Gebt euch diesen exklusiven Noisey-DJ-Mix von Karol Tip

Foto: Phillip Himburg



Die Liste der hart arbeitenden Bass-, Trap- und Beat-DJs aus DE ist 2018 so lang, wie sie musikalisch bunt ist. Neben Namen wie Eskei83, Drunken Masters, Tereza oder Rafik ist es Karol Tip, der uns immer öfter auf Club-Plakaten entgegenfunkelt. Der Ex-Augsburger wohnt mittlerweile in Köln, betreibt mit WE ARE YZZY sein eigens Label und veröffentlicht seine Musik unter anderem auf Crispy Crust Records. Busy, busy, immer busy. Am Ende steht aber immer noch der gute (sehr gute) DJ-Mix im Mittelpunkt, ob im Club oder in der Noisey Radioshow auf FRITZ (rbb).

Videos by VICE

In der vorletzten Ausgabe unserer Freitagsshow konntet ihr euch von Karols DJ-Qualitäten ein sehr gutes Bild machen, wenn ihr denn zugehört habt. Wenn nicht, ist das auch nicht so wild, denn weil Karol Tip ein großes Herz für uns alle hat, gibt es jetzt den kompletten Mix exklusiv auf seiner Soundcloud-Seite. Wir bedanken uns bei Karol und wünschen euch viel Spaß mit diesen 30 Minuten Feuer.

Tracklist:

01. Awolnation – Run (What So Not & Quix Remix)

02. THEY. – U-Rite (Louis Futon Remix)

03. Boombox Cartel – Widdit feat. Quix (Dabow Remix)

04. FLYBOY! – Grind On Me (Drank)

05. Cashmere Cat – 9 (After Coachella) feat. Mø & Sophie

06. Baauer – Body

07. Falcons & GTA – Buyaka feat. Stush

08. Troyboi – Hooper feat. Healthy Chill

09. Vindata – Favor feat. Skrillex & NSTASIA

10. What So Not – Be Ok Again feat. Daniel Johns

11. Smoke Dawg – Overseas feat. Skepta

12. Lunice – Distrust feat. Denzel Curry & C9

13. Nitti Gritti – 11:25

14. Drunken Masters & Karol Tip – Calories

15. Karol Tip – On The Block

16. Shambles – How U Want It

17. Cam’Ron – Oh Boy

Karol Tip bei Facebook, Instagram und Twitter.



Karol Tip live am 16. Februar in Dresden:

Folge Noisey auf Facebook, Instagram und Snapchat.