Ist es schon Fremdgehen, wenn ich Gefühle für eine andere Person habe?

“Frag VICE” ist eine Artikelreihe, bei der uns Leserinnen und Leser bitten, ihnen bei verschiedenen Problemen zu helfen – egal ob es sich um nicht erwiderte romantische Gefühle oder den Umgang mit nervigen Mitbewohnern handelt. Heute untersuchen wir die Grauzone zwischen Schwärmerei und emotionalen Affären.

Liebes VICE-Team,

Videos by VICE

mein Freund und ich sind seit fast fünf Jahren ein Paar. Wir haben uns in der Schule kennengelernt und fingen mit 20 an, uns zu treffen. Heute leben wir sogar zusammen.

Wir erlauben uns schon seit dem Anfang unserer Beziehung, beim Feiern mit anderen Leuten rumzuknutschen. Ich weiß nicht, warum einige meiner Freundinnen daraus so ein großes Ding machen. Was allerdings nicht drin ist: andere Leute zu daten. Und wenn wir merken, dass wir uns in eine andere Person verlieben, müssen wir uns das sofort erzählen.

Bezüglich der letzten Regel sind die Dinge in letzter Zeit allerdings ein wenig außer Kontrolle geraten. Ich glaube, ich habe mich in Bas verliebt, einen Typen aus unserem Freundeskreis, der eigentlich anders heißt. Ich habe das Gefühl, ihm geht es genauso. Er ist witzig, smart, total charmant und sehr hübsch. Während eines Trips im Sommer hat es bei uns sofort gefunkt. Bei unseren letzten Treffen konnten wir unsere Hände auch nicht voneinander lassen. Uns wurde schon gesagt, wir würden ein schönes Paar abgeben.

Bas und ich schreiben fast täglich bei WhatsApp. Als er mal bei seinen Eltern zu Besuch war, machten wir einen Videocall, und er stellte mich ihnen vor. Die Sache ist allerdings die: Wir haben uns noch nicht geküsst. Wir haben uns seit dem Trip im Sommer auch gar nicht mehr alleine gesehen, es waren immer andere Freunde mit dabei. Ein privates Treffen würde für mich aber auch einen Schritt zu weit gehen.

Die Beziehung mit meinem Freund ist in letzter Zeit merklich abgekühlt. Wenn wir Sex haben, denke ich meistens an Bas. Ich will nicht Schluss machen, habe aber auch Angst, dass die Beziehung es nicht überlebt, wenn er herausfindet, was zwischen mir uns Bas läuft. Ich habe seit Wochen ein schlechtes Gewissen. Zählt es auch dann als Fremdgehen, wenn man mit der anderen Person nicht körperlich intim geworden ist?

Liebe Grüße,

E.

Hey, E.!

Liebe ist eine sehr persönliche Sache. Natürlich können wir dir hier Ratschläge geben, aber nur du selbst weißt, was wirklich das Beste für dich ist.

Du befindest dich in einer verzwickten Situation. Forschungen haben gezeigt, dass Schwärmerei für eine andere Person das Gehirn genauso verändert wie Alkohol. Unser Oxytocin-Spiegel – Oxytocin gehört zu den Glückshormonen – steigt an, wenn wir verliebt sind. Das hilft, die Ängste zu beschwichtigen, die wir mit uns herumtragen. Beim Alkoholkonsum ist es genauso. Beides kann wunderschön sein. Aber beides beeinträchtigt auch unsere Fähigkeit, rationale Entscheidungen zu treffen.

Wie der Sexualforscher Yuri Ohlrichs sagt, sei es völlig normal, dass dich deine derzeitige Situation durcheinander bringt. Du hast mit einem Freund am Anfang eurer Beziehung zwar gewisse Regeln aufgestellt, aber Umstände und Menschen können sich ändern. Ohlrichs, der im Sexology Center Amsterdam arbeitet, hält es für das Beste, dass du eine ehrliche Unterhaltung mit deinem Freund führst.

“Ich empfehle, mit ihm zu reden und gemeinsam herauszufinden, wo eure jeweiligen Grenzen liegen. So wisst ihr, ob es in eurer Beziehung Spielraum für Experimente oder gar ein weiteres Verhältnis gibt”, sagt Ohlrichs.

Zusätzlich hält der Sexualforscher es für sinnvoll, dass du genauer über deine Gefühle für Bas nachdenkst. Warum fühlst du dich so zu ihm hingezogen? Gefällt es dir einfach nur, einen Crush zu haben? Oder könntest du dir wirklich eine Beziehung mit Bas vorstellen?

Ohlrichs merkt an, dass es auch wichtig sei, Bas zu fragen, was er will. Du bist dir nicht sicher, ob die Sache zwischen euch in eine ernsthafte Richtung gehen soll. Vielleicht ist er ja schon zufrieden damit, wie es derzeit um euch steht, und will gar nicht den nächsten Schritt gehen.

Vielleicht ist es eine gute Idee, Bas mal in einem anderen Umfeld zu treffen als immer nur auf Partys mit euren Freunden. “Du darfst nicht vergessen, dass du viele Seiten von Bas noch gar nicht kennst”, sagt Ohlrichs. Deine romantisierte Vorstellung von ihm beinhaltet zum Beispiel nicht den eventuell mühsamen gemeinsamen Alltag.

“Wenn ihr euch für eine offene oder polyamoröse Beziehung entscheidet, ist es sehr wichtig, neue Spielregeln festzulegen und sich daran zu halten.”

Auf deine allgemeinere Frage zum Thema emotionales Fremdgehen gibt es keine einfache Antwort. Aber nur, weil du Gefühle für eine andere Person entwickelst, bedeutet das nicht automatisch, dass du eine emotionale Affäre beginnst. “Das passiert. Du bist dann auch nicht dazu verpflichtet, sofort über diese Gefühle zu sprechen. Vielleicht ist das Ganze ja nicht mehr als eine flüchtige Fantasie”, sagt Ohlrichs. Der Sexualforscher betont, dass niemand dazu gezwungen sei, seiner Partnerin oder seinem Partner direkt alles mitzuteilen.

In deinem Fall gibt es jedoch eine Grenze: Du und dein Freund habt anfangs gewisse Regeln festgelegt, und diese Regeln brichst du gerade. Das ist Gift für das Vertrauen zwischen euch. Du gibst ihm nicht die Möglichkeit, offen und ehrlich mit dir über das zu reden, was gerade los ist.

Laut Ohlrichs könnten deine Gefühle für Bas mehrere Ursachen haben. Du befindest dich in deiner allerersten ernsthaften Beziehung, und es hat vielleicht einfach bis jetzt gedauert, dass du dich auch für andere Personen neben deinem Partner interessierst. Jetzt musst du überlegen, ob das eine Richtung ist, in die du wirklich gehen willst.

Falls ja, dann könnten dein Freund und du die Grundlagen eurer Beziehung ändern – wenn er damit einverstanden ist. Eine Möglichkeit wäre eine offene Beziehung, bei der Sex mit anderen Leuten erlaubt ist. Oder falls ihr beide Lust darauf habt, könnt ihr euch für eine polyamoröse Beziehung entscheiden. In diesem Fall datet ihr beide auch andere Menschen – romantische Gefühle inklusive. Vielleicht kommt es sogar dazu, dass ihr euch alle gegenseitig datet.

“Wenn ihr euch für eine offene oder polyamoröse Beziehung entscheidet, ist es sehr wichtig, neue Spielregeln festzulegen und sich daran zu halten”, sagt Ohlrichs. Diese Regeln sind von Pärchen zu Pärchen unterschiedlich. “Wenn ihr beide keine Lust darauf habt, könnt ihr theoretisch auch auf Regeln pfeifen”, fügt der Sexualforscher hinzu. “Vielleicht sagst du ja: ‘Mach einfach, ich bin deswegen nicht eifersüchtig oder traurig. Bitte erzähl mir nur, was du so treibst.’”

“Man weiß oft nicht, was man will, bis man es versucht hat.”

Das klingt natürlich sehr nach heiler Welt. Wie Ohlrichs sagt, komme es vor allem darauf an, verschiedene Dinge auszuprobieren. “Man weiß oft nicht, was man will, bis man es versucht hat. Vielleicht glaubst du, damit klarzukommen, wenn dein Freund mit jemand anderem Sex hat. Wenn es dann wirklich passiert, kann es aber anders aussehen. Eine eher unschöne Überraschung”, sagt er. “Es ist aber nicht schlimm, seine Meinung zu ändern.”

Ehrlichkeit ist immer ein entscheidender Faktor. Du kannst auch in einer offenen oder polyamorösen Beziehung fremdgehen, wenn du die Grenzen deines Freundes oder deiner Freundin verletzt und Dinge verschweigst.

Die Situation, in der du dich gerade befindest, könnte auch ein Anzeichen dafür sein, dass du derzeit einfach nicht dazu bereit bist, eine Beziehung zu führen – ganz egal, wie sehr du deinen Freund auch liebst. Was auch immer zutrifft, bleib ehrlich zu dir selbst und kommuniziere deine Bedürfnisse klar und deutlich. Und stelle dich auch darauf ein, dass dein Freund vielleicht nicht die gleiche Art von Beziehung will wie du. Das könnte im äußersten Fall das Aus zwischen euch bedeuten.

Trotzdem gebe es laut Ohlrichs noch keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Nur weil du Gefühle für eine andere Person hast, ist das Ende deiner derzeitigen Beziehung noch nicht besiegelt. Es ist sogar vollkommen normal, ab und an für eine andere Person zu schwärmen. Manchmal ist der Grund dafür ganz einfach: Es ist neu und aufregend. Das Wichtigste ist, richtig und respektvoll mit diesen Gefühlen und allen involvierten Personen umzugehen.

Folge VICE auf Facebook, Instagram, YouTube und Snapchat.