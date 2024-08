Wer sich mit Feine Sahne Fischfilet anlegt, dem werden ab sofort die Kinder versaut

“Damit ihr sehen könnt, was eure Eltern zum Kotzen bringt und was für ein ‘abstoßendes, schlimmes Konzert’ eure Muttis und Papas am liebsten verboten hätten, verlosen wir 20 Gästelistenplätze.” In einem Facebook-Post hauten Feine Sahne Fischfilet bis Sonntag ausschliesslich an Kinder von AfD- und CDU-Wählern Tickets für ihr ausverkauftes Konzert am 6. November in Dessau, Sachsen-Anhalt, raus.

Fast hätten es AfD, CDU und Neonazis geschafft, das Konzert von Feine Sahne Fischfilet im Rahmen einer ZDF-Sendung im Bauhaus Dessau zu verhindern. Die Stiftung Bauhaus hatte das Konzert sogar schon abgesagt. Doch die anschließenden Proteste der Punk-Befürworter führten dazu, dass Feine Sahne Fischfilet jetzt in einer noch grösseren Location spielen – vom Bauhaus, in ein Brauhaus. Das ZDF zeichnet trotzdem auf und Monchi und Co. sagten in Richtung ihrer Kritiker: “Leckt uns und Danke für die Promo!”

Die Tickets waren logischerweise innert Sekunden vergriffen. So schnell, dass ein aufgebrachter Jugendlicher aus der Region Dessau die Band angeschrieben haben soll: “Er erzählte, wie er nur noch am Abkotzen ist, da seine Eltern wohl harte AfD-Fans sind und er aus einer Region kommt, in der sonst nicht allzu viel kulturell Interessantes für ihn geht.” Er habe sich deswegen extrem auf das Konzert gefreut, schreibt Feine Sahne Fischfilet. Das brachte die Band auf die Idee.

Feine Sahne Fischfilet wurden die letzten Tage wohl mit Nachrichten überhäuft. Auch der Post auf Instagram sammelte seit Freitag über 12.000 Likes und massig Zuspruch von ihren Fans. (Einen Nachweis, ob die Eltern tatsächlich AfD oder CDU gewählt haben, brauchte man übrigens nicht, geschah alles auf Vertrauensbasis.)

Das dürfte ein legendäres Konzert am Dienstag werden. Ausgestrahlt wird die Aufnahme übrigens am 1. Dezember.

