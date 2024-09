Unnützes Musikwissen, das wir fast schon wieder vergessen hatten

Da Hip Hop Witch—in dem Stars wie Ja Rule, Mobb Deep, Vanilla Ice und jede Menge anderer neben Eminem mitspielen—ist fast so wie The Blair Witch Project, nur mit schlechterer schauspielerischer Leistung und Rappern.

Die Simpsons haben den letzten Nagel in den Sarg geschlagen, als die co-produzierte Folge mit Lego im Mai ausgestrahlt wurde. Aber, so wie bei allem, das im Leben so passiert, kann man sich an die guten Zeiten erinnern: Als noch alles gut und aufregend war und dich niemand für schlechte Arbeit beschimpft hat. Jeder weiß, dass Michael Jackson „Do The Bartman” geschrieben hat, aber wusstet ihr auch, dass Jazzy Jeff und The Fresh Prince einen Song für die Simpsons namens “Deep, Deep Trouble” geschrieben haben?

50 Cents Spitzname in Queens ist Boo Boo

Damals, als 50 Cent noch nicht sein Geld damit verdiente, farbiges Wasser zu verkaufen und beim Baseball zu versagen, hieß er noch Boo Boo. Woher wir das wissen? Weil in dem Track „Curtis 187″ folgende Textzeilen vorkommen:

“In four-fifth they call me Boo Boo, the accident baby”

“Fuck with me, y’all niggas know Boo Boo get busy”

Fiddys neuer Name, der als Metapher für Change steht, stammt von Kelvin Martin, einem Räuber, der in den 80ern sein Unwesen in Brooklyn trieb und als „50 Cent” bekannt war. 50 hat sich für diesen Namen entschieden, weil „er alles sagt, was ich sagen will. Ich bin dieselbe Person, die 50 Cent war. Ich sorge für mich selbst unter allen Umständen”.

Action Bronson kan ein Rad schlagen

Tom Waits hat auf einem Atmosphere Track gebeatboxt