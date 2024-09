Hör dir Gucci Manes neue EP „Views From Zone 6“ an

Gerade als du dachtest, dass er damit durch wäre, die Leute aus dem Knast mit neuer Musik zu versorgen, hat Gucci Mane seine bis jetzt kühnste Nummer inszeniert und ein weiteres unfassbar gutes Projekt aus seinem Archiv veröffentlicht. Guccis neue EP trägt den Titel Views from Zone 6 und wir bei Noisey freuen uns extrem, euch unten die Premiere davon präsentieren zu können.

Ja, Views from Zone 6 ist eine Anspielung auf Drakes bald erscheinendes Album Views from the 6. Ja, das ist Lil B, der mit Gucci über einen unglaublichen Beat von Mike Will reimt. Ja, es sind tatsächlich Chief Keef und Andy Milonakis bei ein und demselben Track dabei. Ja, das ist wirklich Young Thug in merkwürdigster Form und Lil Reese und Fredo Santana aufs Niederträchtigste. Kurz gesagt, ja, Views from Zone 6 ist ein absolutes Monster einer EP, die du dir sofort anhören musst.

Hör dir unten die kostenlose EP an und check direkt darunter die komplette Tracklist aus sowie die Noisey Atlanta-Folge mit Gucci.

Tracklist:

1. „Angry” feat. Fredo Santana and Lil Reese

2. „Bitter” feat. Young Thug and Yung Gleesh

3. „Count a Check” feat. Peewee Longway

4. „Eskimo” feat. 2 Chainz

5. „In” feat. Yung Fresh

6. „Make Yo Move” feat. Quavo

7. „Right Now” feat. Chief Keef and Andy Milonakis

8. „Rolling Stone” feat. Lil B the Based God (Produced by Mike Will Made It)

