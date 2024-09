Flume verschenkt einen Rework von Seekaes „Test & Recognise“

Foto © McLean Stephenson | Future Classic

Zum Ende jedes Jahres erscheinen unweigerlich in den Musikseiten und -magazinen dieser Welt Listen mit den besten Songs und Alben. Dieser Aktion liegt zwar eine etwas langweilige, weil unkreative Idee zugrunde, es macht aber trotzdem Spaß und ist vermutlich für Leser und Schreiber gleichermaßen wichtig, um das vergangene Jahr nochmal Revue passieren zu lassen, zu verarbeiten und zu kategorisieren. Daran erkennt man dann ja auch weit in der Zukunft die Bedeutung des Jahres, bestimmter Musikrichtungen und Bands. 2012 stritten sich in der Noisey-Redaktion beispielsweise Kendrick Lamar und Yeasayer sowohl um den Titel fürs beste Album (Fragrant World vs good kid m.A.A.d. city) als auch für die besten Songs „Glass of the Microscope” und „Swimming Pools (Drank)”. Was in beiden Fällen definitv für die Qualität der Alben spricht, denn wenn einer Band oder einem Musiker der Spagat zwischen einem herausragenden Gesamtwerk und herausragenden Hits gelingt, zeugt das von einigem Talent. So ging es dann auch 2013 weiter: Mount Kimbie und Drake veröffentlichten Alben und Hits, die uns monatelang begleiteten.

Worauf ich eigentlich hinaus will: Man macht sich als Musikjournalist, wenn es Richtung zweiter Hälfte des Jahres geht, so langsam mal Gedanken, wer denn dieses Jahr das Album des Jahres veröffentlicht haben könnte. Momentan trudeln hier Platten ein, die in den Monaten August, September und Oktober veröffentlicht werden und wenn uns nicht alles täuscht, dürfte das neue Album The Worry des australischen Trios Seekae am Ende sehr weit oben in der Liste landen. The Worry ist ein Album, dass sich eher in der Tradition von Mount Kimbie sieht als in der von Drake, elektronische Musik, die auch mal Umwege und Abschweifungen zulässt und zugleich Hitpotenzial beweist. Seekae sind hierzulande trotz zweier beeindruckender Alben noch relativ unbekannt, aber mit The Worry dürfte sich das ändern.

Das Album erscheint am 12. September beim australischen Lieblingslabel Future Classic, das auch Menschen wie Flume und Chet Faker unter Vertrag hat und damit so langsam aber sicher die Weltherrschaft an sich reißen wird. Flume, der in den letzten Jahren schon einiges an Bekanntheit erlangt hat und in Australien schon als Superstar gefeiert wird, hat sich nun „Test & Recognize”, der ersten Single von The Worry, angenommen und sie gereworked. Und weil Future Classic, Flume und Seekae sehr großzügig sind, verschenken sie diesen Rework an euch, also fleißig runterladen, artig Danke sagen und im September das neue Seekae-Album kaufen (ihr könnt es hier schon vorbstellen):

