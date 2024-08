Fotos von Nudisten, die durch die Alpen wandern

Bis Roshan Adhihetty beim Campingurlaub in Korsika aus Versehen in einem Nudistencamp landete, konnte er nicht besonders viel mit Freikörperkultur anfangen. Zurück in der Heimat inspirierte die Begegnung auf der französischen Mittelmeerinsel den heute 27-jährigen Fotografen, nach Kontakten zur Nacktwanderszene in der Schweiz zu suchen. Erst nach Monaten hatte er das Vertrauen der Community so weit für sich gewonnen, dass er mit ihr durch die Alpen in der Schweiz, Deutschland und Österreich wandern durfte – einmal sogar in einer Gruppe von 90 Nudisten.

Besonders in Deutschland gäbe es grosse Nacktwanderer-Communitys, erzählt Roshan am Telefon vom Projekt, das er während seinem Fotografiestudium in Lausanne umsetzte. Weil viele Orte in der Schweiz das hüllenlose Wandern verboten haben und Nudisten mit mindestens 100 Franken bestrafen, fotografierte er die meisten Wanderer in Deutschland.

Videos by VICE

Um sich nicht wie ein Spanner zu fühlen, begleitete Roshan die mehrheitlich älteren Männer hüllenlos durch die alpinen Berglandschaften. Bei den über 30 Wanderungen entstanden für sein Buch authentische Porträts von Bergsteigern, allesamt analog auf Mittelformat aufgenommen. Die Wanderer brauchen dabei nur das Nötigste an Ausrüstung, um die Gipfel zu erklimmen: gutes Schuhwerk und genug Sonnencreme.

Folge VICE auf Facebook und Instagram.