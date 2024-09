Reddit ist eine Goldgrube für absurde Sex-Geschichten von Groupies

Foto via Flickr | Pete Jelliffe | CC BY-ND 2.0

Mal abgesehen von der wohltuenden Wärme des Aufmerksamkeitsscheinwerfers, omnipräsenten Gästelisten-Plätzen, unzähligen Promi-Kontakten und einem Kontostand, der aus weit mehr als nur drei Ziffern besteht: Warum will fast jeder ein weltberühmter Rockstar werden? Eigentlich doch nur, weil das gleichbedeutend damit ist, in jeder neuen Stadt mit einer gut sortierten Auswahl unzähliger wunderschöner Frauen oder Männern zu schlafen. Da aber die Wenigsten wirklich die Stufen zum Rock-Olymp erklimmen können, klettern viele lieber in das deutlich leichter zu erreichende Bett eines Musikers.

Im April fragte ein User auf Reddit, welche Frauen schon einmal mit Rockstars geschlafen und was sie dabei erlebt haben. Gute Frage, sehr gute Frage, vielen Dank lieber Reddit-Nutzer. Schließlich ist die Anonymität des umtriebigen Forums Basis für alle möglichen thematischen Auswüchse, zahlloser Überschreitungen persönlicher Schamgrenzen, spontaner Brechung unterschriebener Verschwiegenheitserklärungen und ein gieriges Auffangbecken seelischen Balastes. Also der perfekte Ort, um über die besten, aber auch traurigsten Sex-Geschichten mit den Stars des schillernden Rock -und Pop-Businesses zu erzählen. Kein Wunder, dass schnell allerlei intime Geschichten von mehr oder weniger guten Bekannten erzählt wurden. Einer absurder, als die andere. Ob die Geschichten wirklich stimmen, wissen nur die Erzähler. Kann gut sein, dass sie sich innerhalb dieses Threads mit detailierten Lügenmärchen profilieren wollen, um ihr verkümmertes Ego mit Minihappen zu ernähren. Dafür geben sie sich immerhin respektabel viel Mühe.



„Im Sommer 2013 habe ich mit meinen Freunden im Muzik Nightclub in Toronto Justin Bieber getroffen. Eine meiner Freundinnen ist dann mit Justin und seinen Jungs in’s Hazelton (deren Hotel) abgehauen. Letztendlich hat sie mit Justin und mit mehreren seiner Crew-Boys geschlafen. Es waren wohl fünf Mädchen da, die alle einen Vertrag unterschreiben mussten und deren Handys weggenommen wurden. Er [Justin Bieber] hat sich selbst JB genannt und alle mussten rumsitzen und gut eine Stunde lang seinem Gesang lauschen. Währenddessen hat er ununterbrochen einen Haufen Weed geraucht.“

„Eine Mitbewohnerin meiner Ex-Freundin hat mit Lil Wayne nach einer Show in Washington D.C. geschlafen, als sie noch auf dem College war. Sobald er fertig war, hat er ihr einen Hundert-Dollar-Schein hingeworfen und sie aus dem Tourbus geschmissen.“



„Eine meiner guten Freundinnen hat mit Calvin Harris geschlafen. Er sendet ihr immer noch Videos davon, wie er seinen Riesenpenis im Spiegel wie einen Helicopter schwingt.“



„Ich kannte einen Typen, der der Toningenieur von R. Kelly in den späten Neunziger/frühen 2000ern war. Er hat erzählt, dass superjunge Mädchen in einer Reihe warteten, um mit ihm [R. Kelly] alleine zu sein. Während des Wartens waren sie alle aufgeregt. Doch als sie dann wieder rauskamen, waren sie bestürzt und verheult. Sie sagten, dass es nicht so gewesen wäre, wie sie es sich vorgestellt hätten. Mein Buddy hat das Business dann verlassen, weil er sich so verdammt schmutzig gefühlt hat.“

„Ich habe mit Jared Leto auf eine der letzten 30 Seconds to Mars-Touren geschlafen. […] Es war definitiv mit der härteste [Sex], den ich je hatte. Viel Haar-zerren, Würgen, Schlagen, etc. […] Es war verdammt unglaublich. Er war ein bisschen größer, als ich es gerne gehabt hätte, es hat am Anfang ein bisschen wehgetan. […] Es hat meine Meinung in keinster Weise verändert, ich denke immer noch, dass er ein Sex-Gott ist.“

„Ich kenne ein Mädchen vom College, die mit Skrillex (Sonny Moore) geschlafen hat, als er noch bei From First To Last war. Anscheinend hat er die ganze Zeit nur über sich geredet und dass er bald berühmt sein würde. Aber sie sagte, dass er zu der Zeit Snake Bits-Piercing hatte und diese geschwollen, vereitert und widerlich waren.“



„Meine derzeitige Freundin hat vor drei Jahren mir A$AP Rocky geschlafen. […] Er war extrem charmant, aber wenn er betrunken wird, kann er nicht mehr verständlich reden und einen hochkriegen. Sie haben es versucht, aber er war zu betrunken und nach ein paar Shots hat er auf’s Bett gekotzt.“



„Eine gute Freundin meiner Freundin hat letztens mit Riff Raff geschlafen, als er in meiner Stadt aufgetreten ist. Er hat sie gefragt, ob sie will, dass er sich wäscht. Sobald sie fertig waren, hat er sowas gesagt wie ‚Alles klar, ich muss mich jetzt auf die Show vorbereiten‘ und ist in einen anderen Raum gegangen, um ihre Freundin zu bangen.“

„Meine Ex-Freundin hat mit Mitgliedern von Asking Alexandria und Pierce The Veil geschlafen. Sie war zu der Zeit so 16,17 und die waren Anfang zwanzig. Sie meinte, der von Asking Alexandria wäre ein netter Typ gewesen, ganz gut im Bett, aber nicht weiter spannend. Aber das mit dem Kerl von Pierce The Veil war eine komplett andere Geschichte: Sie hat bei ihm ihre Jungfräulichkeit verloren. Sie hat geblutet, also hat er ihn in ihren Arsch gesteckt. Nachdem es vorbei war, hat er ihr ein Kissen auf den Boden hingeworfen und gesagt, dass sie das ihr Schlafplatz wäre. Sie hat sich dann sofort ein Taxi gerufen.“



„Haha. Ein Mädchen aus meiner Stadt hat mit LFMAO gefickt… ja, mit beiden… LFMAO sind Onkel und Neffe. Sie sagt, dass sie mit einem gratis T-Shirt aufgewacht ist und sie für ihr Frühstück gezahlt hätten.



