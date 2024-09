Fotos von Emos, die in den Casinos von Las Vegas gestrandet sind

Ende Oktober konnte man in Las Vegas ein bizarres Spektakel erleben – sogar nach den Standards eines Orts, an dem man sich an einem Roulettetisch den Rücken massieren lassen kann, während über einem eine Akrobatikaufführung stattfindet: Wie eine Nebeldecke zogen ältere Emos durch die berühmtesten Casinos der Welt.

Als der erste Tag des lange erwarteten Festivals When We Were Young nur eine Stunde vor dem offiziellen Beginn wegen einer Starkwindwarnung abgesagt wurde, saßen 60.000 Fans in Nevadas Disneyland für Erwachsene fest und hatten nichts zu tun, außer über den Strip zu schlendern, Frozen Margaritas aus riesigen Gläsern zu trinken und darauf zu warten, dass irgendetwas passiert.

Zum Glück passierte tatsächlich etwas. Mehrere kleine Shows wurden zusammengezimmert, um die leeren Terminkalender und die Herzen der Menschen zu füllen. The All-American Rejects spielten eine Gratis-Show im winzigen Soulbelly BBQ im Arts District, The Wonder Years, La Dispute, Mom Jeans und Sweet Pill traten bei Rockstar Bar & Grill auf (es ist ein Rätsel, weshalb die große Mehrheit der Veranstaltungsorte, die nicht in den Casino liegen, sich um gegrilltes Fleisch dreht), während Bring Me The Horizon, Knocked Loose und Landon Barker (Sohn von Travis) sich für eine Show im Pearl Theatre zusammenschlossen. Das sorgte für riesige Warteschlangen rund um das renommierte Palms Resort.

Gleichzeitig strömten Tausende weitere Fans in die legendäre Fremont Street, um ihre Sorgen zu ertränken und einer Country-Band dabei zuzusehen, wie sie Blink-182 covert, oder Marshmellos DJ-Set aus Mainstream-Emo-Hits abzufeiern. Andere standen am Springbrunnen des Bellagio herum und bewunderten voller Traurigkeit die alle 15 Minuten stattfindende Zurschaustellung aquatischer Eleganz.

Es war ein ganz besonderer Anblick. Reihen beklommen aussehender Menschen mit Schachbrettmuster-Vans schlängelten sich zwischen Männern auf Junggesellenabschieden, die auf Playboy-Spielautomaten hauten, und Familien in der Warteschlange des All-You-Can-Eat-Buffet für 36,99 US-Dollar. Die Stadt war übersät mit wehmütigen Menschen aus der alternativen Szene, die vor Luxushotels im Schneidersitz auf dem Boden saßen oder sieben Stunden anstanden, um “Swing, Swing” in einem Grillrestaurant zu hören. Alles in allem waren es sehr traurige, seltsame und chaotische 24 Stunden in Las Vegas.

Glücklicherweise war VICE-Fotograf Christopher Bethell vor Ort, um das alles festzuhalten.

