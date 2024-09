Portionen: 1

Zutaten

½ Tasse weißer Reis

225 g Schweinebauch, gewürfelt und mit Chinatown-Sauce mariniert (siehe unten)

1 Frühlingszwiebel, aufgeschnitten

½ Tasse Brokkoliröschen, blanchiert und klein gehackt

1 Eieromelett, gewürfelt

1 Prise eingelegter Ingwer, flein gehackt

1 Prise Chiliflocken

1 Esslöffel Erdnüsse

6 Esslöffel Rapsöl

Für die Chinatown-Sauce:

4 Tassen Hoisin-Sauce

2 Tassen Zucker

2 Esslöffel Fünf-Gewürze-Pulver

2 Tassen Sojasauce

3 Tassen Reisweinessig

1 Tasse Sesamöl

20 Knoblauchzehen, zerdrückt

1 Bund Frühlingszwiebeln, klein gehackt

Zubereitung

1. Für den Schweinebauch: Alle Zutaten für die Chinatown-Sauce-Marinade vermengen und so lange rühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Schweinebauch an mehreren Stellen einschneiden und die Sauce über das Fleisch gießen. 3 Tage lang in der Sauce marinieren. Dann in einem Bett von aufgeschnittenen Zwiebeln bei 160° C im Backofen garen, bis es durch ist. Die Haut wegschmeißen. Fleisch auskühlen lassen und in Würfel schneiden.

2. Für den Reis: Zuerst den Reis kochen (evtl. in einem Reiskocher).

3. Jetzt wird’s besonders special: Den Reis gleichmäßig auf einem Backblech verteilen. In den Kühlschrank stellen und auskühlen lassen. Wenn der Reis kalt ist, aus dem Kühlschrank nehmen und vor eine Lüftung oder einen Ventilator stellen. So wird der Reis wieder trocken. Damit er auf allen Seiten gleich trocken ist, während dieses Schritts den Reis immer wieder bewegen. NICHT ZU SEHR AUSTROCKNEN LASSEN! Ansonsten beißt du dir möglicherweise einen Zahn aus, nachdem er angebraten wurde. Das wär ziemlich blöd und gar nicht special.

4. Bratpfanne stark erhitzen und zwei Esslöffel Rapsöl hineingeben. Gewürfeltes Schweinefleisch in die Pfanne legen und scharf anbraten. Ein bisschen würzen. Das Schweinefleisch sollte wunderbar karamellisiert und goldbraun sein. Wenn es so weit ist, das Fleisch an den Rand der Pfanne schieben und zwei weitere Löffel Rapsöl in die Pfanne geben.

5. Jetzt den Reis in die Pfanne streuen. Klumpen auflösen, falls sich welche gebildet haben und den Reis mit dem gewürfelten Fleisch vermischen und gleichmäßig in der Pfanne verteilen. Der Reis sollte karamellisieren. Falls der Reis das ganze Rapsöl aufgesaugt hat und trockener ist, als du wolltest, weitere zwei Esslöffel Öl hinzufügen – aber nur, wenn du es für notwendig hältst!

6. Wenn die eine Seite des Reises genug angebraten ist, Reis wenden und auf der anderen Seite anbraten. Wenn beide Seite angebraten sind, die Frühlingszwiebeln, die Brokkoliröschen, den Ingwer und die Chiliflocken in die Pfanne geben und so lange kochen, bis der Brokkoli schön heiß ist.

7. Wenn es fertig ist, alles in eine große Schüssel geben. Erdnüsse, noch mehr Frühlingszwiebeln und das aufgeschnittene Eieromelett darüberstreuen und mit einem großzügigen Spritzer der chinesischen BBQ-Sauce beträufeln.

8. Essen. Langsam. Nicht zu hastig essen, sondern jeden einzelnen Bissen dieses Gerichts genießen – ziemlich special!