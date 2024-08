‘End of Ze World’: Die Geschichte des ersten viralen Videos der Welt

Eigentlich sollte “The End of the World” gar nicht im Internet landen. Doch 2003 lud irgendwer Jason Windors simple Flash-Animation über die drohende Zerstörung der Welt auf die Video-Plattform eBaum’s World hoch, wo es in kürzester Zeit von Tausenden gesehen und damit zum ersten viralen Video der Geschichte des Internets wurde. Über YouTube sammelte “The End of the World” dann nochmal Millionen weitere Klicks ein. Einige ikonische Sätze aus dem Video wie “WTF, Mate?” haben sich für immer in das kollektive Gedächtnis des Internets eingebrannt. Dank des eigenwilligen Akzents des Sprechers ist es auch als “End of Ze World” bekannt.

Im Interview erzählt uns Jason, welche Ereignisse ihn zu “The End of The World” inspiriert haben – und welche Rolle Donald Trump in dem gerade veröffentlichten Sequel “End of Ze World.. Probably for Real this Time” spielt.

