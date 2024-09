Die beste Taquería in Tijuana ist umgeben von Prostituierten, Drogensüchtigen und spitzen Gringos

Vor ein paar Jahren war ich eingeladen, Anthony Bourdain für eine Folge seiner Show Eine Frage des Geschmacks als Tourguide zu begleiten. Wir besuchten Bars in der Innenstadt von Tijuana, tranken Mezcal, Bier und Tequila und aßen dann Tacos bei Las Ahumaderas, einer für die Gegend typischen taquería. Alles schien perfekt. Aber seither gehen mir Leute—na gut, Hater—damit auf die Nerven, dass ich Anthony Bourdain in diese eine Taquería geführt habe, obwohl sie ihrer Meinung nach nicht einmal annähernd die beste in Tijuana sei.

Ich bekam alle möglichen Hassnachrichten auf diversen Social Media-Plattformen, obwohl ich nichts mit der Wahl der Taquería zu tun hatte. Das Produktionsteam von Eine Frage des Geschmacks suchte sie basierend auf den Empfehlungen von Einheimischen aus. Um ehrlich zu sein, war sie gar nicht so übel. Die Besitzer der Taquería hängten später ein ganz furchtbares, verpixeltes Bild von unserem Besuch an die Wand und jedes Mal, wenn ich wieder hingehe, bekomme ich kostenlose Tacos. Mit den komischen Nachrichten, die mir die Leute schicken, wenn sie in diese Taquería gehen und das Foto von mir sehen, kann ich also leben.

Videos by VICE

Die Taquería ohne Namen. Fotos vom Autor.

Aber wo gibt es wirklich die besten Tacos in Tijuana? Ich weiß es nicht und: Es ist mir egal. Es gibt so viele leckere Taquerías an fast jeder Ecke dieser wunderschönen Grenzstadt und, anders als in vielen anderen Teilen des Landes, werden hier die Tacos mit Fleisch gemacht, das über Kohle gegrillt wurde. Leute aus Tijuana haben keine Ahnung von den Tacos der Straßenstände in Mexiko City, wo das Fleisch in einer Öllache schwimmt. Hier wird das Fleisch auf den Grill geschmissen, sodass es einen rauchigen Geschmack bekommt und es wird mit frischer Guacamole serviert. So und nicht anders wird’s hier im Norden gemacht!

Wenn man aber eine Taquería besuchen möchte, die wirklich die Stimmung der Stadt widerspiegelt, sollte man zur „Taquería ohne Namen” gehen—ein Straßenverkäufer an der Ecke der Straßen Coahuila und der Niños Héroes im Norden von Tijuana. Es gibt keine andere Taquería, die dem alten Klischee der Ausschweifungen und der Verkommenheit von Tijuana so gerecht wird.

Der Norden von Tijuana, die Zona Norte, grenzt direkt an die amerikanische Grenze und liegt ein paar Kilometer von der kalifornischen Stadt San Diego entfernt. Anders als nördlich der Grenze, werden in der Zona Norte Prostitution und Drogen toleriert (und dafür ist die Gegend auch weltweit bekannt). Die Zona Norte schläft nie und ist für alle bereit, die Spaß haben wollen. Und wie die Zona Norte schläft auch die Taquería ohne Namen nie.

Gleich um die Ecke steigt eine anrüchige Dauerparty: mit Dealern, Prostituierten, Drogensüchtigen und den Hauptkunden: geile gringos, die in Ein-Dollar-Noten bezahlen.

So schlimm ist es in der Zona Norte aber gar nicht. Damit meine ich, es ist dort nicht so schlimm, wenn es dir egal ist, dass du Opfer von Menschenhandel, die als Schuldmädchen verkleidet wurden, Dragqueens, die vor gammligen Motels warten, Gringos (männliche und weibliche), die sich für 20 Dollar prostituieren, Obdachlose und tätowierte Ex-Häftlinge, die direkt aus einem Film mit Edward James Olmos stammen könnten, herumlaufen siehst. Die Zona Norte hat ihren eigenen Charme.

Die Taquería ohne Namen ist die offizielle Futterstelle dieses perversen Disneylands. Tag und Nacht versorgt sie die Leute mit birria und carne asada tacos. „Hier sieht man jeden Morgen einen Leichnam, der aus einem Kofferraum entladen wird”, sagen die Leute vom Tacostand und spielen damit auf eine neue Welle der Gewalt an, die von Drogengangs losgetreten wurde, die alle versuchen, die Kontrolle über das lukrative Geschäft auszuüben.

Im Repertoire der Taquería sind die birria (Lamm) tacos die besten. Das Fleisch wird mit dem Fahrrad von einer nahegelegenen Küche zum Stand transportiert. Wenn man „goldigen” Tacos bestellt, bekommt man in Lammfett frittierte Maistortillas, wodurch sie knuspriger werden und einen intensiveren Geschmack bekommen. Als Topping gibt es meistens nur ein paar Scheiben rote Zwiebeln. Die carne asada tacos werden mit einem großzügigen Löffel Guacamole auf einem doppelten Tortilla serviert. Das Fleisch der adobada wird an einem Spieß (wie Dönerfleisch), der laut Angestellten mit über 45 kg der größte der Stadt ist, gegrillt. Die Tacos werden dann mit einer großen Portion gebratener Ananas serviert. Zwei davon—für nur 50 Pesos (2,85 Euro), plus eine Limo—und du bist satt.

All die Leute, die mich kritisiert haben, weil ich mit Bourdain bei Las Ahumaderas war, können sich ins Knie ficken. Wollt ihr die repräsentativste Taquería in Tijuana? Dann geht in die Zona Norte und esst birria tacos, umgeben von Huren und Junkies. Denn das macht die Stadt wirklich aus: Eine Mischung aus amerikanischer und mexikanischer Kultur mit einer starken Dosis Ausschweifungen.

Die Taquería ohne Namen ist Zeuge des traurigen Lebens der Leute, die hungrig arbeiten und durch die Stadt ziehen. Als ich das letzte Mal dort war, traf ich eine 20-jährige Amerikanerin mit ihrem Freund und ihrem Vater, dem sie als Vatertagsgeschenk einen Besuch im Puff spendierte.

Ich hoffe, dem Vater haben die Tacos geschmeckt. Was seine Erfahrung im Bordell angeht, kann ich nichts dazu sagen, weil ich sie nicht begleitete. Ich war an einem Dienstag um vier Uhr nachmittags wirklich nicht in der Stimmung für eine Schaum-Sexshow. Und schon gar nicht nach meinem birria tacos-Festmahl.