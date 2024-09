Knoblauchbällchen, New York Style

Photo by Sydney Kramer.

Wie viele Geniestreiche der Gastronomie—Confit de Canard, gebratener Reis und die gesamte toskanische cucina povera—sind die New Yorker Garlic Knots aus dem Drang nach Resteverwertung entstanden.

Der Legende nach wurden die kleinen Knoblauchbällchen in den 70ern in Ozone Park in Queens erfunden; mittlerweile gehören sie genauso fest zum Repertoire einer New Yorker Pizzeria wie, nun ja, eben Pizzas. Sie sind reich an Kohlenhydraten und Fett und riechen so stark nach Knoblauch, dass Nosferatu und Co. das Weite suchen. Aber nicht wir. Garlic Knots gehören einfach zu einer ordentlichen Pizza-Session dazu.

Wer sich also nicht mal so in den nächsten Flieger nach New York setzen kann (oder will) und überhaupt gern auch mal Dinge selbst macht: Garlic Knots sind supereinfach (genauso wie Pizza)!

Du brauchst natürlich Pizzateig; zufälligerweise haben wir hier ein super Rezept für dich—von keinem geringeren als Frank Pinello von Best Pizza und Host unserer neuen The Pizza Show. Einfach ausrollen und in 2 bis 3 cm breite Streifen schneiden. Keine Sorge, wenn die nicht perfekt werden, denn du knotest sie eh gleich zu kleinen Bällchen.

Die lässt du dann 15 Minuten in Ruhe, bis sie ordentlich aufgegangen sind. Frank bäckt sie gleich zusammen mit der Pizza in einem Holzofen. Da du sowas wahrscheinlich nicht hast, tut es auch dein stinknormaler Ofen: Einfach für 12 bis 15 Minuten bei 200° C backen.

Während die Bällchen im Ofen schön knusprig werden, rühr einfach ein bisschen Olivenöl und verdammt viel Knoblauch in einer Schüssel zusammen. Sobald die Bällchen fertig sind, knall ordentlich was von der Knoblauchmischung drauf und zum Schluss noch eine gehörige Portion Petersilie und Pecorino. Am besten sofort essen (ohne sich die Zunge zu verbrennen)!