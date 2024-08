Flexis beantwortet die wichtigsten Fragen des Lebens – gestellt von K.I.Z., Morlockk Dilemma und mehr

Fragen für einen Freund aka zeig uns deine Features und sie sagen uns, wer du bist! Nach diesem simplen Prinzip werden wir euch von nun an Musiker aus frischen Kollegen-Blickwinkeln ganz neu präsentieren. Denn erstens gibt es kaum einen besseren Weg, um eine Künstlerin oder einen Künstler vorzustellen und zweitens wird kein Journalist der Welt jemals so nah an eure Angebeteten rankommen, wie die Menschen, die stunden- oder tagelang mit ihm oder ihr im Studio gesessen haben, auf der Suche nach einem Hit! Los geht’s mit Flexis.

Neues Jahr, neue Platte, neues Label: Am 02. Februar 2018 releast der Rapper Flexis aus Berlin sein erstes, brandneues Mixtape Kaufhaus Jandorf über sein frisch gegründetes Label IM AFFEKT. Über 35.000 Menschen konnten Kaufhaus Jandorf vorab auf der “Hurra die Welt geht unter”-Tour von K.I.Z. hören, als Flexis als Vorgruppe der Band mit auf großer Deutschlandtournee war.

Foto: Philipp Gladsome

Wir haben uns seine ehemaligen, zahlreichen Kollabo-Partner gekrallt und sie die Fragen stellen lassen, die ihnen entweder schon immer unter den Nägeln brannten oder gerade noch so eingefallen sind. Ob die Klosterschüler im Zölibat, Mach One, Chefket, Morlockk Dilemma, die Sängerin Mehira Cruz oder die Hook-Maschine Mo, alle durften ihren Wissensdurst befriedigen. Nur Maxim von K.I.Z. wollte drei Fragen stellen. Einfach weil er der “gottverdammte King” ist.

Flexis: Hallo, Maxim. Was fällt dir ein, mir eine so beschissene Frage zu stellen? Ich bin “Flexis”, der gottverdammte King! Aber gut. Wie meistens, ist die wahre Geschichte etwas langweilig. Aufgrund meines 80er-Jahre-Durchschnittsnamens Felix nannten mich eh immer alle Flex. Und da ich Felix S. heiße, dachte ich im zarten Alter von 13 Jahren, als ich anfing zu rappen, dass Flexis doch voll der tighte Rappername wäre. Und nun sitze ich hier und habe ihn an der Backe wie Gucci Mane sein hässliches Eistüten-Tattoo. Inzwischen bin ich 31 und würde wahrscheinlich genau denselben Fehler noch einmal begehen.



Nico, K.I.Z.: Wann kaufst du endlich einen Mops?

Flexis: Gute Frage. Aber lass uns doch mal über was wirklich Wichtiges reden: Am 02.02.2018 kommt mein Mixtape Kaufhaus Jandorf raus. Ihr solltet es kaufen, es ist sehr gut #martinsonnebornvoice.



Zurück zu deiner die Menschheit bewegenden Frage: Ich denke, ich werde das röchelnde Vieh anschaffen, wenn ich genug Geld habe, die Versicherung für den Tierarzt zu bezahlen, da diese “Hunde” ja von Natur aus mit mehr Krankheiten belegt sind als eine voll ausgelastete Quarantäne-Station. Oder willst du das übernehmen?

Mehira Cruz: Wann machst du mich endlich berühmt, so wie du es mir damals versprochen hast?

Flexis: Ich habe schon so einigen Frauen diverse Dinge versprochen. Zum Beispiel einen Mops zu kaufen. Aber Realtalk: Wenn du aufhörst, Solo-Songs auf Englisch zu machen.



Tarek, K.I.Z.: Wer ist dein Lieblings-K.I.Z.-Mitglied?

Flexis: Tarek natürlich. Er hat den größten und längsten Wortschatz von allen. Außerdem sieht er hervorragend aus und schreibt mit Abstand die besten Texte, singt die besten Hooks und hat die beste Bühnenperformance. All diese Dinge sind mir bei der letzten Tour in der Gaymeinschaftsdusche aufgefallen. Deshalb habe ich ja auch das K.I.Z.-Feature auf dem Egotrips-Album bekommen.



Maxim, K.I.Z.: Glaubst du auch nüchtern noch, mit deinem gelb-orangenen Gurt im Judo eine Chance gegen mich am Boden zu haben?

Flexis: Ja! Und mein Gürtel ist grün.



Chefket: Wen würdest du klonen, um ihn zwei Mal zu töten?

Flexis: Ich töte nicht. Ich lasse töten. Aber wenn ich müsste, sollte man sehr weise wählen: Maxim von K.I.Z. Ich könnte ihn dann zweimal mit einem tödlichen Würgegriff niederstrecken und ihm während des zweiten Males seine erste Niederlage unter die Nase reiben. Das wäre sehr schön und würde mich sehr befriedigen.

MachOne: Was ist dir wichtiger: Technik und Flow oder Knowledge, Credibility und Inhalt?

Flexis: Die Diskussion hatten wir schon des Öfteren (meist ziemlich feuchtfröhlich), bis unsere Münder staubtrocken waren. Und wir kamen nie zu einem Ergebnis. Also versuch nicht, mich hier in der Öffentlichkeit in die Ecke zu drängen. Ich probier es trotzdem mal. Früher waren mir Technik und Flow wichtiger als der Inhalt. Rap muss geil klingen und technisch anspruchsvoll sein. Mittlerweile ist mir der Inhalt deutlich wichtiger geworden. Die Aussage steht im Vordergrund. Dennoch bin ich immer noch der Meinung, dass ein wirklich guter Rapper dazu in der Lage sein sollte, beides zu kombinieren. Die Aussage muss – wenn möglich – in ästhetische Reimform und einen guten Flow gebracht werden, damit du in meinen Augen die Königsklasse erreichst. Beides eher Mangelware. Trotz allem Technikfaschismus ist aber auch sehr wichtig, dass die Musikalität nicht verloren geht und die Emotionen rüberkommen.



Ich habe deshalb auf Kaufhaus Jandorf auch darauf geachtet, dass die Hörer den “wahren” Flexis und meine Persönlichkeit etwas besser kennenlernen. Das ist auch ne Menge Seelenstriptease. Du hast mir damals den Tipp gegeben: Mach mehr persönliche Songs, dann können sich die Zuhörer besser mit dir identifizieren. Hab ich dann auch gemacht. Und prompt sind solche Schmonzetten wie “Abschiedsbrief”, “Freudentränen” oder “H.S.” rausgekommen. Das habt ihr jetzt davon. Alles Mach One seine Schuld.



Mo: Warum hab ich das alles gemacht?

Flexis: Weil du mich liebst. Und deine Liebe zu mir kannst du am Besten in deinen Ohrwurm-Hooks auf meinen Alben zum Ausdruck bringen. Deswegen!

Ich trenne das einfach. Als ich in den letzten Jahren beide Staatsexamina gemacht habe, hab ich mich teilweise sechs Tage die Woche verschanzt, mich nur aufs Lernen konzentriert und nicht einen Schluck Alkohol getrunken. Das war auch einfach notwendig. Deshalb habe ich auch wenig bis gar keine Musik veröffentlicht. Ich habe zwar immer Musik gemacht, aber der gesamte Veröffentlichungsprozess ist einfach zu anstrengend, wenn du “nebenbei” Jura studieren willst. Meiner Meinung nach stellen sich viel zu wenig Rapper / Musiker die Frage, was sie denn in 20 Jahren machen wollen. Viele haben nichts gelernt und sind trotz ihres Fames immer noch broke oder schaffen es, vielleicht mal ein bis zwei Jahre davon zu leben. Dann muss aber auch sofort wieder ein funktionierendes Album plus Tour kommen. Deshalb werden viele musikalisch einfach schlechter mit der Zeit. Es ist auch nur ein Job für sie. Diesen Druck möchte ich ehrlich gesagt nicht teilen.

Jetzt habe ich aber endlich wieder, die Zeit Mucke rauszubringen und Gas zu geben. Es ist mir scheißegal, wie erfolgreich das alles ist. Hauptsache ich habe Spaß an der Sache. Rap stellt nicht meinen Lebensunterhalt und das fühlt sich verdammt gut an.

Kaufhaus Jahndorf von Flexis erscheint am 02. Februar 2018 und kann hier jetzt schon vorbestellt werden: iTunes.

