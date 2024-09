Gute mexikanische Küche ist nicht leicht zu finden

Willkommen zurück zu Ashok Kondabolus (a.k.a. Dapwell) Kolumne Aisle Check, in der sich Ashok mit dem Konzept des „ethnischen” Supermarkts beschäftigt. Sind nicht alle Supermärkte aus Weltsicht irgendwie „ethnisch”? Und sind sie nicht eigentlich auch nur normale Supermärkte?

Ich bin ein großer Fan von versteckten Lebensmittelgeschäften, piñatas und frischem mexikanischem Essen, was sich irgendwie nach einer unauffindbaren Traumkombination anhört. Glücklicherweise hat mich die Realität eines Besseren belehrt, als ich vor Kurzem den Zaragoza Deli and Grocery entdeckt habe.

Um der Sache gewissenhaft auf den Grund zu gehen, habe ich extra eine Expertin engagiert, die liebenswerte Mars Ostarello, eine mexikanischstämmige Amerikanerin aus dem East Village und die uneingeschränkte Herrscherin des in Montauk stehenden Imbisswagens Montaco. Sie arbeitet auch für die Webseite MexandtheCity, auf der die mexikanische Kultur und Identität in New York vorgestellt wird. Diese Frau weiß genau, wovon sie redet. Sie half mir dabei, mich zwischen den Regalen dieses winzig kleinen Ladens zurechtzufinden, die viel mehr Produkte offenbarten, als ich aus Platzgründen für möglich hielt.

Von außen sieht es aus wie ein stinknormales Lebensmittelgeschäft, bis vielleicht auf ein paar äußerst komische Gegenstände im Eingangsbereich, wie etwa die Bronzestatue eines Windhundes. Was soll das Ding bedeuten? Ich habe mal ein bisschen recherchiert und dabei entdeckt, dass es dieses Geschäft schon seit geraumer Zeit, nämlich seit mehr als zehn Jahren, gibt. Es hat für New Yorker die wichtigsten mexikanischen und zentralamerikanischen Nahrungsmittel im Sortiment. Diese Stadt könnte mehr Läden dieser Art gebrauchen.

Da das Zaragoza bis spät in die Nacht geöffnet ist, verwandelt es sich in einen Rückzugsort für betrunkene Gastwirte, die hier frische Tacos, tortas und tamales bis zwei Uhr nachts bestellen können. Hut ab vor den Betreibern, denen so einiges zugemutet wird. Gleich nebenan ist eine Karaokebar, und ich kann mir gut vorstellen, was hier abgeht, wenn die letzte Getränkerunde eingeläutet wird.

Zaragoza wird von einem Mann namens Hector und seiner Frau betrieben. Sie waren extrem hilfsbereit und erklärten mir geduldig die verschiedenen mexikanischen Backwaren und frischen Produkte aus ihrem Sortiment. Sie haben die ganze Zeit gelächelt und genickt, während ich wie ein Idiot auf Sachen zeigte. Und nebenbei haben sie weiter die Kunden bedient, frische Tacos und taquitos zubereitet und Eintöpfe gekocht, ohne dabei durchzudrehen.

Taquitos

Mars Ostarello

„Die führen hier gewöhnlich Gansitos, was übersetzt ‚kleine Gänse’ bedeutet.” Alle Kinder lieben es. Gansitos sind aus sehr süßem Weizenmehl gemacht, haben eine Creme- und Geleefüllung und sind mit Schokolade überzogen. Zur Krönung gibt’s dann noch eine Schokostreuselschicht. Wenn du Gansitos isst, fühlst du dich wie in Mexiko. Du findest es aber fast nirgendwo in New York.”

„Ich komme gerne ins Zaragoza, weil es mein Lieblingsladen in der Nachbarschaft ist, aber vor allem auch wegen der selbst gemachten Tacos. Die Füllungen (tinga de polla, carnitas, carne und noch vieles mehr) sind so authentisch und köstlich, dass du echt denkst, hier schmeckt es noch ‚wie bei Muttern’. Sie machen hier außerdem eine der besten carnitas von New York. Zwei Mal in der Woche bin ich zum Essen hier.”

„Außerdem findest du hier auch alle traditionellen mexikanischen Limonadenmarken—Jarritos und mexikanische Coca Cola, die ein bisschen süßer als die amerikanische Coke schmeckt, da sie hierfür echten Zuckerrohrsaft verwenden. Leider findest du hier nur selten Boing, das echt typisch mexikanisch ist. Zu meinen Tacos bestelle ich gerne Sidral, das geschmacklich zwischen Apfellimonade und Apfelwein liegt. Und dann gibt es natürlich noch Sangria Señorial, ein Softdrink mit Sangria-Geschmack, nur ohne Alkohol.”

„Außerdem führen sie auch Tortillas aus speziellem Maismehl, die ich sonst in Manhattan kaum finde. Sie sehen extrem appetitlich aus und schmecken etwas rustikaler als andere Tortilla-Varianten. Mit hellem Fleisch (wie Hühnerfleisch) oder Fisch schmeckt es noch besser. Mexikanische Tacos mit Ei schmecken zum Frühstück einfach viel besser, wenn sie aus Mais-Tortillas gemacht sind.”

„Die mexikanische Küche ist gesünder, wenn du auf Gebratenes verzichtest, wie bei pozole—eine Suppe mit Schweinefleisch und Maismehl. Sie machen hier auch masa, wenn du deine eigenen Tortillas machen willst. Dann kannst du den Teig selbst ausrollen, aber das Ganze ist recht umständlich. Auf diese Weise kannst du auch deine eigenen tamales zubereiten. In der mexikanischen Kultur machst du das gewöhnlich in den Ferien, wenn die Familie zusammenkommt. Dann stehen die Frauen in der Küche, während die Männer draußen sitzen und dabei essen und trinken. Typisch.”

„Die Eigentümer vom Zaragoza kommen aus Puebla, was ziemlich cool ist, weil nämlich sehr viele in New York lebende Mexikaner aus Puebla kommen.”

„Nanches sind süßliche, gelbe Kirschen. Nopalitos im Glas oder in der Dose sind perfekt für die Leute geeignet, die den Kaktus nicht selber waschen und kochen wollen.”

„Ich kaufe keine Salsa aus der Flasche. Genauso wie auch ein Italiener fertige Pastasauce verpönt. An scharfen Saucen kaufe ich am liebsten Cholula.”

„Huitlacoche (Maisbrand) ist ein Pilz mit einem sehr eigenen, erdigen Geschmack. Er wächst auf Maiskörnern.”

„In Mexiko und Lateinamerika machen wir uns gerne einen Spaß daraus, die Kinder nicht an die piñatas rankommen zu lassen. Hier in Amerika sind wir hingegen weitaus humaner und hängen die piñatas nicht so hoch auf.”

„Das hier ist ein molcajete. Damit kannst du getrocknete Chilis zusammen mit Knoblauch und anderen Gewürzen zermahlen. Die besten sind aus Stein gemacht. Wenn du diese Zutaten zusammen zerreibst und dadurch ihre ätherischen Öle freigesetzt werden, entsteht ein starkes Aroma, das jedes Essen lecker schmecken lässt. Außerdem kannst du in molcajetes super dein Essen servieren. Du füllst es einfach mit Käse, Fleisch und ein paar Saucen, stellst das Ganze in den Ofen und fertig ist dein kulinarischer Schmelztiegel. Danach gibst du alles auf eine Tortilla und kommst so in den Genuss von köstlichem Finger Food.”

Nachdem Mars gegangen war, fiel unserem Fotografen Jakey ein, dass er noch hungrig war. Also setzten wir uns an einen der hinteren Tische, wo Jakey ein paar Tacos und eine torta verdrückte. Wenn ich mir das so überlege, war das gar nicht so wenig für eine Person. Als wir schon das Geschäft verlassen wollten, musste Jakey unbedingt noch in Erfahrung bringen, wie viel auch noch eine flauta kosten würde. Die Inhaberin hat meinem nimmersatten Freund daraufhin prompt eine flauta frisch zubereitet, wollte uns aber partout nicht dafür zahlen lassen. Darum haben wir klammheimlich das fällige Geld in die Trinkgelddose getan und uns dann wieder ins East Village gestürzt.