Gurkenwasser ist der Grund, warum Polen keinen Kater bekommen

Ein „Pickleback”: Whisky und danach ein Glas Gurkenwasser, so wie es ihn im Fallow Cafe in Manchester gibt. Alle Fotos von Akash Khadka.

„Meist fragen ältere Barkeeper danach, wir machen sie auf Bestellung. Das normale Publikum bestellt sie eigentlich nie.”

James McGraw, Barkeeper im Fallow Café in Fallowfield, Manchesters Studentenviertel, spricht vom „Pickleback”: ein Shot Whisky, danach ein Glas gefüllt mit der Lake aus einem Gewürzgurkenglas. Der bittere Drink ist in den letzten Jahren in New York immer beliebter geworden. Der Name soll 2006 in Williamsburg erfunden worden sein: Damals gab es in den Bars erstmals Bourbon von Old Crow und Gurkenwasser von McClure’s. Das Prinzip dahinter: Die Gurkenbrühe soll das Brennen und den Geschmack nach Alkohol neutralisieren.

Gurkenwasser ist ein beliebtes Katerheilmittel in Polen

Während unser Fotograf mich angewidert anguckt, kippe ich mir den Whiskey und das Wasser aus dem Saure-Gurken-Glas hinter. Ich bin überrascht: Obwohl ich sonst keinen Whisky mag, schmeckt er mir. Von Gurkenbrühe kann ich nicht genug bekommen. Es ist ja im Grunde genommen Essig mit Kräutern und Gewürzen – Knoblauch, Pfeffer und Chilis – und in meiner Heimat Polen ein bekanntes Mittel gegen Kater.

Um mir diese Wunderwirkung von offizieller Seite noch mal bestätigen zu lassen, sende ich eine Mail an das polnische Konsulat in Manchester, einer Stadt mit einer großen polnischen Community. Leider erhalte ich keine Antwort, auch nicht per Telefon.Aber als ich ein paar Polen in Manchester danach frage, wird mir klar dass ich nicht die Einzige bin, die das Zeug mag.

„Die Lake der eingelegten Gurken enthält viel natürliches Vitamin C”, meint Żaneta Jamrozik, Studentin aus Krakau, die gerade in Manchester lebt. „Für uns ist das genauso wie der Tee für die Briten. Aber wegen der Säure ist es richtig gut bei einem Kater. Dadurch hat man nicht mehr den widerlichen Geschmack im Mund nach einer durchgefeierten Nacht und man bekommt einen Energiekick.”

Frische saure Gurken in einem polnischen Supermarkt in Manchester

Mikołaj Majchrzak lebt seit über zehn Jahren in Großbritannien und arbeitet als Wachmann in einem Kaufhaus. Er erzählt mir: „Alkohol entzieht dem Körper Kalium und Gurkenwasser ist eine gute Kaliumquelle, es ist sauer und salzig.”

„Ich habe Essiggurkenwasser als Teenager entdeckt, als ich anfing, Wodka zu trinken”, erzählt er weiter. „Weil ich keine Wodka-Cocktails mochte, fing ich an, Shots zu trinken. Manche Leute brauchen bei Wodka nichts zum Runterspülen, ich schon und Essen war mir immer am liebsten. Ein paar Scheiben Tomaten, Käsewürfel, was auch immer. Dann hat mir jemand saure Gurken empfohlen. Also probierte ich das aus und von da an gehörte es für mich dazu. Ich konnte keinen Wodka mehr ohne Gurken trinken. Einmal wachte ich nach einer durchzechten Nacht auf und da stand noch ein halb volles Gurkenglas. Ich aß sie auf, trank das Wasser und fühlte mich sofort viel besser.”

„Eigentlich trinkt und isst man die ganze Nacht”, meint auch Żaneta. „Niemand trinkt auf leerem Magen. Snacks wie Gewürzgurken, eingelegte Pilze und Schinken sind am wichtigsten – so können wir den Wodka pur aus dem Glas oder aus der Flasche trinken. Gurkenbrühe ist eine gute Alternative, wenn man nicht mehr kauen, sondern nur noch schlucken kann.”

Ein polnischer Supermarkt in Manchester

Nicht nur in slawischen Ländern wie Polen wird ein Kater mit Eingelegtem bekämpft: In Deutschland haben wir den Rollmops, in Japan gibt es umeboshi, eingelegte saure Pflaumen.

Die polnische Tradition kommt daher, dass viele Familien zu Hause Gemüse einlegen.

„Die meisten leben zwar in Wohnblöcken, aber jeder hat zu seiner Wohnung noch einen Keller”, erklärt mir Mikołaj. „In Polen isst man zu allem etwas Eingelegtes, also macht man es einfach selbst, gerade zu Zeiten des Kommunismus. Damals gab es keine 24-Stunden-Supermärkte, man musste Reserven im Keller haben.Mit Gurkenwasser schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe: wenn man etwas brauchte, um den Wodka runterzuspülen, und wenn man sich am Tag danach nicht sonderlich gut fühlte.”

„Meine Eltern haben immer eimerweiseSauerkraut eingelegt, das esse ich am liebsten nach dem Feiern”, erzählt Żaneta. „Hier kenne ich jedoch keinen, der das mag. Also, Briten mögen zwar Eingelegtes, aber nicht als Katermittel. Ich glaube, das liegt an der Trinkkultur. Die Briten verdünnen den Schnaps gerne. Für mich wird er dann zu mild und geschmacklos. Polen mögen ihren Schnaps pur, damit man das Brennen spürt – und das saure Gurkenwasser gleicht das gut aus. Wenn man verkatert ist, muss man das Zeug aber langsam trinken, ansonsten kann einem schlecht werden. Ich glaube aber immer, dass das nur ein Zeichen ist, dass du das wirklich gebraucht hast und es dir langsam besser geht.”

Als ich James McGraw in der Bar frage, ob er der Lake aus dem Gurkenglas bei seinem nächsten Kater eine Chance geben würde, schüttelt er nur mit dem Kopf: „Als Pickleback ist das ein witziger Drink, aber ich würde nie freiwillig Gurkenbrühe trinken.”

Das Wasser aus dem Gurkenglas wird zumindest hier den Kopfschmerztabletten so schnell keine Konkurrenz machen.

