Gewinnt Tickets für das Reeperbahn Festival 2018

Achtung: Die Verlosung ist beendet, den Gewinnerinnen und Gewinnern wünschen wir viel Spaß beim Reeperbahn Festival!

3,2,1, Hambuuuurg! Der Countdown zum Reeperbahn Festival 2018 donnert gerade Richtung Start, denn schon am 19. September heißt es wieder: vier Tage Musik an der Elbe, vier Tage, an denen hochkarätige Stars und die spannendsten Newcomer aus aller Welt Deutschlands berühmteste Meile in Beschlag nehmen. Und wer da alles dabei ist, gute Güte. Stormzy, BLVTH, Blond, Evelinn Trouble, Her, Ibeyi, Kadavar, Kelvyn Colt, Metronomy, Octavian, Shacke One sind da nur die Highlight-Kometen im Reeperbahn-Universum. Alle Acts, die vom 19. bis zum 22. September spielen findet ihr hier:

Dazu gibt es am Samstag das Education Programm im Spiegelzelt im Festival Village, bei dem ihr bei Sessions, Workshops und Diskussionen einen Einblick ins Musikgeschäft bekommen könnt:

Noisey präsentiert das Reeperbahn Festival 2018 vom 19. bis 22. September in Hamburg. Wir werden also da sein und IHR könnt das auch. Wir verlosen zwei 4-Tages-Tickets, natürlich jeweils mit einer Begleitung, damit ihr nicht allein fahren müsst. Schickt uns einfach jetzt eine Mail an gewinnspiel@noisey.com, schreibt “Reeperbahn 2018” in den Betreff und mit etwas Glück krallt ihr euch die heiß begehrten Free Tickets (Reise und Aufenthalt in Hamburg nicht inklusive).

So schön war es übrigens letztes Jahr. Also hin da!

