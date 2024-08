Endlich ist es da: Das Video zu “Stardust” von IAMX

Treue Chris Corner-Fans wie wir begleiten ihn bedingungslos durch jede seiner Phasen: Von der Verwandlung vom Sneaker Pimps-Gründer zum IAMX-Gründer (irgendwo haben wir noch IAMX-Unterhosen rumliegen, die wir uns damals beim Two Days A Week 2009 gekauft haben) bis hin zum emotionalen Tiefpunkt des Briten, der in Metania mündete. Auch jetzt, da er seine Depression zurücklassen konnte und Alive in New Light ist, sowie auch das neue Album heißt, sind wir hier und noch immer Fanpeople wie zur ersten Stunde.



Anfang Februar ist das Album erschienen und seitdem hören wir es uns in Dauerschleife an. Gleichzeitig ist die Vorfreude auf die Musikvideos dazu mit jedem Tag gestiegen. Unsere notwendige Dosis Provokation und Anti-Mainstream ist nämlich schon längst überfällig. Heute ist es soweit und es gibt endlich ein neues Musikvideo von IAMX – zum großartigen Song “Stardust”.

Das Musikvideo beginnt mit einem schwarzen Raum, der durch einen einzelnen Lichtstrahl geteilt wird. Dieser eine Lichtstrahl wird so lange durch Spiegel weitergeleitet und reflektiert, bis der Raum sich in ein Lichterstrahlen-Labyrinth verwandelt und all die mikroskopisch kleinen Staub-Teilchen sichtbar macht, die uns sonst verborgen bleiben – “Stardust”. Dann beginnt der Beat, der uns mindestens genauso zerdrückt, wie uns die Kameraschnitte zerreißen und die Vocals fesseln.

Wunderschöne und IAMX-eske Outfits, MakeUp, das Influencer influenct, Haare werden abrasiert und die Sticks des Drummers sind mit Glitzersteinen besetzt – alles in diesem Musikvideo schreit nur so nach einer Freiheit, die wir uns alle wünschen. Nieten an der Jacke und im Gesicht gegen alles und jeden, der uns kontrollieren will. Auch gegen uns selbst. Im Song heißt es “Love me like tomorrow we’re dead”, denn wer weiß schon, was morgen sein wird? Außer, dass wir eines sein werden – Stardust. Und Stardust, das können Goldstaub in der Luft oder zersplitterte Scherben auf dem Boden sein.

Am 16. März kommen IAMX nach Wien, das Konzert ist allerdings leider schon ausverkauft.

