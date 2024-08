Fotos: So niedlich können Besoffene aussehen

Ob du diese Tatsache akzeptierst oder nicht, aber die Phase deines Lebens, in der du völlig zerstört um 6 Uhr morgens ins Bett fallen und am nächsten Tag trotzdem fit sein kannst, ist kürzer als du denkst. Genieße diese Jahre. Wenn sie rum sind, bleiben dir nur ein paar verwackelte Schnappschüsse.

Lousie Lorentz ist 24 Jahre alt und Fotografin aus Lüttich in Belgien. Sie hat Bilder von ihren betrunkenen Freunden gemacht und gesammelt. Auch wenn das jetzt keine komplett neue Idee ist, zeigt ihre Serie Sleeping Beauties ehrliche Porträts ihrer Protagonisten.

VICE: Hi, Louise. Wie bist du auf diese Idee gekommen?

Louise Lorentz: Ich habe viele Partys geschmissen und wollte schon immer meine ausgeknockten Freunde fotografieren. Einfach, weil mich das zum Lachen gebracht hat. Sie sehen irgendwie süß aus, diese Arschgeigen! Ich habe die Bilder gesammelt und viele waren gar nicht mal so schlecht, also habe ich beschlossen, eine Serie daraus zu machen. Es macht echt Spaß, solche Momente zu bewahren.

Was denken deine Freunde über die Fotos?

Manche finden sie witzig, andere wollen sich selbst eigentlich nicht so sehen. Aber die meisten fragen sich einfach nur, warum sie sich an nichts erinnern können – auch nicht daran, wie ich das Foto geschossen habe. Mir gefällt es, dass jedes Bild mit einer Anekdote verbunden ist.

Was ist das Seltsamste, an das du dich erinnern kannst?

Oh, da kann ich mich unmöglich festlegen! Aber zum Thema Schlafen fällt mir ein, dass wir vor vier oder fünf Jahren auf dem FCKNYE-Festival in Molenbeek bei Brüssel einen unserer Freunde verloren haben. Er weiß bis heute nicht, was passiert ist, aber er ist am nächsten Tag in einer dieser Kabinen aufgewacht, in denen Tickets verkauft werden.

Hast du ein Lieblingsbild aus der Serie?

Ich glaube, das mit den vier Typen, die aufeinander auf einer Luftmatratze schlafen. Verrückt, was man betrunken alles bequem findet.

Was war die größte Herausforderung bei diesen Fotos?

Na ja, ich war selbst besoffen. Und wollte scharfe Bilder schießen.

