn sein.

Getestet in: Bern (DIB)

Beige Philipp Plein

PILLE: SAFERPARTY.CH | HINTERGRUND: Pawel Czerwinski/Unsplash | COLLAGE: VICE

Enthaltene Substanz: 211,9 mg MDMA

Problem: Extrem hohe Dosierung

Nebenwirkungen: Der Konsum einer Dosis MDMA über der als verhältnismäßig risikoarm geltenden Höchstmenge von 120 Milligramm macht ungewollte Nebeneffekte wahrscheinlicher. Dazu gehören Kiefermahlen, Muskelzittern, Harnverhalt – du kannst also nicht ordentlich pinkeln –, Brechreiz, erhöhter Puls oder Blutdruck. Außerdem kann der Körper lebensbedrohlich stark überhitzen und Konsumierende können dehydrieren. Bei einer Überdosis können zudem unerwünschte Halluzinationen auftreten. Allgemein kann eine höhere Menge MDMA schädlich für das Gehirn sein.

Getestet in: Zürich (mobil)

Pinke Punisher

PILLE: SAFERPARTY.CH | HINTERGRUND: Pawel Czerwinski/Unsplash | COLLAGE: VICE

Enthaltene Substanz: 206,6 mg MDMA

Problem: Extrem hohe Dosierung

Nebenwirkungen: Der Konsum einer Dosis MDMA über der als verhältnismäßig risikoarm geltenden Höchstmenge von 120 Milligramm macht ungewollte Nebeneffekte wahrscheinlicher. Dazu gehören Kiefermahlen, Muskelzittern, Harnverhalt – du kannst also nicht ordentlich pinkeln –, Brechreiz, erhöhter Puls oder Blutdruck. Außerdem kann der Körper lebensbedrohlich stark überhitzen und Konsumierende können dehydrieren. Bei einer Überdosis können zudem unerwünschte Halluzinationen auftreten. Allgemein kann eine höhere Menge MDMA schädlich für das Gehirn sein.

Getestet in: Zürich (mobil)

Blaue Punisher

PILLE: Checkit! | HINTERGRUND: Pawel Czerwinski/Unsplash | COLLAGE: VICE

Enthaltene Substanz: 204 mg MDMA

Problem: Extrem hohe Dosierung

Nebenwirkungen: Der Konsum einer Dosis MDMA über der als verhältnismäßig risikoarm geltenden Höchstmenge von 120 Milligramm macht ungewollte Nebeneffekte wahrscheinlicher. Dazu gehören Kiefermahlen, Muskelzittern, Harnverhalt – du kannst also nicht ordentlich pinkeln –, Brechreiz, erhöhter Puls oder Blutdruck. Außerdem kann der Körper lebensbedrohlich stark überhitzen und Konsumierende können dehydrieren. Bei einer Überdosis können zudem unerwünschte Halluzinationen auftreten. Allgemein kann eine höhere Menge MDMA schädlich für das Gehirn sein.

Getestet in: Wien (Checkit!)

Rosa Casa del Papel

PILLE: Drogart.org | HINTERGRUND: Pawel Czerwinski/Unsplash | COLLAGE: VICE

Enthaltene Substanz: 202 mg MDMA

Problem: Extrem hohe Dosierung

Nebenwirkungen: Der Konsum einer Dosis MDMA über der als verhältnismäßig risikoarm geltenden Höchstmenge von 120 Milligramm macht ungewollte Nebeneffekte wahrscheinlicher. Dazu gehören Kiefermahlen, Muskelzittern, Harnverhalt – du kannst also nicht ordentlich pinkeln –, Brechreiz, erhöhter Puls oder Blutdruck. Außerdem kann der Körper lebensbedrohlich stark überhitzen und Konsumierende können dehydrieren. Bei einer Überdosis können zudem unerwünschte Halluzinationen auftreten. Allgemein kann eine höhere Menge MDMA schädlich für das Gehirn sein.

Getestet in: Ljubljana (Drogart.org)

Folge VICE auf TikTok, Facebook, Instagram, YouTube und Snapchat.