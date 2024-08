He-Man und Skeletor lassen bei dieser “Dirty Dancing”-Performance Baby und Johnny alt aussehen

Während wir in Deutschland immer dieselben langweiligen Fressen in Werbespots sehen müssen, ist man in Großbritannien schon ein Stück weiter. Die britische Kreditvergleichs-Seite MoneySuperMarket hat sich nämlich He-Man uns Skeletor für den eindeutig besten Spot des Jahres gecastet. Denn kaum erklingen die ersten Töne von “Time of my Life”, verwandelt der Schurke Skeletor sich in Baby aus Dirty Dancing und schmeißt sich in He-Mans muskulöse Arme.



Das ganze Video lässt stark darauf hoffen, dass MoneySuperMarket aus dieser Werbung eine Reihe macht. He-Man und Battle Cat in einem Boot wie in Schiffbruch mit Tiger. Oder noch besser He-Man, Skeletor, Tri-Klops und alle Masters of the Universe in einer Pitch Perfect-Adaption. Es gibt auf jeden Fall unendlich viele Möglichkeiten die Cartoon-Helden in Werbung zu integrieren und wir wollen sie alle sehen.

Videos by VICE

Folge Noisey auf Facebook, Instagram und Snapchat.