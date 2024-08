Fotos: Beim Underground-Wrestling auf St. Pauli

Im Hamburger Liveclub Hafenklang fand kürzlich an zwei Tagen das 20. Jubiläum der Veranstaltung Rock & Wrestling statt. Der Fotograf Tim Bruening war dabei auf diesem, wie er sagt, lustigsten Event überhaupt und hat die absurdesten Szenen für uns festgehalten.

VICE: Warum machen Menschen so etwas: sich absurd verkleiden und dann gegeneinander wrestlen?

Tim Bruening: Aus Spaß. Ich glaube es bereitet den Kämpfern und Kämpferinnen wahnsinnig viel Freude sich die Figuren auszudenken, einen Background und eine Geschichte, um die jeweilige Figur zu entwickeln. Allein die Kostüme sind ja teilweise wahnsinnig aufwendig.

Die Gruppe trainiert auch vor den Shows zusammen und choreografiert das alles durch, denkt sich eine Story für den jeweiligen Kampf aus, oder überhaupt wie welche Figuren zueinander stehen, was sie für Beziehungen haben – Freund oder Feind?

Hulk Hoden hat Bock auf Wrestling

Welches Kostüm war am besten?

Die Frage kann ich nicht beantworten – das ist zu schwer. Es gibt da so viele geile Charaktere. Ich werde auf jeden Fall den riesigen Hummer “Loony Lobster” niemals vergessen oder Bento, den riesigen Roboter. Haidi Hitler, das Nummerngirl ist natürlich auch super witzig.

Sailor Boy und Pirate Boy fliegen durch die Luft

Welcher Kampf war besonders spektakulär?

Anna Rexikova gegen Doctore Umberto Gucci. Das war unfassbar, die haben eine geile Choreografie gezeigt. Die Story war, dass der italienische Schönheitschirurg Doctore Umberto Gucci Anna Rexikova auf seinem OP-Tisch behandelt und ihr Fett abgesaugt hat, welches er ihr in die Brüste spritzen wollte. Das hat aber nicht funktioniert, ihre Brüste sind geplatzt. Überall ist das Fett in Form einer Glibbermasse umher gespritzt und ich habe auch eine richtige Ladung abbekommen. Der OP-Tisch stand im Ring und wir Zuschauer darum herum. Alle haben etwas abbekommen. Anna Rexikova hat vor Schmerzen geschrien, dann kam ein Metall-Song und Strobolicht und plötzlich hat sie den Arzt mit einem Skalpell abgestochen. Schließlich hat er sie völlig vermöbelt, aber sie konnte ihn letztendlich in den OP-Tisch werfen, der zerbrochen ist. Sie hat den Kampf gewonnen. Das war ein sehr eindrucksvoller und sehr brutaler Kampf.

Anna Rexikova auf dem OP-Tisch

Die OP ist nicht gelungen – Anna Rexikovas Brüste sind explodiert

Auf einem Foto sieht man eine Zauberfee mit Hakenkreuz? Was war da los?

Das war Haidi Hitler, das Nummerngirl. Das Publikum war natürlich empört und hat sie ausgebuht. Sie hat auch ziemlich viele Bierduschen abbekommen.

Nummerngirl Haidi Hitler zeigt hier gar keine Nummer

Bierduschen?

Ja, wie bei der Formel 1 nur mit Bier. Und es bekommen nicht unbedingt nur die Gewinnerinnen und Gewinner Bier ab, sondern einfach alle. Man muss sich das so vorstellen: Ich stand an der Theke und wollte eine Limo bestellen, als ein Gast neben mir einen ganzen Kasten Bier ordert – nicht eine Flasche, einen Kasten. Dann kam der nächste und hat auch wieder eine Kiste Bier gekauft. Ich habe mich schon gefragt, wie die das alles trinken wollen, aber beim ersten Kampf wurde mir klar, dass ziemlich viel davon im Ring landet. Die Wrestlerinnen und Wrestler bekommen die ganze Zeit Bierduschen. Das ist ein einziger Hexenkessel. Am Ende grölen alle fröhlich herum, sind klitschnass und betrunken.

Wie hat sich der Riesenhummer geschlagen? Das Kostüm war ja bestimmt nicht so praktisch.

Das Kostüm war tatsächlich nicht so praktisch, dem Hummer wurden einfach die Scheren abgeknipst. Er hat gegen eine Atombombe gekämpft. Netterweise hat er später vom Roboter Bento Hilfe bekommen: Der hat Reserve-Roboterarme mitgebracht und sie dem Hummer gegeben.

Hummer Loony Lobster hatte es beim Wrestling nicht immer leicht

Hat sich jemand ernsthaft verletzt?

Am ersten Tag gab es den Kampf zwischen Sailor Boy, Pirate Boy, Kernspalte und Irene die Sirene. Kernspalte hat sich einen Zahn lose gehauen.

Kernspalte macht sich bereit für den Kampf

Kernspaltes Angriff macht Sailor Boy sprachlos

Kernspalte macht eine Brücke über Sailor Boy. Hier wackelte noch kein Zahn

Gewinnt dann am Ende auch jemand?

Ja, klar. Das Publikum entscheidet. Es werden Karten verteilt, auf denen die Kämpferinnen und Kämpfer gelistet sind. Man kann aber auch für den Ringrichter oder für den Sänger der sogenannten Wrestling-Hymne abstimmen – ja, das Event hat seine eigene Hymne. Die kämpfen gar nicht mit und können theoretisch trotzdem gewinnen. Am Ende haben Irene die Sirene und das Flötenkind gewonnen.

Irene die Sirene hat abgeliefert …

… und ihre Konkurrenz so gut vermöbelt, dass sie mit einem Pokal nach Hause entlassen wurde

Was musstest du bei diesem Event künstlerisch leisten, um am Ende diese Fotos präsentieren zu können?

Es war schwierig, meine Kameras zu schützen. Zwei meiner Kameras haben das Event nicht überlebt, weil ich die ganze Zeit mit Bier, Kunstblut, Glibber und Fake-MDMA überschüttet wurde. Ich bin andauernd dem Bier und irgendwelchen Requisiten ausgewichen, aber das hat nicht so gut geklappt.

Warte, was hatte es mit dem Fake-MDMA auf sich?

Das Flötenkind wurde in seinem Kampf schlimm auseinandergenommen. Es hat dann aber einen Feuerlöscher geholt, in dem MDMA war – also Mehl mit Farbe hoffe ich –, das auf seine Gegner gerieselt ist. Die Berieselten hatten sich dann plötzlich alle sehr lieb und wollten nicht mehr kämpfen. So hat das Flötenkind den Kampf gewonnen.

Hier sehen Sie den MDMA-Angriff von Flötenkind

Anna Rexikova mit den Gedärmen von Doctore Umberto Gucci

