Fotos vom ersten Oben-ohne-Sommer in Berliner Bädern

Berliner Schwimmbäder werden nackter. Im März hatte die Leitung der Berliner Bäderbetriebe klargestellt, dass sich in ihren Bädern alle Menschen mit freiem Oberkörper aufhalten dürfen – also auch Frauen und weiblich gelesene Personen. Davor war das nicht grundsätzlich verboten, aber auch nicht ausdrücklich erlaubt. Erst nachdem eine Frau erfolgreich eine Diskriminierungsbeschwerde eingereicht hatte, änderte sich das: Sie hatte oben ohne in einer Berliner Schwimmhalle schwimmen wollen, das Personal wollte ihr das verbieten – und rief die Polizei. Heute wäre das nicht mehr so einfach möglich.

Auch bei VICE: Mein erstes Date mit … Wa22ermann

Videos by VICE

Im August war die Fotografin Zejna Halilbašić mit ihrer Kamera im Sommerbad Neukölln unterwegs, um zu dokumentieren, was sich seitdem verändert hat. Die Frauen, die sie fotografiert hat, haben ihr außerdem von ihren Erfahrungen mit der neuen Oben-ohne-Regelung erzählt.

Anna, 24

“In der Regel ist es mir egal, was andere denken und wie sie reagieren. Aber ich denke manchmal auch, dass viele sich vielleicht unangenehm davon berührt fühlen. Weil es einfach noch nicht in der Gesellschaft angekommen ist. Aber es wird besser. Daher bin ich guter Hoffnung: Wenn man das einfach weiter so knallhart durchzieht, kommt es auch irgendwann an. Wenn nicht jetzt, dann vielleicht irgendwann in hoffentlich nicht allzu ferner Zeit.”

Lucia*, 36

“Ich fühle mich oben ohne sehr sicher. Ich habe das Gefühl, dass es sich relativ schnell etabliert hat. Zumindest hier in diesem etwas ruhigeren Bereich habe ich nicht das Gefühl, dass es einen ‘Male Gaze’ gibt. Ich habe es zumindest nicht so wahrgenommen. Ich bin ja auch in einer Gruppe von Leuten, die auch alle oben ohne sind. Das fühlt sich sicherer an. Aber sonst gehe ich auch alleine oben ohne ins Prinzenbad und fühle mich dort auf den Sonnenplattformen sicher. Ich habe das Gefühl, es hat geradezu revolutionär schnell abgenommen, dass andere das groß wahrnehmen. Das finde ich super.”

Margit, 73

Margit geht schon seit ihrer Kindheit in Neukölln ins Freibad und hat daran schöne Erinnerungen, wie sie sagt. Das lasse sie sich auch nicht von einem Jugendlichen vermiesen, der sie einmal “blöd angeschaut” habe, weil sie oben ohne im Freibad war. “Der wollte wahrscheinlich einen Streit losbrechen”, sagt sie. Seit diesem Vorfall sitze sie an einen anderen Ort im Freibad, aber nach wie vor oben ohne.

Olga, 40

“Sich oben ohne zu sonnen, gefällt mir sehr, weil ich mich dabei frei fühle. Ich mag meinen Körper und ich habe das schon immer so gemacht. Es ist toll, dass man das jetzt auch in Berlin machen kann.”

Ida, 36

“Jetzt gerade muss ich mich nicht überwinden, weil nicht sehr viel los ist. An sehr vollen Tagen kostet es mich etwas Überwindung, weil einem dann viele andere Menschen sehr nahe sind. Aber eigentlich habe ich das schon vor einigen Jahren abgelegt, weil ich ein Kind bekommen und gestillt habe. Dann dachte ich mir: ‘Scheiße, diese Brüste tun so viel, die muss ich doch nicht verstecken!’ Seitdem fällt es mir leichter. Aber im Schwimmbad hängt es sehr von der Situation ab: Je nachdem, was das für ein Tag ist und was für eine Stimmung herrscht.”

*Name geändert

Folge VICE auf TikTok, Facebook, Instagram, YouTube und Snapchat.