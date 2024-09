Gestatten: die Tierpräparatorin, die ihre Arbeitsobjekte isst

Vor Kurzem habe ich acht Episoden von Immortalized, eine Reality-Show über einen Tierpräparatorenwettstreit, am Stück angeschaut. Es gibt leider nur eine Staffel, aber mein kleines Laster wurde zu einer ausgeprägten Besessenheit. Ich habe immer angenommen, dass Tierpräparatoren ein gewisses Maß an Distanz zu der Kreatur, die auf ihrer Arbeitsbank landet, wahren. Aber die Kandidaten dieser Show machten den Eindruck, dass sie überraschend aufrichtige Tierliebhaber sind.

Vor ein paar Wochen ist mein Fangirl-Level gestiegen, als ich mich dazu entschied, Beth Beverly zu besuchen, eine Tierpräparatorin aus Philadelphia und Kandidatin von Immortalized. Als ich ihre Werkstatt betrat, saß sie an ihrem Tisch, der mit Sandpapierstücken, Hasenpfoten und Perlhuhnfedern überhäuft war. Das Blut und die gehäuteten Kadaver, die ich erwartet hatte, lagen nirgendwo offen herum. Ich nahm gegenüber von ihr Platz, als sie gerade schwarzen Epoxidton auf die Augenlider von Tyrone auftrug, einem kleinen Mischlingshund, den sie für einen Kunden fertig stellte.

Beverly bewahrt die meisten ihrer toten Präparate in einer rot-weiß gestreiften Kühltruhe auf, wo sie gefroren lagern und darauf warten, ausgestopft zu werden. Die Truhe war so vollgepackt, dass der Deckel mit einer metallenen Werkzeugkiste beschwert wurde. Im Inneren befanden sich meist mittelgroße Hasen, die Pestiziden zum Opfer fielen. Normalerweise bezieht sie ‚natürlich verstorbene’ Tiere von einer Farm in Cobleskill, New York, wo ihre Freunde Thomas McCurdy und Bailey Hale Ziegen, Schweine, Hasen und Hühner halten. Gerade hat sie den Kopf von Orka, dem geliebten Schaf des Pärchens, befestigt. Das Schaf ist bei der Geburt seiner Kinder gestorben und ist jetzt ein Geschenk für das Paar, das vor Kurzem geheiratet hat. Beverly hat niemals gejagt, aber sie erzählte mir von einem Besuch auf der Farm im letzten Jahr, durch den sie eine komplett neue Beziehung zu ihren Präparaten aufbaute. Das geschah in dem Moment, als sie einen jungen Hasen hochhob. Sie wiegte ihn in ihren Armen. Sie streichelte das weiche, braune Fell und die geschmeidigen Ohren und redete beruhigend auf das Tier ein, als sie ihm in seine großen, braunen Augen sah. Dann brach sie ihm das Genick.

Beverly warf das zuckende Tier—noch nicht ganz tot—auf einen Schlachttisch, wo Thomas McCurdy den Kopf mit einer Axt abtrennte. „Es hat immer noch getreten”, erzählte sie mir. „Selbst wenn du den Kopf abschneidest, bewegen sie immer noch kräftig ihre Füße.”

Beverly hat sich auf Tierpräparate spezialisiert, die man als Kleidung nutzt. Sie ist kreativ. Einmal hat sie einen Hut aus dem Hodensack eines Fuchses gefertigt. Ihren Appetit auf ihr Arbeitsmaterial verdankt sie einem ganzen Fasan, den sie von einem Metzger gekauft hatte, als sie noch an ihren Arbeitstechniken feilte. Sie brachte diesen nach Hause, um an ihm zu üben, aber der Plan sah vor, ihn mit einem Skalpell zu zerteilen und nicht herzhaft in das Fleisch zu beißen. Jedes Mal, wenn ich die Innereien von einem im Laden gekauften Hühnchen entferne, wird mir flau im Magen, aber als Beth die Haut des Fasans vom Fleisch und das Fleisch von den Knochen entfernte, wollte sie den Kreis schließen und einmal probieren. „Das war nicht nur irgendein Klumpen an Protein, den ich im Supermarkt gekauft habe”, sagte sie. „Damals bei mir zu Hause war immer jemand, der eine Diät machte und Essen war keine gute Sache. Mein Ausflug in die Tierpräparation brachte mich dazu, herauszufinden, wo mein Essen herkommt und mit diesem dann eine innigere Beziehung einzugehen.”

McCurdy beim Häuten des Hasen.

Auf das Töten hat sie sich mit einem Schluck Whiskey und einem YouTube-Tutorial vorbereitet und war überrascht, dass sie nicht geweint hat, nachdem sie dem Hasen das Genick brach. „Irgendwie hab ich gar nichts gefühlt”, sagte sie. „Man muss das Tier ausweiden und damit so schnell wie möglich anfangen.” Sie hing den geköpften Hasen an den Hinterbeinen an einem Holzbalken auf und ließ ihn so ausbluten. Sie häutete ihn und zog das Fell vom Körper, als sei es ein Kniestrumpf. Die Innereien des Hasen waren noch warm, als sie in die Brust griff und das Herz rausholte. Beverly versuchte, die Blase in einem Stück zu entfernen, aber hatte natürlich Anfängerglück und war am Ende voller Hasenurin. Der murmelgroße Sack voller Pisse ähnelte einer weißen Wasserbombe mit roten Adern.

Hasenblase.

Nachdem sie das Blut und den Urin von ihren Händen gewaschen hatte, half sie McCurdy bei der Zubereitung eines langsam gegarten Elisabethanischen Haseneintopfs. „Aber zum ersten Mal habe ich mich nicht geschämt und schuldig gefühlt”, erzählte sie mir. „Ich war so satt und voll mit gutem Essen und es stand außer Frage, auch nur einen Fetzen dieses Fleisches wegzuwerfen.”

Elisabethanischer Haseneintopf.

Am nächsten Tag packte Beverly die Köpfe, die Felle, die Pfoten und die Innereien der Hasen in eine Kühlbox und nahm einen Bus zurück nach Philadelphia, wo sie die Schädel auskratzte und die Gehirne in kochendem Quellwasser zu einer Paste zum Gerben verarbeitete. „Ich habe eine Freundin, eine amerikanische Ureinwohnerin, die mir mal erzählte, dass in jedem Tier genug Hirn vorhanden ist, um das eigene Fell zu gerben”, sagte Beverly. Sie ist sich nicht sicher, ob das auch bei großen Tieren stimmt, aber bei Hasen war es ziemlich offensichtlich. Die Mischung sah aus wie grauer, schleimiger Matsch und roch wie das Innere eines Schlachthauses, aber die Gerbtechnik der Ureinwohner Amerikas konserviert die Felle und schützt sie vor dem Verrotten. Sie befestigte den Hasenkopf und machte ihn durch ein 3D-gedrucktes Plastikgeweih zu einem Wolpertinger. Das mit Gehirn gegerbte Fell wurde zu einem Nackenkissen für McCurdy. Die Innereien waren als Leckerbissen für ihre Katzen bestimmt.

Der Hase nach der Verwandlung in einen Wolpertinger.

Vor ein paar Tagen landete wieder ein frischer Fasan auf ihrer Arbeitsfläche, ein Jäger wollte ihn präpariert haben. Nachdem sie den Vogel gehäutet und ausgeweidet hatte, warf sie den Fasan zusammen mit Zwiebeln, Karotten, Sellerie, einer Knoblauchzehe und Gemüsefond in einen Topf zum langsamen Garen. Sie kochte das wilde Geflügel für 36 Stunden, bis das Fleisch ganz zart war. Sie behauptet, es schmecke wie Truthahn und sagt, dass sie das jetzt unterscheiden kann, da sie fabrikmäßig hergestelltes Essen aus ihrer Ernährung gestrichen hat. „Ich dachte mir einfach, dass das gutes Fleisch ist und ich nichts davon wegwerfe”, sagte sie. Auch wenn sie nicht gerade die Felle ausstopft, nutzt Beverly das Tier so gut wie nur möglich. Gerade hat sie ein geschlachtetes Schwein von der Farm bestellt, und fast alle Teile davon, von den Klauen bis hin zum Gesicht, werden gegessen.

„Ich bin zufriedener”, sagte sie, „wenn ich weiß, dass ich mein Fleisch kenne.”