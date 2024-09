Einige der ältesten Menschen der Welt verraten ihr Geheimrezept für ein langes Leben

Wenn jemand jung stirbt,schütteln alle mit dem Kopf und zählen dann alle möglichen Dinge auf, die der oder die Tote doch richtig gemacht hat im Leben: „Das ergibt keinen Sinn. Keine Zigaretten, kein Alkohol und kein Zweitwohnsitz im McDonald’s-Drive-in.” Je älter wir werden, desto klarer wird uns, dass all das nichts bringt. Und das kann keiner besser bestätigen als Menschen, die über 100 geworden sind.

„Für 100 Jahre brauchst du verdammt viel Glück”, sagte Paul Marcus, der 103 Jahre alt wurde, gegenüber der Denver Post. „Und iss bloß nichts Gesundes. Das Geheimnis eines langen Lebens ist Eiscreme.” Oder ist es vielleicht doch Bacon? Vor Kurzem feierte Ruth Benjamin aus Illinois ihren 109. Geburtstag, ihr hohes Alter verdankt sie ihrer Meinung nach stark industriell verarbeiteten Schweinefleischprodukten. „Ich habe keine einzige Zigarette geraucht, nie Alkohol getrunken und 43 Jahre lang einen Ehemann gehabt”, erzählte sie dem Nachrichtensender WGN. „Und ich liebe Bacon!”

OK, Ruth, nach viel Spaß klingt das zwar nicht gerade, aber egal.Sie und Paul Marcus sind nicht allein: Auch andere, die die 100er-Marke geknackt haben, behaupten, dass das Geheimnis, älter als Gandalf zu werden, in Hotdogs, Limo oder viel Alkohol liegt. Wer also über 100 werden möchte, hier sind ein paar Tipps, die sogar die faulsten Fast-Food-Fans befolgen können:

Helen Diekman stand total auf Hot Dogs, insbesondere die aus ihrem Lieblingsrestaurant in Elgin, Illinois. Sie ist trotz – oder vielleicht gerade wegen – ihrer Ernährung, die vornehmlich aus Hot Dogs bestand, etwas über 100 geworden. Wie der Daily Herald berichtet, ist sie drei Mal die Woche in das Portillo-Restaurant gegangen, hat sich dort einen Hot Dog mit allem außer Peperoni bestellt, dazu eine Portion Pommes und eine Cola light.

Und wo wir gerade bei Limo sind: Zu ihrem 104. Geburtstag bekam Elizabeth Sullivan einen Kuchen in Form ihres Lieblingsgetränks – einer Dose Dr. Pepper. „Vor circa 40 Jahren habe ich angefangen[, Dr. Pepper zu trinken]. Drei pro Tag”, erzählte sie stolz sie bei CBSDFW. „Alle Ärzte meinten, dass mich das umbringen würde. Aber die sterben und ich lebe. Da muss also irgendwo ein Fehler sein.” Jeden Tag beginnt sie mit einer Dose vom Dr. ihres Vertrauens. Letztes Jahr im April hatte sie noch so viel Energie (und wahrscheinlich einen Koffeinkick), um den ersten Ball bei einem Spiel der Texas Rangers zu werfen.

Auch Susannah Mushatt Jones, die 116 Jahre und 311 Tage alt wurde, war im Team Bacon: Jeden Tag aß sie vier Streifen Speck und Rührei zum Frühstück. „Den ganzen Tag isst sie Speck”, erzählte eine ihrer Pflegerinnen der New York Post. Pearl Cantrell, die einen Monat vor ihrem 106. Geburtstag starb, hätte Susannah dafür ein High Five gegeben: „Ich liebe Bacon, ich esse ihn jeden Tag”, sagte sie, kurz nachdem sie 105 wurde, in einem Interview. Ihre Liebe zu Schweinefleisch war so legendär, dass die Wursthersteller von Oscar Meyer eines ihrer berühmtem Wienermobile zu Pearl nach Texas schickten, nur um ihr eine Packung Bacon (natürlich) zum Geburtstag vorbeizubringen.

Als Agnes Fenton das stolze Alter von 110 Jahren erreichte, meinte sie, dass sie das dem Tipp des weltbesten Arztes verdankte: Sie sollte drei Flaschen Bier von Miller High Life pro Tag trinken, der „Champagner unter den Bieren”. 70 Jahre lang leerte sie also jeden Tag ohne Ausnahme drei Bier und ein Schnapsglas mit Johnnie Walker Blue Label. Die Spaßbremsen von Pflegern haben ihrem Bierprogramm 2015 jedoch ein Ende gesetzt. Letztes Jahr im August wurde sie 111 und hoffentlich hat ihr jemand ein oder drei Flaschen Bier reingeschmuggelt.

In Großbritannien behauptete die 100-jähirge Gladys Fielden, dass sie nur dank Guinness so lange lebt. „Jeden Morgen um halb elf trinke ich ein Guinness und esse eine Packung Essigchips, das hat mich die ganzen Jahre lang fit gehalten”, sagte sie im Daily Express. Mit dem Bier fing sie mit 30 an, als sie schwanger war, nachdem gehört hatte, wie gut das für die Gesundheit sein sollte. Hmmm, alles klar, das sollte man vielleicht nicht ausprobieren.

Und wahrscheinlich solltest du es auch nicht unbedingt wie Antonio Docampo García machen: Er meinte, dass er dank vier Flaschen Wein pro Tag so alt wurde – immerhin starb der Spanier erst mit 107. Decampo, dem – welch Überraschung! – ein Weingut gehörte, trank zwei Flaschen zum Mittag und zwei weitere zum Abendessen. „Er konnte locker anderthalb Liter auf einmal trinken”, meinte sein Sohn. „Wasser hat er nie getrunken.”

Und dann ist da noch Mariano „Pops” Rotelli, der jeden Tag noch vor dem Frühstück einen Jim Beam Black trinkt: „Seit 100 Jahren trinke ich jeden Morgen meinen Kaffee mit einem Schuss Whisky”, meinte er zu seinem 107. Geburtstag. „In 100 Jahren war ich drei Mal bei meinem Arzt. Er ist tot. Ich lebe noch.”

Okay. Fettiges Essen und ordentlich Alkohol also. Morgen fangen wir damit an und werden definitiv ewig leben – also, wenn wir den ersten Tag überstehen.