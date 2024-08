Beton, Schnee und Begeisterung: Fotos von Russland und seiner Fußballszene vor der WM

Russland hat sich schön gemacht für die WM, und zwar so richtig. Um zu zeigen, dass das Land immer noch in der ersten Liga mitspielt, hat Putin Milliarden für Stadien und Infrastrukturprojekte ausgegeben – mehr, als je irgendein Land für eine WM investiert hat. Und nicht nur die Regierung, auch die Russen selbst sind aufgeregt, dass die ganze Welt bei ihnen zu Gast ist.

Aber auch wenn das Land versuchen wird, sich und seine Fußballkultur von der besten Seite zu zeigen, ist natürlich klar, dass die meisten russischen Teams halt nicht in brandneuen, superteuren Stadien spielen. Um zu zeigen, wie das echte Fußball-Russland hinter der Fassade in all seiner melancholischen Rauheit aussieht, hat das globale Fotoprojekt Goal Click im Vorfeld der WM deswegen Einwegkameras an Fotografen in ganz Russland geschickt und ihnen den Auftrag gegeben, das Land und die russischen Fußballkultur durch ihre eigenen Augen zu dokumentieren. Goal Click will erreichen, sagt CEO und Mitbegründer Matthew Barrett, dass sich Menschen durch Fußball besser verstehen.

Sieben Fotografen haben an dreizehn Orten in ganz Russland drauflos geknipst. Einer von ihnen war Sergey Novikov, der extra in sechs verschiedene Städte gereist ist. “Ich habe die öffentlichen Orte dokumentiert, die man für die Fußball-WM deutlich verändert hat”, erzählt er. “Eine urbane Szenerie, die jetzt durch Objekte geprägt wird, die die Teilnahme der Stadt an dem Massenspektakel verdeutlichen sollen.”

Hier findest du weitere Fotos und Erzählungen aus der Serie. Eine Auswahl der besten Bilder haben wir unten für euch zusammengestellt.

Jekaterinburg, Sergey Poteryaev

Jekaterinburg, Sergey Poteryaev

Jekaterinburg, Sergey Poteryaev

Jekaterinburg, Sergey Poteryaev

Kaliningrad, Sergey Novikov

Kasan, Alexander Levin

Moskau, Sergey Novikov

Sankt Petersburg, Ayoub Abdelrahim

Saransk, Sergey Novikov

FK Tosno, Sankt Petersburg, Ayoub Abdelrahim

Nischni Nowgorod, Sergey Novikov

Ural-Gebirge, Sergey Novikov

Ural-Gebirge, Sergey Novikov

Ural-Gebirge, Sergey Novikov