ESC: Wir haben alle deutschen Verlierer nach Belanglosigkeit sortiert

Am vergangenen Samstag fand wieder Europas wichtigster unwichtiger Wettbewerb statt, der Eurovision Song Contest. Deutschland hat auch dieses Jahr fast schon traditionell den letzten Platz belegt. Einmal mehr rückten die Zeiten von künstlerisch mutigen Produktionen wie “Guildo hat Euch lieb!” und “Wadde hadde dudde da?” in weite Ferne. Sie wurden von deutschen ESC-Beiträgen ersetzt, über die man sich nicht einmal mehr richtig aufregen kann. Wir haben uns alle zehn deutschen ESC-Loser angesehen und sie nach Belanglosigkeit sortiert.

Cindy & Bert – “Die Sommermelodie” (1974)

“Ich hab’ dir heut’ geschrieben, es ist vorbei

Doch du bist da, und das find’ ich schön

Ich soll dich nicht mehr lieben

Du bist nicht frei und ich muß geh’n, ich muss geh’n”

Mitten in den wilden 70ern präsentiert Deutschland einen watteweichen Break-up-Song, der mit drei Punkten bestraft wurde. Cindy und Bert heirateten 1967, ließen sich 1988 scheiden und zogen 2006 beide ins Big-Brother-Haus. Immerhin eine spicy Story und die ist beim ESC fast wichtiger als Musik.

Belanglosigkeit: 1 von 10

Jamie-Lee Kriewitz – “Ghost” (2016)

“This is the ghost of you

Haunting the ghost of me

Lonely in a crowded room together

Tell me who’s scared now?”

Jamie Lee war erst 18 als sie für Deutschland beim ESC 11 Punkte holte und auf dem letzten Platz landete. Das Lied quält die Ohren weniger als andere deutsche ESC-Songs und sie trug immerhin eine Art Pandabären-Plüschtier auf dem Kopf. Das ist doch auch was! Wir plädieren für Welpenschutz.

Belanglosigkeit: 2 von 10

No Angels – “Disappear” (2008)

“Cause I need you here

And it’s just not fair

That it won’t get better

Why did you disappear?”

Diese Performance hinterlässt ein unangenehmes Klingeln in den Ohren. Dabei kann die Band eigentlich abliefern: “Daylight in your eyes”, “There must be an angel” … Bei all diesen Hits für die Ewigkeit muss man auch mal verlieren. Das ist statistisch gesehen nur logisch! Disappear holte nur 14 Punkte.

Belanglosigkeit: 4 von 10

Ulla Wiesner – “Paradies, wo bist du?” (1965)

“Erst ein Blick, dann ein Wort

Dann ein Brief, dann ein ‘Du’

Dann ein Kuss, dann ein Herz

Wo bist du, Paradies? Hab’ ich dich gefunden?”

Für Ulla ist die Liebe das Paradies. Kein revolutionärer Text, aber der Percussion-Beat treibt ganz gut. Dafür gabs null Punkte. Finden wir übertrieben.

Belanglosigkeit: 4 von 10

Nora Nova – “Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne” (1964)

“Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne

Und dann kommt man davon nicht mehr los

Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne

Ist es vorbei, ist die Enttäuschung groß”

Nora Nova spricht über Liebe wie Süchtige über Heroin. Wir finden, dass sie übertreibt. Aber ihre Stimme ist absolut glockenklar. Trotzdem heimst sie nicht einen einzigen Punkt ein.

Belanglosigkeit: 8 von 10

Lord of the Lost — “Blood & Glitter” (2023)

“Blood and glitter, sweet and bitter

We’re so happy we could die

Blood and glitter”

Diese unheilvolle Mischung aus Tribute von Panem und Rock holte Deutschland dieses Jahr beim ESC nur 18 Punkte. Wir finden zwar, dass die Band coole Frisuren hat und un unser Herz für Trash erfreut, aber lost sind sie wirklich.

Belanglosigkeit: 8 von 10

Malik Harris – “Rockstars” (2022)

“Don’t wanna leave my bed

I’ll just stay and never get it together”

Wir verstehen dich, Malik. Wir wollen manchmal auch nicht aus dem Bett. Was wir nicht verstehen ist, warum du bei deinem Auftritt so tust, als würdest du 300 Instrumente spielen, den Text vergisst und plötzlich wie so ein Slammer deepe Sprüche raushaust, anstatt zu singen. 6 Punkte sind angemessen.

Belanglosigkeit: 9 von 10

Gracia – “Rund & Hide” (2005)

“Yeah, yeah …

No, no, no, no

I still worry

You’d better run and hide

Hide

You’d better run and hide

You’d better run and hide”

Immer, wenn Gracia “hide” singt, möchten wir sie fragen, wo es weh tut. Das dachten wohl auch die anderen Länder beim ESC, die an Deutschland insgesamt nur vier Punkte vergaben.

Belanglosigkeit: 10 von 10

Ann Sophie – “Black Smoke” (2015)

“Black smoke

We’re only left with smoke

Black smoke”

Schon wieder Liebe. Ann Sophie singt von erloschenen Herzen, die nur schwarzen Rauch zurücklassen. Muss sie wissen. Der Song erhielt null Punkte und wir verstehen Europa.

Belanglosigkeit: 10 von 10

Stone & Stone – “Verliebt in Dich” (1995)

“Oh Lord, bin verliebt in dich

Kann mich nicht wehren, nicht zu erklären

Was zwischen Himmel und Erde geschieht”

Manche Songs sind so schlecht, dass sie schon wieder gut sind. Dieser hier zählt nicht dazu. Stone & Stone sind nicht nur ineinander, sondern auch in Gott verliebt und kassieren für ihre klebrige, aber doch zu wenig trashiger 90er-Schnulze einen Punkt.

Belanglosigkeit 10 von 10

