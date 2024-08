Feine Sahne Fischfilet haben mit dem ‘Wasted in Jarmen’ das beste Dorffest des Jahres organisiert

Dieser Artikel ist Teil des VICE Guides für Festivals, alle Texte findet ihr hier.

Arschbombencontest, Freizeitkick und am Ende geht’s mit dem Fahrrad nach Hause. Sagen wir mal so, Monchi von Feine Sahne Fischfilet mag sein Wochenende fast genau wie ihr verbracht haben. Der Sänger hat aber auch mit seinen Bandkollegen mit dem Wasted in Jarmen ein kleines und vor allems feines Festival in seinen Heimatort gebracht. Fressbuden wurden hier von den FSF-Jungs selbst aufgebaut, der Opa des Bassisten Kai Irrgang fuhr Besucher in der eigenen Kutsche durch die Gegend und gezeltet wurde am Baggersee. Mit 4000 Besuchern waren es 2018 so viele Leute wie noch nie, die sich neben dem alljährlichen Konzert der Veranstalter für die zumeist aus der Gegend stammenden Bands und politischen Vorträge interessierten.

Hört sich ein bisschen nach DIY-Dorffest an und unterscheidet sich zum Glück um einiges von Bierzelt-Gaudi und Volksfest-Suff auf dem örtlichen Marktplatz. Wie die Band nämlich auf der offiziellen Website ihres Festivals klar stellt, kamen “Nazis und Leute mit Thor Steinar Kleidung” hier erst gar nicht rein.

Damit dürften die Nazis die einzigen sein, die an diesem Wochenende in Jarmen eher weniger Spaß hatten. Neben Punkbands wie Rotten Mind, einem Shanty-Chor, einer Disko in einem Kleinbus und einer Freiluft-Vorführung der Doku “Wildes Herz”, gab’s nämlich Marteria als Überraschungsgast. Das Gute-Laune-Barometer war, wie wahlweise im Aftermovie der Veranstalter oder in Marterias eigens veröffentlichter Version zu sehen, auf “Alle rasten aus, geile Scheiße nochmal!”. Und wir wissen, wo wir nächstes Jahr zumindest für ein Wochenende glückselig wasted sein wollen.

Für alle, die bis dahin nicht warten können, präsentieren wir die kommende “Alles auf Rausch – Es geht weiter!”-Tour von Feine Sahne Fischfilet:

Tour Dates

09.11. Saalfeld – Klubhaus der Jugend (ausverkauft)

10.11. Plauen – Alte Kaffeerösterei (ausverkauft)

15.11. Chemnitz – AJZ – Talschock (ausverkauft)

16.11. Ulm – ROXY

17.11. Bern (CH) – Große Halle / Dachstock (hochverlegt)

23.11. Trier – Europahalle

24.11. Stuttgart – Wagenhallen

29.11. Kiel – Halle 400 (Zusatzshow)

30.11. Kiel – Halle 400 (ausverkauft)

01.12. Dresden – Alter Schlachthof (ausverkauft)

06.12. Kassel – 130bpm (ausverkauft)

07.12. Karlsruhe – Substage (ausverkauft)

18.12. Frankfurt a.M. – Batschkapp (Zusatzshow)

19.12. Frankfurt a.M. – Batschkapp (ausverkauft)

21.12. Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle

22.12. Bremen – Pier2

27.12. München – Tonhalle

28.12. Erfurt – Thüringenhalle

29.12. Hannover – Swiss Life Hall

