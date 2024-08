Hardcore-Hochzeit: Stick to Your Guns mit neuem Video zu “Married To The Noise”

Stick to Your Guns melden sich mit genau der Sache zurück, die sie in den letzten 14 Jahren perfektioniert haben: Hardcore-Punk. Und genau an den ist “Married To The Noise” eine Liebeserklärung. Passend dazu, hauen uns die Kalifornier lupenreinen Hardcore-Punk um die Ohren, was in einer Welt, die von HipHop und diversen Crossover-Genres dominiert wird, eine wohltuende Abwechslung ist – gerade wenn ein Song so gut auf den Punkt kommt, wie “Married To The Noise”. Mit jedem Anschlag der Gitarre hört man, dass Stick to Your Guns den Scheiß wirklich leben. Warum das so ist, hat uns Sänger Jesse Barnett im Gespräch verraten:



“Meiner Meinung nach braucht es eine spezielle Art Mensch, um sich dieser Musikszene hinzugeben. Für viele Leute ist das alle nur eine Phase bevor sie sich ‘weiterentwickeln’ und ‘erwachsenere’ Musik machen. Was auch immer die Scheiße heißen soll. Ich mein’, ich liebe so unterschiedliche Musik, von The National bis Bon Iver, vom A$AP Mob und Freddy Gibbs bis Behemoth und Mastodon. Aber bei keiner Musikrichtung spüre ich dieselbe tiefe Verbundenheit wie bei Punk und Hardcore. Es ist etwas so besonderes und genau darum habe ich mich dieser Szene völlig hingegeben.”

Videos by VICE

Und auch das Musikvideo bedient sich fleißig an den Tropes, die das Genre die letzten Jahrzehnte hervorgebracht hat. Im Grunde ist “Married To The Noise” das klassische Proberaumvideo, in dem die Band ihren Song performt. Doch neben den Amps wurde auch die die Produktionsqualität auf Anschlag gedreht: Licht und Schnitt sitzen perfekt. Damit unterstreicht das Video die Botschaft des Songs noch einmal: Stick to Your Guns machen Hardcore-Punk, wie er sein sollte. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger.

Foto: Travis Delgado

“Married To The Noise” ist eine Single vom neuen Stick to Your Guns-Album True View, das am 13. Oktober bei End Hits Records erscheint. HIER könnt ihr die Platte vorbestellen:

STICK TO YOUR GUNS live 2017

auf Tour mit BEING AS AN OCEAN, SILENT PLANET und FIRST BLOOD

16.11. DE – Hamburg – Grünspan

17.11. DE – Nürnberg – Löwensaal

18.11. AT – Graz – PPC

22.11. DE – Rostock – Alte Zuckerfabrik

23.11. DE – Berlin – Festsaal Kreuzberg

24.11. DE – Münster – Skaters Palace

25.11. DE – Hannover – Faust

03.12. DE – Wiesbaden – Schlachthof

05.12. DE – Stuttgart – Im Wizemann

06.12. CH – Aarau – Kiff

07.12. DE – München – Backstage

08.12. DE – Leipzig – Felsenkeller

09.12. AT – Austria – Wien Flex

10.12. DE – Köln – Essigfabrik