“Er soll den Austropopschwanz aus dem Mund nehmen” – 5 Musiker reagieren auf Seilers “Huschi”

Trap ist nun wirklich kein neues Genre mehr. Seit zirka acht Jahren taucht es mal mehr, mal weniger auf den Bildschirmflächen Idol-suchender Teens, junggebliebener Mittvierziger in New Balance-Sneaker und musikliebender Schreiberlinge auf (Hi!). Und jetzt, im Jahr 2018 ist etwas Ulkiges passiert: Auch Menschen, die gerne dem Austro-Pop frönen, haben von dem juvenilen Genre Wind bekommen. Zu verdanken haben wir das Christopher Seiler, seines Zeichens der andere von Seiler und Speer.

In einem Video, das er auf der bevorzugten Plattform seiner Zielgruppe (Facebook) geteilt hat, zeigt er, dass auch er am Puls der Zeit ist. Das Video ist nämlich eine irrwitzige Hommage an Rapmusik. Das Lied trägt den Namen “Huschi” und hält, was der Titel verspricht.

Nun wäre es ein Leichtes gewesen, uns den Song zur Brust zu nehmen und eine gute alte Rezension in die Tasten unserer Laptops zu hauen. Jedoch gibt es Menschen, die dieser Materie noch vertrauter sind als wir: Musiker nämlich. Deshalb haben wir fünf von ihnen um ihre Meinung zu Christopher Seilers Stück gebeten.

Yolo Ferrari

“Voll schön, dass ‘Huschi’ ohne ‘Schluck, du Sau’, Waffen, Verticken und das obligatorische ‘Bitch’ auskommt (siehe beispielsweise: Rocoulet, gell, aber auch so gut wie jeder andere verfickte männliche Rapper – danke an die Ausnahmen). Ich steh’ sehr auf Autotune, aber abgesehen davon pack’ ich den meisten Trap und Cloudrap überhaupt nicht mehr. Ich freue mich über jeden lustigen Beitrag, der sich nicht um Koks und Sex mit halb benommenen Barely-Legal-Mädels ohne Handlungsfähigkeit dreht. Die meisten Trap-Instrumentals klingen für mich tot, die Aussagen ebenfalls. Die Latte liegt extrem tief. ‘Huschi’ find ich einfach angenehm harmlos und lieb. Vielleicht ist es bei Trap allgemein wie mit Hunden: ‘You don’t always get the dog you want, but you always get the dog you deserve.’ Wahrscheinlich verdienen wir alle einfach echt nichts Besseres.”

Edwin

“‘Huschi’ vom Seiler ist ganz witzig gemacht, finde ich. Man merkt natürlich, dass es eine relativ spontane Gschicht war, aber gleichzeitig auch, dass er Musiker ist und er schon ein Gefühl dafür hat, was ins Ohr geht und was nicht. Dieser ‘Track’ hat schon Potenzial, aber eher, was Unterhaltung betrifft. Fazit: Kann man schon machen. Eine ganz gut gelungene Parodie auf den derzeitigen Deutschrap-Kosmos.”





HipHop Joshy

“Was soll man dazu sagen, außer fresher Song, haha. Ich verstehe halt nicht ganz, inwiefern er sich damit über wen oder was auch immer lustig machen will, weil das meiner Meinung nach das einzig halbwegs gute Lied ist, das der Lil Chrizzle gemacht hat. Keine Ahnung, find ich halt auch nicht besonders innovativ, wenn sich Leute 2018 noch über ‘Trap’ und stumpfsinnige Texte lustig machen wollen,das haben schon genug Böhmermannidioten vor Jahren mit Money Boy und so gemacht. Außerdem ist der Text meiner Meinung nach nicht weniger Stumpf als jeder Wanda Song. Also bevor er alle Yungs und Lils veroaschen, will sollte er erst mal den Austropopschwanz aus dem Mund nehmen und eine superlustige Satire über irgendeinen trotteligen Marco Wanda Text machen.

Außerdem ist das was der da macht, eher Rapmusik 2016 als 2018 also nur ein weiteres Armutszeugnis dafür, dass er ein super langsamer Idiot ist der noch immer nicht versteht dass es mainly um den Vibe und Melodie geht bei ‘Trap’”.

Hunney Pimp

“Das Lied ist ein bisschen fad. Er hätte sich schon mehr Mühe geben können von Lustigkeit her, immerhin ist er doch Comedian. Aber Flow hat er, wenn er noch mehr Muskelmasse aufbaut, kann er auch 1 realer Rapper werden. Die meisterlichen Tanzmoves hingegen geben dem Ganzen doch noch einen lieblichen, verträumten Touch, sodass ich im Endeffekt verliebt bin. Seiler – King of Trap.”

P.Tah

“Ich kenn jetzt nicht viel von dem, aber der Schmäh ist halt so flach und massentauglich wie die Songs, die ich von ihm kenn. Mir fallen gleich genug Begegnungen mit irgendwelchen Landfaschos ein, die sich mit ‘Yooo!’ und mit Fingerbewegungen über unseren 90s HipHop-Style lustig gemacht haben. Auch wenn ich echt viel von dem gehypten, oberflächlichen ‘Rap’-Zeug nicht feiere, das mit tausend Satz-Wiederholungen und den immer selben Drumkits daherkommt, bringt mich diese Verarsche halt nicht zum Lachen. Es gibt für mich heute so wie früher genug dope Stuff, auf den man sich verlassen kann. Außerdem: Warum macht er sich nicht beispielsweise über FPÖ-Wähler lustig und kritisiert was Wichtigeres? Aber warum das nicht passiert, frag ich mich überhaupt bei vielen Promis mit großer Reichweite.”

Dieser Artikel wurde am 24.2. um 20:40 upgedatet.

