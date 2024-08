Gesichter der Langstrasse: Die Videos zu unserer Themenwoche

In der ‘Langstrassen-Woche’ widmen wir uns einzig und allein der schillerndsten Strasse der Schweiz. Alle bisherigen Beiträge findest du hier.

Die schrillendste Strasse der Schweiz – die Langstrasse – wäre nicht halb so schrill ohne ihre Aushängeschilder: Die Menschen, die sie zu dem machen, was sie ist. Wir haben mit sechs Menschen, die in ihrem Leben in irgendeiner Art und Weise mit der Langstrasse in Berührung kommen oder ihr den Stempel aufdrücken, mit Videos portraitiert. Hier kannst du alle Folgen von “Gesichter der Langstrasse” sehen.

Der Hanf-Papst

Vor 34 Jahren eröffneten Werner und sein Bruder ihren Head Shop an der Langstrasse. Im Sortiment haben sie alles Legale, was routinierte Kiffer für ihre illegale Leidenschaft brauchen – und so einiges, was kaum jemand wirklich brauchen dürfte. Werner war somit einer der ersten, der aus dem Cannabis-Konsum ein Geschäft machte. Über die Jahrzehnte sind er – und vor allem sein Head Shop – zu prägenden Bestandteilen der Langstrasse geworden. Wir haben uns von Werner durch seinen Laden führen lassen, mit ihm über die Entwicklung der Langstrasse gesprochen und natürlich auch mit ihm einen CBD-Joint gerollt.



Der Randständige

Ruedi lebte jahrelang auf Zürichs Strassen. Seine Basis am Seeufer hat er immer mal wieder hinter sich gelassen, um der Langstrasse einen Besuch abzustatten. Auf der Bäckeranlage suhlte er sich im Nichtstun, verbrachte hin und wieder seine Nächte dort oder verirrte sich nach einem Kneipenbesuch auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Heute verkauft Ruedi das Randständigen-Magazin Surprise und leitet Stadtführungen der Organisation hinter dem Magazin.

Der Gassen-Poet

Tobias Carshey ist professioneller Musiker und lebt an der Langstrasse. Von den Erfahrungen in seinem Wohnquartier liess er sich zu diversen Songs inspirieren. Während seinem Zivildienst in Pfarrer Siebers “Sunestube” lernte er Drogenabhängige und Obdachlose kennen. Eine seiner Bekanntschaften hatte wenig später eine Überdosis. Sie starb zwar, ihre Geschichte aber trägt Tobias heute noch auf die Bühnen.

Die Kultur-Macherin

Valentina veranstaltet seit sieben Jahren unter dem Label Bukowski Konzerte an der Zürcher Langstrasse. In der Bar 3000 und der Zukunft stellt sie lokale Bands einem breiteren Publikum vor. Sie bucht jene Bands, die ihr selbst gefallen und von denen sie das Gefühl hat, die müssten mehr öffentliche Aufmerksamkeit bekommen. Wir haben sie in der Bar 3000 besucht und mit ihr über die Veränderung der Langstrasse und ihre Liebe zur Musik – und über Strategien, falls es im Publikum an der turbulenten Strasse doch mal zu Streit kommt.

Der Türsteher

Reza entscheidet, wer am belebtesten Platz der Langstrasse in den Club kommt und wer nach Hause geht. Jede Woche steht er vor der Tür der Longstreet Bar, während rund um ihn herum gefeiert wird. Wir haben Reza bei der Arbeit besucht und mit ihm darüber gesprochen, was die Langstrasse neben berufsbedingten Konflikten für ihn bedeutet.

Die Strich-Expertin

Rebecca Angelini arbeitet bei der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration FIZ. Dort berät sie Sexarbeiterinnen unter anderem bei ganz alltäglichen Fragen im Behördendschungel: In welchen Wohnungen dürfen sie legal arbeiten? Welche behördlichen Bedingungen müssen sie erfüllen? Viele ihrer Klientinnen arbeiten an der Langstrasse. Wir haben mit Rebecca Angelini über den paradoxen Umgang der Stadt Zürich mit ihrem Rotlichtviertel und die Auswirkungen der staatlichen Regulierung der Sexarbeit gesprochen.

