Der Außenminister trägt Lederjacke und Sneaker und Twitter rastet aus

Es wäre nicht fair, Heiko Maas nur auf sein Äußeres zu reduzieren – und Inhalte, für die er politisch zu stehen versucht, dabei so achtlos unter den Tisch fallen zu lassen wie Bild-Chef Julian Reichelt die ihm verliehene Goldene Kartoffel. Der Vollständigkeit halber sei also gesagt: Der 52-jährige Außenminister und SPD-Politiker trat am Sonntagabend in Berlin vor die Journalisten und Journalistinnen. Und wünschte sich für seine Partei “mehr Selbstbewusstsein statt Selbstbeschäftigung, mehr Haltung statt Zaudern”. Ein Motto, das Maas mit seinem Outfit sofort umsetzte.

Wir brauchen weniger Zaudern und mehr Haltung. Mit diesen Worten geht @HeikoMaas in die Präsidiumsklausur im Willy-Brandt Haus. #SPD pic.twitter.com/4kStLEio2J — Moritz Rödle (@moritz_roedle) November 4, 2018

Die schwarze Lederjacke, der lässig um den Hals geworfenen Schal, die weißen Sneaker mit außen gebundenen Schnürsenkeln: Wofür Maas optisch stehen möchte, hat er eindrucksvoll bewiesen. Selten warf sich ein Außenminister so stilvoll vor die Presse. Die Twitter-Gemeinde verfiel in eine ähnliche Aufregung wie Guido Maria Kretschmer, wenn eine schrullige ältere Kandidatin bei Shopping Queen antritt. Läuft Maas in seiner Freizeit immer so swaggerhaft durch die Hauptstadt? War er zuvor mit Sonnenbrille und einer Tüte glutenfreier Brötchen in seinem Kiez unterwegs? Stöberte er noch wenige Stunden vorher in Schallplatten-Kisten auf einem Kunst-Flohmarkt in Berlin-Mitte? Und glaubt er, dass er damit bei seinen Wählenden wirklich durchkommt – Sozis in Sneaker? Was kommt als Nächstes: Hat Andrea Nahles bei der Präsentation des neuen SPD-Fahrplans Glitzer im Gesicht?

Wir haben die besten Tweets gesammelt und Heiko Maas ein virtuelles Moodboard der Stilkritiken erstellt.

Sonntagsfrage: Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre – in welchem Club würde Maas sich dann rumtreiben?

https://twitter.com/Markus_1896/status/1059180131003125765

Vom Außenminister-Gipfel bis zum Bordstein und zurück

https://twitter.com/LaVieVagabonde/status/1059169219596685313

Im Heimatministerium tragen sie zu große Anzüge, im Außenministerium die neuesten Yeezys

Alles versucht, alles verloren: Heiko hat zu viel gewollt.

wenn sich keiner für dich umdreht bei the voice pic.twitter.com/Kg98V7pazB — Lemmy Lemurensohn (@Nacktnasenaffe) November 4, 2018

Style ist nicht, was du in deinem begehbaren Kleiderschrank hast. Es ist ein Lebensgefühl.

"Es ist so schwer einen wirklich guten Ramen in Berlin zu kriegen" pic.twitter.com/JUx3hWF4kq — Shahak Shapira (@ShahakShapira) November 4, 2018

Es ist offensichtlich: Die SPD hat ein Generationenproblem.

https://twitter.com/SophiePassmann/status/1059156987152420864

Heiko. Nein.

HEIKO NACH 30 TAGEN BOSSTRANSFORMATION pic.twitter.com/L8EHQbQNy2 — Jan Skudlarek (@janskudlarek) November 4, 2018

D: 1 naicer Boi.

Wer stellt sich hier gerade den Medien? A: ein Nationalspieler bei der Ankunft am Team-Hotel B: Guido Maria Kretschmer nach der Aufzeichnung von Shopping Queen C: ein Bundesminister @HeikoMaas pic.twitter.com/JkaTQ0ZPxJ — ursulavielberg (@UrsulaVielberg) November 4, 2018

Haters gonna hate, Potatoes gonna potate

"Ich bin einfach nur traurig wie ich hier auf mein Äußeres reduziert werde." pic.twitter.com/Pdgcsegt8f — Ida Funkhouser (@IdaFunkhouser) November 4, 2018

¯\_(ツ)_/¯

wenn du seit 2 Minuten kein Heiko MEME gepostet hast pic.twitter.com/nptlCoqjYU — andre preneur i.w.S. (@1A_Entrepreneur) November 4, 2018

Wer von euch ist schon bei Vice / buzzfeed / lachschon mit sein memes — andre preneur i.w.S. (@1A_Entrepreneur) November 4, 2018

