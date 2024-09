Eine Nonprofit-Organisation will mit „Psychedelischen Dinner-Partys“ 400.000 Dollar für ein Kilo MDMA sammeln

Die Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS), eine amerikanische Nonprofit-Organisation, sammelt derzeit 400.000 Dollar, um ein Kilogramm reines MDMA für klinische Studien zu erwerben. Die Organisation nähert sich Tests der Phase-3, der letzten Test-Periode, bevor etwas von der Food and Drug Administration (FDA) geprüft und genehmigt wird. MAPS strebt an, dass MDMA bis 2021 zur Nutzung in der Psychotherapie zugelassen wird.

Die Organisation sammelt im Moment mit einer Mischung aus Crowdfunding und „psychedelischen Dinnern” Geld für ihre Tests. Mit den Dinnern will sie die Leute ermutigen, sich dem Gespräch über Drogen zu öffnen und das Stigma zu reduzieren. Das Projekt erlaubt es Leuten auf der ganzen Welt, Dinner abzuhalten, über Psychedelika zu sprechen und Spenden für die MDMA-Forschung von MAPS zu sammeln.

Videos by VICE

Vor dem Hintergrund dieser Kampagne und dem bevorstehenden 30. Geburtstag der Organisation (MAPS wurde 1986 gegründet—ein Jahr nachdem MDMA in den USA verboten wurde) hat THUMP mit dem Leiter der Kommunikation von MAPS, Brad Burge, über ihre neueste Initiative gesprochen.

Alle Bilder mit Genehmigung von MAPS

THUMP: Ich denke, die Frage, die jeden THUMP-Leser interessiert, ist, wo kauft man ein Kilo reines MDMA?

Brad Burge: Du kannst dich an jeden Hersteller für organische oder synthetische Chemikalien wenden, der Medikamente für pharmazeutische Firmen produziert. Die einzige Sache ist, dass du eine Lizenz der Drug Enforcement Administration [DEA] brauchst und mindestens eine anerkannte Studie. Im Fall von MAPS haben wir die behördliche Zustimmung der FDA, der DEA und der Ethikkommission. Die Firma, bei der wir [das MDMA] anfordern, die britische Pharma-Firma Shasun, hat ebenfalls eine DEA-Lizenz.

Ist der Preis von 400.000 Dollar der Preis, den Ihnen das Labor für ein Kilo reines MDMA genannt hat?

Das sind ungefähr die Kosten. Ungefähr die Hälfte davon sind die tatsächlichen Herstellungskosten. Die andere Hälfte sind Lizenzierungskosten—Kosten für Papierkram, die besonders hoch sind, da es eine Schedule-I-Droge ist—was bedeutet, dass sie „keinen medizinischen Nutzen und ein hohes Potential für Missbrauch” aufweist.

An irgendeinem Punkt wird es also eine große Lieferung MDMA von Großbritannien in die USA geben und ein Zollbeamter wird sagen: „Ja, das geht durch.”

Genau. Der Grund, warum wir eine neue Charge brauchen, ist nicht, dass unsere existierende Ladung, die 1985 hergestellt wurde, nicht rein ist, sie ist total rein. Wir haben noch etwas 900 Gramm übrig, aber da wir versuchen, die rechtliche Genehmigung für den legalen pharmazeutischen Gebrauch zu bekommen, muss es etwas sein, dem „gute Herstellungspraktiken” bescheinigt werden. Das bedeutet, dass jeder Schritt—zurück bis dahin, wo die ursprünglichen Chemikalien herstammen—für das gesamte Kilo dokumentiert sein muss.

Dr. Phil Wolfson, MAPS’ Hauptprüfer der anhaltenden MDMA-Studien

Die Herstellungsrichtlinien haben sich seit den 80ern geändert—ist diese Charge einfach nicht mit den Bedingungen zertifizierbar, die heute existieren?

Es ist ist so rein, wie es heutige Messtechniken aussagen können, also zu mehr als 99 Prozent rein. Es ist nur die fehlende Dokumentation. Wir bezahlen im Prinzip für die Dokumentation.

Die Recherche, die Sie mit der FDA betreiben, soll dazu dienen, MDMA für Patienten auf den medizinischen Markt bringen?

Absolut. Unser Ziel ist es, die Zustimmung der FDA für MDMA als legale, optionale Droge, die nur im Zusammenhang mit Therapie genutzt werden darf, bis 2021 zu haben.

MAPS konzentriert sich auf die Untersuchung von Psychedelika, ob es nun Pilze oder LSD oder Ayahuasca ist—allgemein gesprochen, haben psychedelische Drogen etwas Positives zu bieten?

Wir sind in gewisser Hinsicht eine Antwort auf den Anti-Drogen-Kampf, der „kategorisch” sagt, dass LSD, Marihuana, MDMA, Ayahuasca, Ibogain, DMT und all diese Substanzen zur selben Kategorie gehören, also für illegal gehalten, vollständig kriminalisiert und stigmatisiert und daher als gefährlich angesehen werden. Wir konzentrieren uns auf diese Kategorisierung und anstatt sie alle in einen Topf zu werfen und zu sagen, dass wir uns diese Zusammensetzung gar nicht ansehen wollen, wollen wir sie alle zusammenbringen und sagen, dass wir sie erforschen wollen.

Beeinflusst die Kriminalisierung durch die DEA für Forscher den Zugang zu bestimmten Drogen?

Selbst wenn die Droge unter Schedule 1 fällt, haben Forscher noch legalen Zugang dazu. Die Herausforderung entsteht, wenn Aufsichtsbehörden den Forschungsprotokollen nicht zustimmen. Die Leute bei den Aufsichtsbehörden sind immer noch Menschen und sie sind immer noch derselben Stigmatisierung und negativen Propaganda ausgesetzt.

Die Kriminalisierung fordert sowohl den Verstand der Aufsichtsbehörden als auch den der Unterstützer heraus. Psychedelika bieten außerdem nicht viel Gewinn-Potenzial, weil viele von ihnen kein Patent mehr aufweisen.

Eine Dosis MDMA

Können Sie das erklären?

Wenn du etwas patentieren lassen kannst, dann kannst du dadurch Gewinne erzielen. Aber LSD und MDMA sind zum Beispiel zu alt, um aktive Patente zu haben. LSD wurde das erste Mal 1938 synthetisiert und MDMA 1912, also sind diese Patente lange abgelaufen und du kannst sie nicht erneuern. Dasselbe gilt für Psilocybin-Pilze und Cannabis, du kannst eine Pflanze oder einen Pilz nicht patentieren lassen. Auch wenn du verschiedene Methoden, sie zu verarbeiten, patentieren lassen kannst. Es gibt hier nicht viel Potenzial für Profite.

Es gab bereits vor unserer Kampagne andere Crowdfunding-Bemühungen für die Drogenforschung, aber soweit ich weiß, waren unsere die ersten Crowdfunding-Kampagnen für die psychedelische Drogenforschung. Wir haben unsere Kampagnen bei Indiegogo durchgeführt. Die Spenden aus der ganzen Welt durch die psychedelischen Dinner werden über die Crowdfunding-Webseite Razoo bearbeitet. Unsere letzte Kampagne über Indiegogo hat 141.000 Dollar für die MDMA-Forschung gesammelt.

Mein Gedanke in Bezug auf etwas, das sich „psychedelisches Dinner” nennt, ist, dass es bei Leuten, die sich bereits für den Nutzen von MDMA interessieren, offene Türen einrennt. Es sind mehr die außenstehenden Leute, die sich fragen: „Was ist das? Nehmen sie da Drogen?”, die schwer zu erreichen sein werden.

Na ja, das ist eine strategische Überlegung. Psychedelika haftet so viel Stigma an. „Psychedelisch” zu sagen schreckt schon viele Leute ab. „Psychedelisch” zu sagen und es in Regenbogenfarben zu verpacken, wird auch viele Leute abschrecken. Wir versuchen nicht, Leute zu erreichen, die absolut nichts mit Psychedelika zu tun haben wollen. Wen wir wirklich ermutigen teilzunehmen, sind die Leute, die vielleicht nicht 100 Prozent sicher sind, aber ein bisschen mehr erfahren wollen.

Es ist ein wenig wie den Begriff „Marihuana” anstatt „Cannabis” zu benutzen, um die Aufregung darüber zu reduzieren—und Psychedelika weniger zu einem mit Woodstock assoziierten Begriff und mehr zu einem mit Therapie assoziierten Begriff zu machen. Bislang haben wir 150 Leute, die sich in 24 Ländern angemeldet haben.

Teile von MAPS’ psychedelischem Dinner-„Menü”

Die Zahl ist gegenüber dem, was ich vorher gesehen habe, gestiegen.

Ja, und 40 Prozent davon sind Leute, von denen wir vorher noch nie gehört haben. Wir könnten sagen, dass beinahe die Hälfte der Leute, die sagen: „Ja, ich will mich mit Leuten bei mir zu Hause treffen und Spenden für MAPS sammeln”, Leute sind, bei denen wir nicht offene Türen einrennen. Sie haben vorher nicht regelmäßig an uns gespendet. In dieser Hinsicht war es bislang also ein Erfolg.

MAPS wird sein Benefiz-Bankett samt Feier zum 30. Geburtstag am 17. April 2016 in Oakland, Kalifornien, abhalten. Hier kannst du Tickets für die Veranstaltung bestellen, über ihre Webseite kannst du auch an die Organisation spenden.

**

Folgt THUMP auf Facebook und Twitter.