Eine Nacht exzessives Trinken gefährdet deine Gesundheit–für eine Woche

Gerade als wir gedacht haben, dass regelmäßiger, moderater Alkoholkonsum gut für das Herz-Kreislaufsystem sein kann, verkomplizieren neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft unsere Beziehung zum Alkohol.

Laut einer neuen Sammelstudie im Wissenschaftsjournal Circulation kann exzessiver Alkoholgenuss (damit sind sechs oder mehr Drinks an einem Abend gemeint) das Risiko für einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt in der darauffolgenden Woche steigern, während zwei bis vier Drinks an einem Abend das Risiko dagegen senken können. Mit anderen Worten: Das Risiko hängt davon ab, wie viel du wann trinkst und wie viel Zeit seitdem vergangen ist.

Videos by VICE

„Exzessives Trinken erhöht das Langzeit- sowie das Kurzeitrisiko. Geringere Mengen Alkohol haben andere Auswirkungen in den Stunden unmittelbar nach dem Konsum als in den Tagen und Wochen danach”, so die Studienleiterin Elizabeth Mostofsky vom Institut für Gesundheitsvorsorge an der Harvard University.

Mostofsky und ihr Team haben für ihre Ergebnisse 23 Studien, an denen im Laufe von 28 Jahren fast 30.000 Personen teilnahmen, ausgewertet. In der vorgestellten Studie geht es um die unmittelbaren Auswirkungen von Alkohol auf das Herz-Kreislaufsystem. Die Wissenschaftler sind dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass die Risiken und Vorteile des Trinkens sich täglich und sogar stündlich ändern.

Nach 24 Stunden führe der Konsum von zwei bis vier Drinks zu einem um 30 Prozent reduziertem Schlaganfallrisiko in der darauffolgenden Woche, ähnlich wie die positiven Langzeitauswirkungen von moderatem Alkoholkonsum. Die Studienteilnehmer, die sechs oder mehr Drinks an einem Abend zu sich nahmen, hatten ein um 30 Prozent erhöhtes Schlaganfallrisiko. Um die Sache noch komplizierter zu machen, hatten die Probanden, die überhaupt keinen Alkohol tranken, in der darauffolgenden Woche ein höheres Schlaganfallrisiko als die Gruppe, die zwei bis vier Drinks am Abend getrunken haben.

Innerhalb von 24 Stunden nach dem ersten Schluck erhöhte sich das Risiko an Herz-Kreislaufproblemen zu erkranken.

Die Ergebnisse sind deshalb leicht verwirrend, da moderater Alkoholkonsum tatsächlich dabei helfen kann, den Blutdruck im Körper zu verbessern. Ein bisschen Alkohol kann für verbesserte Cholesterin- und Blutgerinnungswerte sorgen.

Das heißt aber nicht, dass exzessiver Alkoholgenuss eine gute Idee sei, so die Forscher zur Nachrichtenagentur Reuters. Größere Mengen Alkohol führen zu einem erhöhten Risiko, an Bluthochdruck, Diabetes oder Herzleiden zu erkranken. Außerdem erhöht sich dadurch auch das Risiko, an einem Herzinfarkt oder Schlaganfall zu sterben.