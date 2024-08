Fragen, die das Video aufwirft, in dem Helene Fischer einen Liter Bier auf ex trinkt

Jetzt hat Helene Fischer endgültig bewiesen, dass sie genau der Star ist, den dieses Land verdient: Wenn eine den Spagat zwischen Bierzelt und Goldkonfetti schafft, dann sie. Der Schlagerstar steht einerseits für Mega-Shows im Stile von Lady Gaga oder Madonna. Andererseits für stockbesoffene “Atemlos”-Chöre auf dem Feuerwehrfest. Bei einer ihrer fünf Shows, die sie letzte Woche in der ausverkauften Arena in Mannheim spielte, zeigte sie erneut, wie das geht – und was man als Superstar in Deutschland so alles tun muss.

In einem Video sieht man, wie Helene Fischer zwischen ausgeklügelten Choreografien und akrobatischen Einlagen auf einmal mit einem Maßkrug auf der Bühne steht. “Ich stoße gemeinsam mit euch an, auf die guten alten Zeiten und auf das, was wir schon bisher gemeinsam erlebt haben. Also – auf euch!”, sagt die Sängerin und prostet dem Publikum zu. Was dann passiert hätten wahrscheinlich nicht mal die Helene-Ultras in der ersten Reihe erwartet. Statt nur einen Schluck für die Kameras zu nehmen, leert Fischer die ganze Maß in einem Zug. Einfach so. Das wirft einige Fragen auf.

1. War das überhaupt Bier?

Jeder, der schon mal einen Liter Bier geext hat, weiß, wie man sich danach fühlt. Der Bauch drückt auf die Blase und der Kopf wird butterweich – das sollte bei Superstars nicht viel anders sein. Doch Helene haut sich unter tosendem Applaus das Bier in den Kopf und singt und tanzt danach munter weiter. Wir werden wohl nie herausfinden, ob sie wegen Florian Silbereisen und der Schlagerbranche so trinkfest wurde. Vielleicht war das Bier auch alkoholfrei. Oder es war Apfelsaft – der führt in Mengen ab einem halben Liter allerdings schnell zu Bauchweh und Durchfall. Für “Zieh, zieh, zieh”-Sprechchöre von den Zuschauern und ein “Prost, Helene!” von der Gala reichte es so oder so.

2. War das Bier schal oder musste sie den Rest der Show aufstoßen?

“Powerfrau Helene Fischer ist Perfektionistin”, sagt die Bild-Zeitung. Also wird die 33-Jährige wohl kaum etwas dem Zufall überlassen. Nicht auszudenken, wenn Helenes Bauch bei den Tanzeinlagen so rumoren würde, dass sie ins Mikrophon rülpsen oder gar brechen würde. Da Tanzen, Saufen und dabei so souverän wirken, praktisch unmöglich ist, fragen wir uns: Was ist ihr Geheimnis? Hat ein persönlicher Assistent hinter der Bühne das Bier mit einem goldenen Löffel vorher schal gerührt? Oder hat sie etwa doch heimlich gerülpst?

3. Was passiert, als sie sich von der Kamera wegdreht?

Ein Moment macht uns besonders stutzig. Kurz nachdem Helene Fischer auf dem Höhepunkt der Eleganz das geleerte Glas in die Höhe reckt, als habe sie für ihre Darbietung gerade einen Grammy erhalten, dreht sie sich weg und läuft, ja stürmt fast, leicht nach vorne gebeugt in den hinteren Bühnenbereich. Dort wartet ein Helfer, um den Krug entgegenzunehmen. Dabei dreht sie uns ihren Rücken zu. Wir wissen nicht, was genau sich in diesem Moment abspielt. Wir können nur vermuten, dass sich aufgestaute Kohlensäure ihren Weg vorbei an den platinveredelten Stimmbändern bahnt und sie in einem gewaltigen Rülpser zum Klingen bringt. Dass wir davon nichts hören, könnte daran liegen, dass ihr Mikrofon in dem Moment stumm geschaltet war.

4. Wie liefen die Proben ab?

Größenwahnsinniger als bei Helene-Fischer-Shows geht es im deutschen Entertainment-Zoo nicht. Die Sängerin hat einen Ruf zu verlieren und muss sich mit jeder Tour steigern. Dabei geht es ihr “immer nur darum, meinen Fans etwas Neues zu bieten”, sagte die selbstlose Chanteuse dem Stern. Und wenn sie bei ihren Auftritten 24.000-Euro-Kleider trägt, wird sie darin auch keine unnötigen Risiken eingehen. Deshalb gehen wir davon aus, dass sie auch das Exen eines ganzen Liter Bieres sorgfältig geprobt hat. Möglich wäre, dass ein Team aus Praktikanten im Sommer auf Festivals die besten Schnelltrink-Techniken erforscht hat. Außerdem dürfte Fischer im Fitnessstudio ein paar Extrarunden mit der Kurzhantel eingelegt haben, um ihrem Bierarm die nötige Souveränität anzutrainieren.

5. Ist Helene Fischer nach dieser Aktion nun endgültig der ultimative deutsche Superstar?

Was der Bierkönig auf Mallorca und die deutschen Nationalkicker schon seit Jahren wissen, weiß nun die ganze Republik: Ja! Blonde Haare, kühles Bier und Gassenhauer zum Mitgrölen – deutscher geht es nicht. Und hat irgendjemand schonmal Nena auch nur ein Kölsch exen sehen?

